JawaPos.com — Kecocokan dalam sebuah hubungan tidak selalu ditentukan oleh kesamaan karakter. Dua orang dengan kebiasaan, cara berpikir, dan kepribadian yang sangat berbeda justru bisa saling melengkapi ketika masing-masing mampu memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya.

Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan kecenderungan karakter seseorang, termasuk cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Perbedaan sifat yang awalnya terlihat sulit disatukan justru dapat menciptakan keseimbangan, baik dalam hubungan romantis maupun persahabatan.

Ada pasangan yang saling melengkapi karena satu pihak mampu meredakan emosi pihak lainnya. Ada pula yang terhubung melalui kesamaan intelektual, meskipun memiliki cara menjalani kehidupan yang bertolak belakang.

Dilansir dari Collective World, Senin (16/11/2026), terdapat lima kombinasi bulan kelahiran yang sekilas terlihat tidak cocok, tetapi justru dinilai memiliki potensi hubungan yang kuat. Berikut karakteristik dan alasan kecocokan masing-masing pasangan.

1. Maret dan Oktober

Orang yang lahir pada Maret umumnya digambarkan percaya diri, tegas, dan berani mengambil keputusan. Sebaliknya, kelahiran Oktober cenderung menghindari konflik dan lebih berhati-hati ketika harus menentukan pilihan. Perbedaan ini membuat keduanya terlihat seperti pasangan yang sulit berjalan beriringan.

Namun, justru di situlah letak kecocokannya. Ketika kelahiran Maret mudah terpancing emosi, kelahiran Oktober mampu membantu menenangkan situasi. Sebaliknya, ketegasan orang yang lahir pada Maret dapat membantu pasangannya yang sering bimbang menentukan arah.

2. September dan Februari

Kelahiran September menyukai keteraturan, rutinitas, dan perencanaan yang matang. Sementara itu, orang yang lahir pada Februari lebih senang menjalani sesuatu secara spontan dan membiarkan keadaan menentukan langkah berikutnya.

Meski memiliki pendekatan hidup berbeda, keduanya dipersatukan oleh logika. Kelahiran September dapat memperlihatkan bagaimana struktur dan perencanaan membantu kehidupan berjalan lebih efisien.

Sebaliknya, kelahiran Februari mengajarkan bahwa tidak semua hal harus sempurna dan terkadang ketidaksempurnaan justru memberikan pelajaran berharga.

3. April dan November

Keduanya termasuk kombinasi yang memiliki intensitas emosional tinggi. Orang yang lahir pada November dikenal memiliki perasaan mendalam, sementara kelahiran April digambarkan sebagai salah satu yang mampu mendekati intensitas emosi tersebut.

Meskipun tidak selalu memiliki kepekaan emosional yang sama, kelahiran April dinilai mampu memahami kelahiran November dengan cara yang sulit dilakukan orang lain.

Dalam urusan pekerjaan, hubungan, maupun persoalan sehari-hari, kelahiran November dapat merasa nyaman untuk berbagi cerita dan mempercayakan persoalannya kepada kelahiran April.

4. Agustus dan Juli

Sekilas, orang yang lahir pada Juli mungkin terlihat sulit cocok dengan kelahiran Agustus yang cenderung dominan. Namun, di balik ketegasannya, kelahiran Agustus digambarkan memiliki hati besar dan sisi lembut yang tidak selalu terlihat.

Keduanya sama-sama menyukai romantisme dan menikmati hubungan penuh kasih sayang. Kelahiran Juli memiliki sifat alami yang perhatian dan suka merawat orang lain sehingga mampu melunakkan sikap dominan pasangannya.

Sementara itu, kelahiran Agustus senang menjaga kehangatan hubungan melalui berbagai kejutan romantis, termasuk merencanakan kencan yang berkesan. Perhatian tersebut membuat kelahiran Juli merasa dihargai, sekaligus membuat kelahiran Agustus memperoleh apresiasi dan kasih sayang yang dibutuhkan.

5. Januari dan Juni

Kombinasi Januari dan Juni memiliki kecocokan yang bertumpu pada ketertarikan intelektual. Orang yang lahir pada Januari dikenal ambisius, berorientasi pada tujuan, dan memiliki etos kerja kuat. Sementara itu, kelahiran Juni cenderung memiliki rasa ingin tahu tinggi, mudah beradaptasi, dan senang mempelajari berbagai hal.

Kelahiran Juni tertarik pada wawasan luas serta pengetahuan mendalam yang dimiliki orang Januari. Bukan hanya mengagumi kedisiplinan dan kerja kerasnya, mereka juga melihat daya tarik dari cara pasangannya memahami dunia.

Sebaliknya, kelahiran Januari memandang orang Juni sebagai sosok yang membawa semangat baru. Rasa ingin tahu yang tidak pernah habis dan pengetahuan luas yang dimiliki kelahiran Juni membuat pasangannya merasa terinspirasi.

Pada akhirnya, kelima kombinasi bulan kelahiran tersebut menggambarkan bahwa perbedaan karakter tidak selalu menjadi penghalang dalam hubungan.