JawaPos.com - Mendeketi momen pergantian tahun, sederet keajaiaban diramalkan akan muncul pada hidup segelintir orang.

Keberuntungan akan hadir membawa banyak keberkahan hidup hingga memungkinkan seseorang menapaki jalan baru dalam hidupnya.

Peralihan dari tahun 2026 menuju tahun 2027 pun akan jadi satu periode yang menandakan seseorang membuka lembaran baru.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan diguyur rezeki sampai kaya mendadak, momen pergantian tahun jadi titik balik.

1. Weton Jumat Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon umumnya merupakan orang yang berkarakter tenang.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ii akan jadi momen titik balik bagi mereka yang berweton satu ini.

Kebertungan diyakini akan emndatangkanbanyak peluang dan kesempatan untuk mengubah nasib.

Setelah sepanjang tahun menjalani hidup susah, hidup yang lebih mapan itu pun akhirnya bisa didapatkan berkat kelapangan rezeki yang diperoleh.

2. Weton Selasa Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pahing umumnya merupakan orang yang berkemauan kuat.

Menurut perhitungan, perubahan nasib hidup bisa didapatkan oleh mereka di akhir tahun 2026 ini.

Rezeki diyakini akan membuka banyak jalan menuju kesuksesan yang bisa turut memudahkan mereka memiliki hidup yang lebih mapan.

Tentu jalan yang terbuka tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan usaha untuk mendapatkannya.

3. Weton Rabu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi biasanya mempunyai kemampuan menjalin hubungan baik.

Menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 bisa saja menjadi awal mula dari hidup yang sejahtera.

Mereka yang bershio satu ini sangat mungkin menyambut momen pergantian tahun sebagai orang kaya baru.