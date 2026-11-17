JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dengan kondisi keuangan stabil. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter dan potensi istimewa dalam urusan mencari serta mengembangkan kekayaan.

Keberuntungan finansial tersebut kerap dikaitkan dengan kecerdasan, keberanian mengambil peluang, kemampuan mengelola uang, hingga kegigihan dalam bekerja.

Beberapa shio bahkan digambarkan mempunyai kemampuan alami untuk membangun usaha, menjalin hubungan baik, dan menemukan kesempatan yang dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki berkah finansial melimpah dan berpeluang menikmati kehidupan makmur. Berikut karakteristik masing-masing shio menurut kepercayaan tersebut.

1. Shio Tikus – Cerdas Melihat Peluang dan Pandai Mengatur Keuangan

Tahun kelahiran: 1972, 1984, 1996, 2008

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir strategis. Mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan menguntungkan dari situasi yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, pemilik shio ini cenderung berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan mengelola keuangan. Mereka biasanya cukup teliti dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran sehingga dapat memanfaatkan uang secara lebih optimal.

Kreativitas serta sikap optimistis juga membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Kombinasi karakter tersebut dipercaya dapat membuka peluang untuk membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan.

2. Shio Babi – Pekerja Keras yang Dekat dengan Kelimpahan

Tahun kelahiran: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi sering dihubungkan dengan simbol kemakmuran dan keberlimpahan.

Pemilik shio ini dikenal mempunyai semangat bekerja yang tinggi. Mereka tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.

Mereka juga digambarkan mempunyai prinsip kuat dalam mencari penghasilan. Kejujuran dan keinginan memperoleh rezeki melalui cara yang baik menjadi nilai yang diutamakan.

Ketekunan tersebut membuat shio Babi dipercaya memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis maupun meraih kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

3. Shio Naga – Berjiwa Pemimpin dan Berani Mengambil Kesempatan Besar

Tahun kelahiran: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Shio Naga identik dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemampuan kepemimpinan. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta keberanian menghadapi tantangan.

Mereka tidak mudah merasa takut ketika harus mencoba sesuatu yang baru, termasuk memasuki dunia bisnis dengan persaingan ketat.

Kemampuan memimpin dan memengaruhi orang lain juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Hal tersebut dapat membantu membangun jaringan kerja sama yang luas.

Dalam urusan finansial, shio Naga dipercaya mempunyai potensi memperoleh keuntungan besar ketika mampu memanfaatkan kesempatan dan mengelola risiko dengan tepat.

4. Shio Kelinci – Bijaksana dalam Mengambil Keputusan

Tahun kelahiran: 1975, 1987, 1999, 2011

Berbeda dari Naga yang dikenal berani dan penuh percaya diri, shio Kelinci lebih sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, tenang, dan penuh pertimbangan.

Mereka memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang baik sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam dunia usaha, karakter tersebut dapat menjadi modal penting untuk menjalin kerja sama dengan rekan bisnis maupun pelanggan.

Shio Kelinci juga dikenal tidak suka mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka lebih memilih mempelajari keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Sikap sabar dan perencanaan yang matang inilah yang dipercaya mampu membantu mereka menjaga kestabilan keuangan serta mengembangkan kesejahteraan secara bertahap.

5. Shio Kambing – Kreatif dan Mudah Mendapat Dukungan Orang Lain

Tahun kelahiran: 1979, 1991, 2003, 2015

Pemilik shio Kambing dikenal mempunyai sifat penyayang, kreatif, dan mampu menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitarnya.

Mereka dipercaya mudah membangun hubungan baik karena mempunyai cara berkomunikasi yang ramah dan menyenangkan.

Dalam pekerjaan maupun bisnis, kreativitas menjadi salah satu kelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang baru.

Mereka juga cenderung memperhatikan kenyamanan orang-orang yang bekerja sama dengannya. Sikap tersebut dapat membantu mempertahankan hubungan profesional dalam jangka panjang.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, kebaikan hati dan kemampuan bekerja sama membuat shio Kambing berpotensi memperoleh banyak dukungan dalam perjalanan menuju kemakmuran.

6. Shio Monyet – Cerdik, Lincah, dan Pandai Membaca Peluang

Tahun kelahiran: 1980, 1992, 2004, 2016

Shio Monyet dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi yang cukup menonjol.

Mereka biasanya tidak kesulitan menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan keadaan, termasuk dalam dunia pekerjaan dan bisnis.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan shio ini adalah kemampuannya menemukan solusi ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga cepat memahami situasi dan mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Karakter yang gesit dan penuh ide tersebut dipercaya dapat membantu shio Monyet mengembangkan usaha, memperluas jaringan, serta meningkatkan penghasilan.

7. Shio Ayam – Disiplin dan Memiliki Integritas Tinggi

Tahun kelahiran: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap pekerjaan.

Mereka biasanya menyukai segala sesuatu yang terencana dan berusaha menyelesaikan tugas sesuai target yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan bisnis, ketelitian menjadi salah satu modal penting karena mereka cenderung memperhatikan berbagai detail sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, shio Ayam juga dipercaya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam memperoleh penghasilan.

Konsistensi serta reputasi baik yang dibangun selama bekerja membuat mereka berpotensi mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Hal tersebut dapat membuka kesempatan baru untuk mengembangkan karier maupun usaha.