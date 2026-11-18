JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Kamis, 19 November 2026, sudah tersedia lengkap bagi Anda yang ingin tahu.

Hari Ayam dalam kalender Tionghoa disebut membawa pengaruh berbeda bagi setiap pemilik zodiak sesuai tahun kelahirannya.

Unsur Api Yin yang bekerja pada hari itu cenderung membuat emosi dan keputusan seseorang naik turun.

Karena itu, setiap orang disarankan menjaga sikap, kesehatan, dan keuangan agar harinya berjalan lancar dan tenang.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (18/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 19 November 2026.

1. Tikus

Hari Ayam sangat baik untuk perkembangan karier, jadi fokuslah pada pekerjaan dan jangan pernah ragukan kemampuanmu.

Pengaruh Api Yin membuat Anda impulsif sehingga mudah bertindak sembrono dan tergoda membagi hati dalam asmara.

Perhatikan kesegaran bahan makanan dan perbanyak sereal serta jauhi makanan cepat saji agar bertenaga setiap pagi.

Bila anak berbeda pendapat, biarkan ia memutuskan sendiri karena terlalu banyak juru mudi membuat kapal karam.

Dalam situasi itu, ambil posisi sebagai pengamat dan hindari ikut campur terlalu dalam urusan mereka sendiri.

2. Kerbau

Waktu ini cocok bagi Anda untuk merangkum pekerjaan, sebab kesalahan yang menghambat kesuksesan terlihat jelas sekali.

Semua kesulitan bisa diatasi selama Anda percaya diri dan penuh tekad mengejar cita-cita ideal Anda sendiri.

Lajang bebas merayu dan berkencan, tetapi energi Api Yin yang labil bisa membuat salah pilih pasangan.

Latihan di pusat kebugaran menjaga tubuh tetap bugar, dan yoga bikram membantu membakar kelebihan berat badan.

Jika keuangan mengkhawatirkan, perbaiki dan sesuaikan keinginan dengan peluang karena orang yang tidak hemat akan menderita.

3. Macan

Hari Ayam mendukung karier, jadi fokuslah bekerja, yakinlah pada kemampuan Anda, dan capai target apa pun.

Hubungan rawan krisis karena energi Api Yin membuat Anda sulit serius dan konsisten bahkan cemburu buta.

Cobalah menyadari dengan jujur seberapa besar Anda menghargai pasangan dan sikap baiknya terhadap diri Anda sendiri.

Unsur Api mengganggu pencernaan dan mengeringkan kulit, sehingga sauna serta pijat madu di hari ke-9 bermanfaat.

Jika keuangan goyah, cari penyebabnya dan kelola anggaran karena orang yang tak tahu batas akan berduka.

4. Kelinci

Hari Ayam baik bagi karier, jadi fokus bekerja dan yakinlah pada kemampuan agar target mudah tercapai.

Bila sulit memahami pasangan, mundurlah dan tahan emosi karena Api Yin memunculkan sifat impulsif terburuk Anda.

Pada hari lunar kesembilan tubuh rentan sehingga penyakit jantung bisa kambuh dan Api berlebih memicu aritmia.

Untuk membuang kelebihan energi, tepuk-tepuk tubuh Anda menggunakan kantong berisi sereal secara rutin agar lebih tenang.

Jangan mengeluh pada nasib atau mencoba menyiasati keadaan karena hanya anjing bodoh mengejar burung yang terbang.

5. Naga

Waktu ini tepat untuk merangkum pekerjaan, karena kesalahan penghambat sukses terlihat jelas dan kesulitan bisa diatasi.

Meski sibuk, luangkan perhatian bagi anak karena Api Yin dapat menambah rasa kesal terhadap perilaku mereka.

Jangan bersikap terlalu keras dan hindari tindakan drastis, juga jangan berlebihan menjalani diet demi kesehatan Anda.

Jam Anjing kurang bersahabat secara emosional sehingga gangguan mungkin terjadi, maka makanlah secukupnya dan kurangi lemak.

Maafkan musuh dan jangan biarkan amarah merusak hidup, sebab dendam bagai pedang bermata dua melukai jiwa.

6. Ular

Hari Ayam menjanjikan sukses bisnis, jadi teliti pada hal kecil, terutama laporan, surat bisnis, dan kontrak.

Perhatikan masalah generasi muda, Api Yin membantu meraih kepercayaan mereka asalkan tenang tanpa ceramah dan sindiran.

Jam Naga sangat cocok untuk mewujudkan rencana lama yang sudah Anda siapkan dengan matang selama ini.

Mulailah diet bila perlu menurunkan berat badan, dengan banyak buah dan sayur yang kaya vitamin B6.