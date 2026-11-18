JawaPos.com - Hidup zodiak gemini kemungkinan akan kembali ke jalur yang benar. Hari ini, gemini akan mulai menyelesaikan beberapa masalah yang sudah lama tertunda. Berhentilah menangani gejala dan masalah di permukaan, gemini perlu menemukan solusi yang lebih baik daripada menyembunyikannya.

Akan jauh lebih mudah jika gemini dapat menemukan akar masalahnya. Hal ibu mungkin prosedur yang menantang, tetapi akan membuat gemini merasa segar dan tenang setelah selesai.

Zodiak cancer merasa kesepian selama beberapa waktu. Cancer sedang berjuang dengan sesuatu, dan merasa tidak ada seorang pun dapat membantu. Tetapi, cancer akan dikelilingi oleh bantuan dari keluarga dan teman-teman.

Mereka akan dengan senang hati memberikan bantuan, bimbingan, dan jaminan yang sangat cancer butuhkan. Ikuti saran mereka agar cancer mengetahui apa yang harus dilakukan, guna membawa perubahan yang dibutuhkan.

Hal ini dapat membantu cancer keluar dari situasi yang dialami. Ucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan dan kebaikan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 18 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Ingatlah bahwa pasangan adalah sumber kenyamanan yang besar bagi zodiak gemini saat ini. Terkait karir, renungkan posisi saat ini dan sadarilah manfaat yang gemini peroleh darinya.

Sementara itu, beristirahatlah dan hindari aktivitas yang menimbulkan stres saat mengalami demam. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Menghabiskan waktu bersama pasangan akan menjadi prioritas, karena dia adalah sumber kenyamanan yang besar bagi gemini saat ini. Gemini menyadari bahwa hubungan tidak tumbuh dengan sendirinya dan harus memeliharanya.

Lakukan yang terbaik untuk membuat pasangan merasa seperti orang yang paling istimewa di dunia. Segala sesuatunya pasti akan jauh lebih baik bagi gemini.

Karir Gemini

Jika ingin mengembangkan karir, hari ini tepat untuk merenungkan posisi saat ini dan menyadari manfaat yang gemini peroleh darinya.

Pikiran gemini mungkin sedikit lengah dalam pekerjaan saat ini sehingga merasa bosan. Segarkan kembali energimu agar gemini menemukan semangat baru pada pekerjaan saat ini.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Hubungan zodiak cancer dan pasangan akan membaik setelah mengalami kendala akhir-akhir ini. Terkait karir, cobalah memperluas pengetahuan guna meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat dan hindari minuman yang terlalu dingin karena cancer rentan terhadap batuk dan pilek. Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Setelah mengalami kendala dalam hubungan akhir-akhir ini, hubungan cancer dan pasangan akan membaik. Cobalah saling memahami dengan lebih baik dan saling mengomunikasikan perasaan satu sama lain.

Berikan dukungan kepada pasangan jika dia ingin memulai usaha baru. Dukungan cancer akan membuat pasangan merasa sangat bahagia.

Karir Cancer

Semua proyek yang tertunda, akan selesai hari ini. Hal yang dibutuhkan hanyalah tinjauan akhir dan penyesuaian. Selain itu, cancer mungkin akan berpindah departemen hari ini.