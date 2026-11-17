JawaPos.com - Kebanyakan orang sering meremehkan hal kecil sederhana seperti bagaimana sikap kita sehari-hari.

Padahal kebaikan kerap kali hadir atau terpercik dari hal-hal kecil yang kita lakukan baik disengaja atau tidak.

Di paruh kedua tahun kuda api ini ada segelintir orang yang memperoleh banyak rezeki sebagai balasan dari semua kebaikan yang dilakukan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 banyak mendapatkan uang saat rezeki datang dari jalan tak terduga.

1. Shio Babi

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio babi dikenal memiliki kelembutan dan kasih sayang.

Astrolog meyakini, di akhir tahun 2026 mereka akan menerima banyak limpahan rezeki yang kehadirannya amat memudahkan hidup.

Pundi-pundi rupiah dimungkinkan hadir dari banyak jalan, termasuk jalur tak terduga seperti perantara teman.

Rezeki begitu mudah diterima lantaran mereka selama ini selalu berbuat baik kepada orang lain terutama di sekitarnya.

2. Shio Monyet

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio monyet umumnya orang yang bisa membawa keceriaan.

Astrolog meyakini, mereka menjadi salah satu orang yang bisa meraih banyak pundi-pundi rupiah di akhir tahun 2026.

Sekalipun sepanjang tahun keadaan berlangsung sulit, akan tetapi uang bisa datang melalui jalan yang tidak disangka.

Sering kali rezeki hadir sesederhana dari balasan orang lain yang merasa terhibur setelah merasakan kesedihan dalam hati.

3. Shio Kelinci

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kelinci umumnya orang yang memiliki sifat ramah.

Mereka mudah bergaul dan bisa membawa kehangatan melalui sifat jenaka atau kepandaian dalam berbicara.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini mereka punya lebih dari sekadar peluang untuk memperbaiki dan mensejahterakan hidup.