JawaPos.com - Setiap orang mempunyai perjalanan berbeda dalam membangun kehidupan yang mapan. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesuksesan, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan yang membawa perubahan positif dalam hidupnya.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut dipercaya mempunyai makna tersendiri yang dapat menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga gambaran rezeki seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam kepercayaan Primbon Jawa adalah tibo sugih. Istilah ini sering dikaitkan dengan gambaran seseorang yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan kekayaan dan kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan tibo sugih. Kelima weton ini dipercaya mempunyai karakter dan jalan rezeki istimewa yang dapat mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan lebih sejahtera.

1. Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Aliran Rezeki yang Stabil Jumat Legi termasuk weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kehidupan penuh keberkahan dalam kepercayaan Primbon Jawa.

Perpaduan hari Jumat dengan pasaran Legi dipercaya menggambarkan pribadi yang ramah, mudah bergaul, serta mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka juga dikenal mampu membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut dianggap menjadi salah satu modal untuk membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan usaha.

Pemilik Jumat Legi dipercaya tidak selalu mendapatkan kekayaan secara instan. Sebaliknya, rezeki mereka digambarkan berkembang secara bertahap melalui kejujuran, kerja keras, dan hubungan baik yang telah dibangun sejak lama.

Ketika memasuki usia yang lebih matang, mereka dipercaya berpeluang menikmati hasil dari berbagai usaha yang sebelumnya telah dirintis.

2. Rabu Kliwon – Punya Karisma dan Kepekaan Melihat Peluang Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai daya tarik serta intuisi kuat. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini sering digambarkan memiliki pembawaan berwibawa dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Dalam urusan finansial, mereka dipercaya cukup peka dalam mengenali kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan. Kemampuan mempertimbangkan waktu dan mengambil keputusan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan weton tersebut.

Tidak mengherankan jika Rabu Kliwon kerap dihubungkan dengan profesi yang membutuhkan kecermatan, seperti pengusaha, pedagang, maupun pekerjaan profesional.

Menurut kepercayaan tersebut, keberuntungan pemilik weton ini bisa muncul melalui berbagai kesempatan yang datang tanpa diduga. Namun, kemampuan mengelola peluang dan konsistensi dalam bekerja tetap menjadi hal penting untuk mencapai kemapanan.

3. Senin Pahing – Kerja Keras yang Dipercaya Cepat Berbuah Hasil Pemilik weton Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang aktif, mempunyai semangat tinggi, dan tidak suka membuang waktu secara percuma.

Mereka cenderung memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki kehidupan sehingga selalu berusaha mencari cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam Primbon Jawa, Senin Pahing dipercaya mempunyai keberuntungan dalam mengembangkan usaha. Berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, maupun bisnis berskala kecil dianggap memiliki peluang untuk memberikan hasil yang menguntungkan.

Keistimewaan weton ini juga dikaitkan dengan kemampuan mengembangkan sesuatu yang sederhana menjadi sumber penghasilan.

Meski tidak selalu menunjukkan keberhasilan secara langsung, pemilik Senin Pahing dipercaya mampu mengumpulkan hasil dari kerja kerasnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

4. Kamis Wage – Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Dimudahkan Kamis Wage merupakan salah satu weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan keseimbangan antara kekuatan batin dan kehidupan sehari-hari.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjalani kehidupan dengan tenang, tekun, dan tidak mudah terbawa ambisi berlebihan.

Dalam urusan rezeki, Kamis Wage dipercaya mempunyai perjalanan yang cukup baik. Mereka diyakini dapat menemukan kesempatan melalui kerja keras, sikap rendah hati, serta hubungan positif dengan lingkungan sekitar.

Ada pula istilah tibo sugih lir jamur ing mangsa rendheng yang dikaitkan dengan gambaran kemakmuran yang tumbuh secara alami. Artinya, keberhasilan dipercaya dapat berkembang seiring waktu tanpa harus selalu mengejar kekayaan secara berlebihan.

Kesempatan memperoleh promosi pekerjaan, kepercayaan dari orang lain, hingga peluang proyek baru juga menjadi gambaran keberuntungan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

5. Sabtu Pon – Rezeki Dipercaya Datang Seiring Ketekunan Sabtu Pon melengkapi daftar weton yang dipercaya mempunyai peruntungan tibo sugih. Kombinasi hari Sabtu dan pasaran Pon sering dikaitkan dengan karakter yang tenang, penuh pertimbangan, serta memiliki pendirian kuat.

Pemilik weton ini digambarkan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah. Mereka lebih suka menyusun rencana terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Sifat sabar serta kemampuan berpikir jangka panjang dipercaya menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

Dalam urusan rezeki, Sabtu Pon diyakini mempunyai peluang memperoleh kemapanan melalui usaha yang dilakukan secara konsisten. Bahkan, keberhasilan yang diraih terkadang datang lebih cepat dari perkiraan ketika kesempatan yang tepat bertemu dengan kesiapan diri.