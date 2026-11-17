JawaPos.com - Keberuntungan mungkin akan jadi salah satu nikmat yang paling disyukuri oleh segelintir orang di pengujung tahun 2026 ini.

Menurut perhitungan, ada sejumlah pihak yang diramalkan akan mendapatkan banyak keberkahan utamanya terkait rezeki.

Berbagai kebaikan datang menghampiri hingga hidup yang dijalani pun bisa terasa lebih mudah dijalani.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya penuh hoki di pengujung tahun 2026 saat awal tahun panen rezeki sampai dompet banyak duit.

1. Weton Senin Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Legi umumnya merupakan orang yang cinta damai.

Mereka pandai berbicara sehingga sering dipercaya untuk mengerjakan serangkaian pekerjaan yang terkait banyak pihak.

Menariknya, menurut perhitungan primbon, akhir tahun 2026 bisa jadi periode yang penuh rezeki bagi mereka.

Kebaikan dikatakan banyak hadir dari orang-orang terdekat yang selama ini bisa merasakan atau mengetahui langsung sikap mereka yang berweton satu ini.

2. Weton Jumat Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pahing biasanya merupakan pribadi yang mempunyai semangat besar.

Baik dalam keadaan sulit sekalipun, mereka selalu punya keberanian dan kemauan untuk memperjuangkan masa depan.

Maka tidak heran kalau di pengujung tahun 2026 ini mereka diyakini jadi salah satu yang bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Rezeki dalam bentuk materi banyak didapatkan dari keberhasilan mereka dalam menyelesaikan satu urusan atau perkara.

3. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon umumnya merupakan orang yang tekun.

Menurut perhitungan primbon, awal tahun 2027 nanti mereka bisa menjalani fase hidup yang lebih baik.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi sebab sepanjang akhir tahun ini mereka bisa mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah.