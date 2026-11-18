JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra mungkin merasa lelah secara mental akibat stres dan pertengkaran yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Transit ini dapat memengaruhi pikiran libra.

Namun, libra mampu melihat kehidupan dari perspektif yang lebih baik jika tidak terlalu terpaku pada masa lalu. Libra akan merasa jauh lebih baik jika mendapatkan peluang yang memberikan stabilitas pada kondisi keuangan. Hari ini, aset keuangan libra memungkinkan untuk mengambil risiko yang sebelumnya ragu-ragu untuk diambil.

Sebaiknya zodiak scorpio terlibat dalam kegiatan sosial. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk menyumbangkan waktu, energi, dan uang bagi kelompok yang rentan.

Scorpio akan terkejut dengan betapa luar biasanya perasaan yang akan dialami di penghujung hari setelah melakukannya. Satu-satunya cara untuk membantu mereka yang membutuhkan adalah dengan memberikan kontribusi finansial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 18 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mengungkapkan perasaan kepada pasangan guna memberikan kehidupan baru pada hubungan. Terkait karir, bersiaplah karena libra akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan dalam waktu dekat.

Sementara itu, jangan mengenakan batu yang salah untuk menghindari hambatan dan kemunduran. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Mengungkapkan perasaan kepada pasangan, akan memberikan kehidupan baru pada hubungan libra hari ini. Hal ini juga akan meringankan beban pikiran. Namun, jangan sampai membiarkan kata-kata kasar keluar. Ingatlah bahwa hanya kejujuran dan cinta yang dapat membuat hubungan bertahan lama.

Karir Libra

Meskipun pekerjaan berjalan lancar, hari ini terdapat peluang kerja baru yang tidak libra duga. Libra akan mendapatkan lebih banyak pekerjaan dalam waktu dekat, karena perkembangan yang baru dan menarik mulai muncul. Tetaplah waspada dan perhatikan berita tentang pekerjaan.

Kesehatan Libra

Hari ini, konsultasikan dengan ahli astrologi untuk mengetahui apakah batu permata yang libra kenakan membahayakan.

Mengenakan batu yang salah pada waktu yang salah, dapat menyebabkan hambatan dan kemunduran. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal dalam hal ini. Jadi, konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi untuk memastikan.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio akan merasa gembira saat saat melakukan pertemuan romantis dengan pasangan. Terkait karir, scorpio akan mendapat pujian yang datang dari berbagai arah setelah bekerja keras.

Sementara itu, melakukan perawatan dan pencegahan guna menghindari sakit dan menikmati kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Melakukan pertemuan romantis akan menambah bumbu dalam kehidupan asmara dan membuat scorpio dalam suasana hati yang gembira.

Ada indikasi bahwa scorpio akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil melakukan kegiatan santai. Hal ini akan menyegarkan pikiran, tubuh, dan memberi kalian berdua kesempatan untuk saling memahami dengan lebih baik.

Karir Scorpio

Hari ini akan menjadi hari yang baik, karena scorpio akan mendapat pujian yang datang dari berbagai arah. Nikmati semuanya, karena pujian ini memang pantas scorpio terima. Berdasarkan kerja keras yang telah dilakukan, sudah saatnya scorpio bersantai dan menikmati hasilnya.

Kesehatan Scorpio

Scorpio butuh melakukan perawatan dan pencegahan agar dapat menikmati kesehatan yang baik. Pastikan untuk tidak melibatkan diri dalam kontroversi, karena akan menimbulkan ketegangan mental.

Scorpio harus menahan diri agar tidak merusak suasana hati. Selain itu, pastikan mengonsumsi makanan yang bergizi dan aman.

Keuangan Scorpio