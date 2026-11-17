JawaPos.com – Setiap manusia mempunyai perjalanan hidup dan kesempatan yang berbeda-beda. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, tanggal kelahiran dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak, potensi diri, hingga peluang keberuntungan seseorang.

Sebagian tanggal lahir bahkan dianggap istimewa karena dikaitkan dengan kecerdasan, kemampuan mencari peluang, serta potensi memperoleh kehidupan yang berkecukupan.

Meski begitu, keberhasilan dalam kehidupan tentu tidak hanya ditentukan oleh tanggal kelahiran. Kerja keras, ketekunan, doa, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi bagian penting dalam meraih kesuksesan.

Dilansir dari kanal YouTube KAMUS ANGKA LAHIR, terdapat enam tanggal lahir yang dipercaya mempunyai takdir emas menurut Primbon Eyang Semar. Keenam tanggal tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni tanggal 5, 15, 25 serta 8, 18, dan 28.

Berikut penjelasan mengenai karakter dan keistimewaan masing-masing kelompok tanggal lahir tersebut.

1. Tanggal Lahir 5, 15, dan 25: Kreatif, Cerdas, dan Punya Jiwa Pemimpin

Orang yang terlahir pada tanggal 5, 15, dan 25 dipercaya mempunyai kemampuan berpikir yang menonjol serta daya imajinasi yang luas.

Menurut gambaran Primbon Eyang Semar, mereka termasuk pribadi yang mampu menemukan ide-ide menarik ketika menghadapi persoalan. Mereka juga tidak mudah menyerah karena selalu berusaha mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan.

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuan bersosialisasi. Mereka cenderung mudah dikenal, mempunyai daya tarik tersendiri, serta berpotensi menjadi sosok yang disegani dalam lingkungan pergaulan.

Dalam hubungan pribadi, kelompok tanggal lahir ini juga digambarkan memiliki kesetiaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka biasanya berusaha menjaga orang-orang terdekat dan tidak segan memberikan bantuan ketika dibutuhkan.

Agar potensi tersebut berkembang maksimal, mereka perlu mempertahankan semangat belajar, konsisten dalam bekerja, dan tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

2. Tanggal Lahir 8, 18, dan 28: Berbakat dalam Bisnis dan Pandai Mengelola Keuangan

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, mereka yang lahir pada tanggal 8, 18, dan 28 dipercaya mempunyai kecenderungan kuat dalam bidang usaha dan pengelolaan keuangan.

Primbon Eyang Semar menggambarkan kelompok ini sebagai pribadi yang produktif, kreatif, serta mampu melihat kesempatan yang belum tentu disadari orang lain.

Mereka juga dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senang mempelajari berbagai hal baru. Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki peluang untuk berkembang dalam dunia bisnis maupun pekerjaan profesional.

Kemampuan membaca kesempatan dan mengatur keuangan menjadi salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran ini. Tidak mengherankan apabila mereka dipercaya berpotensi menjadi pengusaha atau pemimpin yang sukses.

Namun, kemampuan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Mereka dianjurkan untuk menjunjung tinggi kejujuran, menjaga integritas, serta tidak mudah tergoda untuk meninggalkan tujuan yang sudah direncanakan.

Selain itu, menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan dan mempertahankan semangat berusaha menjadi hal penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang.

Pada akhirnya, keberhasilan yang diperoleh diharapkan bukan hanya memberikan kehidupan lebih baik bagi diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.