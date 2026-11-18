JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan shio besok, Kamis, 19 November 2026, sebelum memulai aktivitas harian mereka.

Menurut kalender Tiongkok, hari itu bertepatan dengan hari Ayam yang dikenal membawa semangat dan energi tinggi.

Unsur api yin ikut memengaruhi suasana hati, hubungan asmara, serta keputusan yang kamu ambil sepanjang hari.

Setiap shio punya tantangan dan peluang berbeda dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, hingga cara menyikapi berbagai keadaan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (18/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 19 November 2026.

1. Kuda

Hari itu mendukung karier, jadi fokuslah bekerja, yakinlah pada kemampuanmu, dan ikuti ritme kerjanya yang cepat.

Energi api yin akan menyalakan gairah asmara, tetapi tindakan impulsif bisa membuat pasanganmu merasa sangat takut.

Redam gairahmu, cari cara lain untuk mengikat kekasih, dan rawat dirimu serta penampilanmu dengan sangat baik.

Jam tikus tidak memaafkan kelalaian, termasuk soal kesehatan, jadi oleskan masker pelembap kulit pada malam hari.

Jangan kecewa jika impian berlibur belum terwujud, syukuri yang ada karena berada di rumah lebih baik.

2. Kambing

Saatnya merangkum hasil kerja, kesalahan yang menghambat tampak jelas dan kesulitan apa pun teratasi asalkan percaya diri.

Sembunyikan rasa tidak puas saat berbicara dengan anak, sebab perbedaan generasi bisa memicu pertengkaran yang serius.

Energi api yin yang impulsif dapat mendorongmu mengambil keputusan keliru, jadi beri anakmu kebebasan untuk memilih.

Jam naga cocok mewujudkan rencana lama, jalani diet bila perlu dengan buah dan sayur bervitamin B6.

Jangan menyesali kesempatan yang lewat karena masa lalu tak kembali, bangun masa depanmu, semua bisa diperbaiki.

3. Monyet

Saatnya meninjau pekerjaan, kesalahan yang menghambat tampak jelas dan kesulitan apa pun teratasi asalkan percaya diri.

Jika hubungan keluarga terasa kurang nyaman, jangan buru-buru pergi karena energi api yin memulihkan rasa cinta.

Atur kencan romantis, luapkan gairahmu, dan beri kejutan untuk pasangan yang kamu cintai agar makin mesra.

Jam naga cocok untuk rencana lama, jalani diet bila perlu dengan buah dan sayur bervitamin B6.

Jangan batasi peluangmu, kejar puncak baru, dan jangan mundur setelah mulai sebab sulit turun dari harimau.

4. Ayam

Kamu bertekad menang, hari itu menjanjikan sukses bisnis, jadi cermati setiap laporan, surat, dan kontrak penting.

Kehidupan pribadimu menyenangkan, tetapi energi api yin terlalu labil untuk diandalkan dan bisa memunculkan sifat jahilmu.

Jangan menetapkan target terlalu besar, nikmati saja kebahagiaanmu dan patuhi rutinitas harian agar suasana hati terjaga.

Jam kerbau menambah percaya diri dan memulihkan tenaga, sementara meditasi malam membantumu rileks dan cepat tidur.

Tetaplah peka dan jalin kontak dengan orang dekat meski sibuk, jangan menyendiri, kepercayaan adalah dasar persahabatan.

5. Anjing

Hari itu baik untuk karier, jadi fokuslah bekerja, jangan ragu pada kemampuanmu, dan ikuti tempo cepatnya.

Energi api yin yang labil memicu salah paham, jadi jangan berteriak soal pasangan dan tenangkan dirimu.

Tubuh rentan pada hari bulan kesembilan, penyakit jantung bisa kambuh dan api berlebih meningkatkan risiko aritmia.

Untuk meredakan energi berlebih, tepuk-tepuk tubuhmu dengan kantong berisi biji-bijian, dan jangan cepat puas atas pencapaianmu.

Hindari penilaian yang terlalu menggebu, sebab bulir padi yang kosong justru selalu paling menjulang ke atas.

6. Babi

Kamu bertekad menang dan hari itu menjanjikan kemakmuran usaha, jadi teliti pada laporan, surat, serta kontrak.

Kamu bisa kecewa dalam cinta karena harapan semu dari api yin, bersabarlah sebab keadaan berpihak padamu.

Tubuh rentan pada hari bulan kesembilan, penyakit jantung bisa kambuh dan api berlebih meningkatkan risiko aritmia.

Tepuk tubuhmu dengan kantong biji-bijian untuk meredakan energi berlebih, lalu terbukalah pada persahabatan jika dukungan hilang.