JawaPos.com - Salah satu hal indah dalam hidup yakni berupa mimpi yang menjadi kenyataan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini ada segelintir orang yang bisa merasakan kesempatan harapannya menjadi kenyataan.

Sekalipun keadaan tengah berlangsung penuh ketidakpastian, akan tetapi keberuntungan hadir memungkinkan segalanya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan bahagia di akhir tahun 2026 saat mulai November mimpinya banyak yang jadi kenyataan.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak taurus dikatakan akan menjalani periode yang menyenangkan di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka dimungkinkan mewujudkan salah satu dari mimpi yang dipunya sejak dulu.

Malahan, sesuatu yang diniatkan atau berikatan dengan orang tua dikatakan akan lebih dimudahkan jalannya.

Rezeki pun hadir memuluskan setiap proses yang dihadapi dan menjauhkan segala hambatan yang mungkin datang mendekat.

2. Zodiak Cancer

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak cancer dikatakan akan punya hoki di paruh kedua tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan yang datang bisa membuka jalan untuk meraih apa yang selama ini dimimpikan.

Mereka yang menginginkan suatu pencapaian dimungkinkan bisa meraih melalui hasil keringat sendiri.

Kebahagian pun akan datang ke dalam hati sebab mimpi bisa diraih melalui hasil kerja keras diri sendiri dan hoki yang membuka jalan.

3. Zodiak Libra

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan zodiak libra diramalkan akan punya rezeki yang baik.

Mimpi membeli rumah, kendaraan baru atau lain sebagainya sangat mungkin terealisasikan di akhir tahun 2-026 ini.

Astrolog meyakini, jelang pergantian tahun ini pintu rezeki mereka terbuka lebar sehingga banyak keberkahan yang mengalir ke hidup mereka.