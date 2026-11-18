JawaPos.com — Intuisi sering kali muncul sebagai firasat atau dorongan batin ketika seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan.

Perasaan tersebut terkadang hadir tanpa penjelasan yang jelas, tetapi dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, memahami keadaan, hingga menilai karakter orang lain.

Sebagian orang cenderung lebih mengandalkan pertimbangan logis, sementara yang lain terbiasa memperhatikan perasaan dan naluri sebelum menentukan langkah. Dalam astrologi, kecenderungan tersebut kerap dikaitkan dengan bulan kelahiran dan karakter yang menyertainya.

Intuisi sendiri dapat berkaitan dengan pengetahuan bawah sadar serta pengalaman yang telah tersimpan dalam pikiran.

Kemampuan ini membuat seseorang mampu mengenali pola, menangkap isyarat kecil, atau memahami situasi tanpa harus memikirkan setiap detail secara sadar.

Dilansir dari Collective World, Senin (16/11/2026), ada empat bulan kelahiran yang dikaitkan dengan kemampuan intuisi sangat kuat, bahkan digambarkan memiliki ketajaman naluri di atas rata-rata.

Mereka yang lahir pada deretan bulan kelahiranini disebut memiliki cara tersendiri dalam mengandalkan suara hati untuk memahami orang lain dan menghadapi berbagai situasi. Berikut karakteristiknya.

1. Maret

Orang yang lahir pada Maret digambarkan memiliki hubungan kuat dengan kebijaksanaan batin. Mereka cenderung memercayai naluri sendiri ketika menghadapi persoalan dan menjadikan intuisi sebagai salah satu pedoman dalam menentukan keputusan.

Kepekaan emosional dan empati juga menjadi karakter yang menonjol. Mereka dinilai mampu menangkap perubahan suasana, ekspresi, serta isyarat kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Bahkan, firasat sederhana dapat mendorong mereka mempertimbangkan pengalaman baru, mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi, atau bertemu seseorang yang berpotensi membawa perubahan dalam kehidupan.

Hal tersebut sejalan dengan kutipan penulis Brianna Wiest dalam bukunya, The Pivot Year: “Jalan menuju kehidupan masa depanmu sering kali hadir melalui isyarat yang halus. Itu bisa berupa intuisi lembut bahwa ada perjalanan yang perlu dilakukan, tempat yang perlu dikunjungi, pengalaman yang perlu dirasakan, atau seseorang yang sedang menunggumu di tempat lain.”

2. Juli

Mereka yang lahir pada Juli dikenal memiliki intuisi kuat yang berkaitan erat dengan kecerdasan emosional. Kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain membuat mereka relatif peka dalam menghadapi dinamika hubungan interpersonal.

Mereka juga cenderung mengandalkan firasat ketika harus mengambil keputusan, terutama yang menyangkut hubungan asmara dan keluarga. Perubahan sikap seseorang atau suasana dalam hubungan dapat menjadi petunjuk yang mereka perhatikan sebelum menentukan tindakan.

Kepekaan tersebut membuat kelahiran Juli digambarkan lebih mudah memahami kebutuhan emosional orang-orang terdekat dan menghadapi persoalan hubungan dengan mempertimbangkan perasaan.

3. November

Orang yang lahir pada November disebut memiliki intuisi yang sangat tajam, bahkan terkadang digambarkan mendekati kemampuan psikis. Mereka dinilai mampu merasakan motif tersembunyi dan melihat persoalan lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan.

Karakter ini membuat mereka cenderung tidak mudah menerima sesuatu hanya berdasarkan penampilan atau perkataan seseorang. Mereka lebih memperhatikan situasi, perilaku, dan isyarat yang dapat mengungkap maksud sebenarnya.

Dalam menghadapi berbagai persoalan, kelahiran November juga digambarkan sangat memercayai naluri. Intuisi menjadi salah satu pegangan ketika menentukan tindakan maupun mengambil keputusan penting.

4. Januari

Berbeda dari tiga bulan kelahiran sebelumnya, orang yang lahir pada Januari dikenal lebih praktis, ambisius, dan berorientasi pada tujuan. Meski demikian, mereka juga digambarkan memiliki intuisi kuat yang membantu menentukan langkah dalam mencapai keinginan.

Kemampuan tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai hubungan sebab dan akibat. Mereka cenderung mampu memperkirakan kemungkinan yang muncul dari suatu keputusan sehingga dapat menyusun strategi dengan lebih matang.

Kelahiran Januari juga mengandalkan suara hati ketika menghadapi tantangan dan hambatan. Perpaduan antara pemikiran praktis, ambisi, dan kepekaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi membuat mereka digambarkan mampu menghadapi situasi dengan lebih terarah.

Secara keseluruhan, intuisi keempat bulan kelahiran tersebut digambarkan melalui cara yang berbeda. Maret mengandalkan empati dan kebijaksanaan batin, Juli peka terhadap emosi orang lain, November mampu membaca motif tersembunyi, sedangkan Januari menggabungkan naluri dengan pemikiran strategis.