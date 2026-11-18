JawaPos.com - Bersiaplah, karena hari ini menjanjikan gejolak emosi yang hebat bagi zodiak virgo. Sepertinya, ada yang tidak beres dengan hubunganmu dan virgo merasa terpecah antara dua arah.

Satu kekuatan mendorongmu untuk memperkaya dunia batin, dan kekuatan lain mendorongmu ke pelukan seseorang yang baru saja ditemui. Cobalah menyibukkan diri untuk menghindari konfrontasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 18 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo sebaiknya tidak terburu-buru dalam menjalin komitmen yang lebih dalam. Mengenai karir, tetaplah fokus pada semua proyek yang meskipun virgo sedang merasa lelah.

Sementara itu, hindari lingkungan yang berdebu karena virgo rentan terkena batuk atau pilek hari ini. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Perasaan virgo terhadap pasangan semakin dalam dari hari ke hari. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana.

Menurunkan pertahanan diri akan membantu hubungan berjalan baik. Namun, tetaplah sedikit waspada agar tidak terburu-buru dalam menjalin komitmen yang lebih dalam.

Karir Virgo

Virgo mungkin merasa kewalahan dengan semua proyek berbeda yang sedang dikerjakan. Cobalah untuk tetap fokus pada semua proyek tersebut, meskipun merasa lelah.

Kerja ekstra yang virgo lakukan sekarang adalah investasi untuk masa depan. Virgo akan mendapatkan manfaat dari keuntungan yang diperoleh saat ini.

Kesehatan Virgo

Virgo mungkin rentan terkena batuk atau pilek hari ini, jadi cobalah menghindari lingkungan yang berdebu. Mengonsumsi buah jeruk dan sayuran berdaun hijau sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tetap prima.

Virgo juga mungkin rentan mengalami sakit kepala, jadi jauhi tempat-tempat yang sangat berisik. Cobalah untuk memulihkan dan memperkuat tubuh agar segera merasa sehat kembali.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.