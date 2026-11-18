JawaPos.com - Zodiak leo memiliki sisi emosional yang mungkin akan muncul hari ini. Seperti yang diprediksi, terlalu emosional dan perhatian dapat merugikan leo.

Transit ini dapat membuat leo rentan melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian. Waspadalah agar tidak disesatkan oleh orang lain. Pada saat-saat seperti ini, leo harus mempercayai insting sendiri.

Hari ini, beberapa kesulitan akan menguji zodiak virgo. Hal ini mungkin membuat virgo merasa bingung dan tertekan tentang masa depan. Virgo tidak perlu khawatir karena akan melewatinya dengan selamat.

Sikap pantang menyerah harus digunakan selama masa-masa sulit ini. Virgo mungkin siap menghadapi secara langsung segala keadaan yang terjadi dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 18 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menumbuhkan semangat baru dalam hubungan dengan peduli pada perasaan pasangan. Terkait karir, rencanakan jalan ke depan dan berterima kasih kepada mereka yang telah membantumu.

Sementara itu, kunjungi dokter saat terserang flu, demam, sakit tenggorokan, dan pilek pada hari ini. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Kesehatan Leo

Periode ini menunjukkan beberapa masalah kesehatan, dimana leo mungkin terserang flu, demam, sakit tenggorokan, dan pilek pada hari ini. Jadi, kunjungi dokter sesegera mungkin. Lakukan beberapa tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatanmu.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya.

Jangan lupa untuk berbagi manfaatnya dengan orang-orang di sekitar, karena kemurahan hati leo akan diperhatikan dan akan kembali kepada diri sendiri.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo sebaiknya tidak terburu-buru dalam menjalin komitmen yang lebih dalam. Mengenai karir, tetaplah fokus pada semua proyek yang meskipun virgo sedang merasa lelah.

Sementara itu, hindari lingkungan yang berdebu karena virgo rentan terkena batuk atau pilek hari ini. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Kesehatan Virgo

Virgo mungkin rentan terkena batuk atau pilek hari ini, jadi cobalah menghindari lingkungan yang berdebu. Mengonsumsi buah jeruk dan sayuran berdaun hijau sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tetap prima.

Virgo juga mungkin rentan mengalami sakit kepala, jadi jauhi tempat-tempat yang sangat berisik. Cobalah untuk memulihkan dan memperkuat tubuh agar segera merasa sehat kembali.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.