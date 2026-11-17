JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian tradisi yang menarik untuk diperbincangkan. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa tersebut kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang dikenal memiliki sifat pekerja keras, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hingga dipercaya mempunyai peluang rezeki yang datang melalui berbagai jalan.

Menariknya, beberapa kombinasi weton bahkan dianggap memiliki keberuntungan khusus yang tidak selalu terlihat sejak awal kehidupan. Perjalanan mereka diyakini penuh kejutan, mulai dari bertemu orang yang membawa peluang hingga memperoleh kesempatan ketika sedang menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai peruntungan istimewa dan berpotensi memperoleh keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikut daftar lengkapnya menurut kepercayaan tersebut.

1. Kamis Kliwon – Dipercaya Memiliki Daya Tarik dan Aura Positif Orang yang lahir pada Kamis Kliwon sering digambarkan mempunyai pembawaan yang menarik dan karakter yang cukup kuat. Mereka dipercaya memiliki daya tarik tersendiri sehingga mudah membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan kemampuan membuka peluang melalui hubungan sosial dan ketajaman intuisi. Tidak jarang, kesempatan baik dipercaya hadir dari pertemuan atau kejadian yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Kamis Kliwon juga digambarkan mempunyai sisi spiritual yang kuat. Oleh karena itu, pemilik weton ini dianjurkan untuk menjaga perilaku, tidak mudah merasa tinggi hati, serta senantiasa mengutamakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap rendah hati dan kebiasaan menebarkan manfaat kepada orang lain dipercaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberkahan hidupnya.

2. Senin Wage – Tidak Menonjol, tetapi Dipercaya Punya Jalan Rezeki Unik Senin Wage dikenal sebagai weton dengan karakter yang cenderung tenang, sederhana, dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Meskipun terlihat biasa saja, weton ini dipercaya menyimpan potensi keberuntungan yang cukup menarik.

Jalan rezeki pemilik Senin Wage sering digambarkan tidak selalu mengikuti pola yang umum. Kesempatan memperoleh penghasilan bisa datang melalui perkenalan baru, pekerjaan yang tidak terduga, maupun peluang usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Mereka juga dipercaya mampu mengumpulkan keberhasilan secara perlahan tanpa perlu banyak menunjukkan pencapaiannya kepada orang lain.

Salah satu hal yang dianggap penting bagi pemilik weton ini adalah menjaga ketajaman naluri, tekun berusaha, dan membiasakan diri berbagi kepada sesama. Dalam kepercayaan tersebut, sedekah dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga keberkahan rezeki.

3. Minggu Legi – Dipercaya Membawa Keberkahan bagi Keluarga Minggu Legi termasuk weton yang sering digambarkan memiliki karakter hangat, peduli, dan senang membantu orang lain. Kehadirannya dipercaya dapat memberikan pengaruh positif bagi keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Pemilik weton ini terkadang lebih mengutamakan kepentingan orang-orang terdekat dibandingkan kebutuhan pribadi. Mereka tidak keberatan mengorbankan waktu dan tenaga demi membantu keluarga, sahabat, atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan.

Dalam kepercayaan primbon, sifat tersebut dikaitkan dengan potensi datangnya keberuntungan melalui hubungan baik yang telah dibangun selama ini.

Bidang usaha, pertanian, dan jasa pelayanan juga dipercaya menjadi beberapa sektor yang sesuai dengan karakter Minggu Legi. Ketulusan dalam membantu sesama dan kegigihan bekerja dianggap sebagai bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Rabu Pahing – Punya Naluri Bisnis dan Pandai Melihat Peluang Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan berpikir strategis serta kecermatan dalam membaca keadaan. Karakter tersebut membuat pemilik weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang mampu melihat peluang ketika orang lain belum menyadarinya.

Mereka juga dikenal mempunyai tekad kuat dalam mencapai tujuan. Hal sederhana yang mungkin dianggap tidak bernilai oleh orang lain justru bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan peluang usaha baru.

Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, Rabu Pahing juga digambarkan memiliki kemampuan menyusun rencana dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Meski demikian, kesuksesan yang diraih perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Menghargai orang lain, tidak mudah puas, serta tetap mau belajar menjadi hal yang dipercaya dapat membantu mempertahankan pencapaian dalam jangka panjang.

5. Jumat Pon – Hoki Dipercaya Datang Setelah Melewati Banyak Ujian Jumat Pon digambarkan sebagai weton yang mempunyai peruntungan menarik, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan hubungan dengan orang lain.

Namun, perjalanan hidup pemilik weton ini dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Sebagian gambaran primbon menyebutkan bahwa mereka mungkin harus menghadapi berbagai kesulitan terlebih dahulu sebelum menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Pengalaman menghadapi kegagalan dan tantangan dianggap dapat membentuk pribadi yang lebih kuat serta berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Ketika memasuki fase kehidupan yang lebih baik, kesempatan baru dipercaya mulai bermunculan. Keberuntungan juga digambarkan dapat hadir melalui pasangan, keluarga, sahabat, maupun rekan kerja yang memberikan dukungan tidak terduga.

Bagi pemilik Jumat Pon, menjaga ketulusan dan hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu hal yang dianggap penting dalam perjalanan hidupnya.

6. Selasa Kliwon – Memiliki Kepekaan Tinggi dan Senang Menolong Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang mempunyai kepekaan emosional dan kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Pemilik weton ini dipercaya mudah memahami keadaan orang lain sehingga kerap menjadi tempat bercerita atau meminta bantuan ketika seseorang sedang menghadapi persoalan.

Dalam kepercayaan spiritual Jawa, Selasa Kliwon juga sering digambarkan memiliki intuisi yang kuat dan kedekatan dengan nilai-nilai kehidupan batin.

Kepekaan tersebut dianggap membantu mereka dalam mempertimbangkan keputusan, termasuk ketika menghadapi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun usaha.

Meski senang membantu, pemilik Selasa Kliwon juga perlu memahami batas kemampuan diri. Jangan sampai terlalu sering mengutamakan kebutuhan orang lain hingga melupakan kepentingan pribadi.

Keseimbangan antara kepedulian, kerja keras, dan kemampuan menjaga diri dipercaya menjadi kunci kehidupan yang lebih baik.

7. Sabtu Wage – Karisma Pemimpin yang Tersembunyi di Balik Kesederhanaan Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang digambarkan memiliki karakter tenang, sabar, dan penuh pertimbangan. Mereka tidak selalu senang mencari perhatian, tetapi dipercaya mempunyai kemampuan memimpin yang cukup kuat.

Salah satu keistimewaan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuannya menyusun rencana jangka panjang. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih suka mempertimbangkan berbagai risiko terlebih dahulu.

Sifat tersebut membuat Sabtu Wage dipercaya mampu membangun keberhasilan melalui langkah-langkah yang terukur.

Meski terkadang merasa kurang dipahami oleh lingkungan sekitar, kemampuan dan konsistensi mereka diyakini dapat membuat orang lain mulai melihat potensi yang dimiliki.