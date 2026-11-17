JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada yang mudah menyerah ketika diterpa masalah, tetapi ada pula yang memilih bertahan, bersabar, dan menerima keadaan dengan hati lapang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya menyimpan gambaran mengenai sifat, perilaku, hingga cara seseorang menyikapi berbagai ujian kehidupan.

Beberapa weton bahkan dianggap memiliki keistimewaan berupa kesabaran, ketulusan, serta kemampuan untuk tetap bersyukur meskipun sedang berada dalam keadaan sulit.

Orang-orang dengan karakter tersebut biasanya tidak mudah menyalahkan keadaan. Mereka lebih memilih berusaha mencari jalan keluar sembari menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dikenal mempunyai sifat sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan.

Berikut ulasan lengkapnya.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing mempunyai jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter kuat, teguh dalam pendirian, serta dikenal setia kepada orang-orang yang disayanginya.

Dalam menjalani kehidupan, mereka tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah. Berbagai kegagalan dan tantangan terkadang harus dilewati sebelum mencapai sesuatu yang diinginkan.

Meski demikian, Selasa Pahing dikenal tidak gampang kehilangan semangat. Mereka juga mempunyai kepedulian tinggi dan senang membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan.

Perpaduan antara ketekunan, keterampilan, dan mental yang tangguh dipercaya menjadi bekal penting bagi mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing

Weton Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil penjumlahan hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Mereka yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi tertutup dan lebih nyaman menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri.

Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka harus menghadapi kekecewaan, kesulitan, bahkan pengalaman kurang menyenangkan yang menguji keteguhan hati.

Namun, berbagai pengalaman tersebut justru dianggap membentuk pribadi Senin Pahing menjadi lebih kuat dan mandiri.

Mereka dikenal mempunyai semangat kerja tinggi serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi keadaan sulit.

Selain itu, sifat suka menolong yang dimiliki membuat mereka tetap bersedia membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan balasan.

3. Minggu Pon

Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12, yang diperoleh dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki semangat hidup tinggi, tekun, serta tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Mereka termasuk pribadi yang aktif dan lebih suka melakukan sesuatu daripada hanya berdiam diri.

Ketika menghadapi persoalan, Minggu Pon biasanya berusaha mencari cara agar bisa segera bangkit dan melanjutkan perjuangannya.

Walaupun terkadang dianggap keras kepala dan sulit menerima kritik, mereka mempunyai daya juang yang cukup kuat menurut gambaran Primbon Jawa.

Kesulitan tidak selalu dipandang sebagai akhir perjalanan. Sebaliknya, pengalaman tersebut dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri dan meraih keberhasilan di kemudian hari.

4. Kamis Wage

Kamis Wage memiliki neptu 12, berasal dari hari Kamis dengan nilai 8 dan pasaran Wage dengan nilai 4.

Weton ini dikenal mempunyai budi pekerti baik serta kemampuan menghadapi tanggung jawab yang berat.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah mengeluh meskipun harus mengerjakan banyak hal sekaligus.

Terkadang, mereka bahkan bersedia mengambil tanggung jawab melebihi kemampuan yang dimiliki demi menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ketika menghadapi kesulitan, Kamis Wage lebih memilih memikirkan solusi daripada terus-menerus menyalahkan keadaan.

Mereka juga dikenal memiliki rasa syukur yang tinggi. Kesadaran bahwa masih banyak orang lain yang menghadapi persoalan lebih berat membuat mereka berusaha menerima kehidupan dengan lebih ikhlas.

5. Rabu Pon

Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, hasil perpaduan hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai keteguhan mental serta kesabaran yang cukup menonjol.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mengutamakan keharmonisan dalam hubungan sosial. Tidak jarang, mereka memilih mengalah daripada memperpanjang perselisihan.

Sikap tersebut bukan berarti tidak mempunyai pendirian, melainkan lebih mengutamakan kedamaian ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Dalam menjalani berbagai cobaan, Rabu Pon juga dipercaya menjadikan doa dan keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan.

Mereka berusaha menerima segala sesuatu dengan lapang dada sembari tetap berikhtiar untuk memperbaiki keadaan.

6. Sabtu Pon

Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16, yang berasal dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Pon bernilai 7.

Orang yang lahir pada weton ini dikenal memiliki ketahanan diri yang kuat ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Mereka dipercaya mampu bertahan dalam keadaan sulit tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha.

Kerja keras menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Sabtu Pon. Mereka tidak mudah meninggalkan tanggung jawab meskipun harus menghadapi banyak hambatan.

Selain itu, pemilik weton ini mempunyai pandangan bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, sebagaimana kebahagiaan juga membutuhkan proses untuk diraih.

Keyakinan tersebut membuat mereka berusaha menjalani kehidupan dengan sabar, berserah diri kepada Tuhan, dan tidak berhenti memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

7. Senin Pon

Senin Pon mempunyai jumlah neptu 11, berasal dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki sifat rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri di hadapan orang lain.

Dalam hubungan sosial, mereka cenderung mudah mengalah demi menjaga kebersamaan dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu.

Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak mempunyai ambisi. Senin Pon justru digambarkan sebagai sosok yang mempunyai keinginan kuat untuk memperbaiki kehidupan, terutama dalam hal pekerjaan dan karier.

Berbagai tantangan yang datang tidak membuat mereka mudah kehilangan harapan.

Kesabaran, ketekunan, serta keyakinan kepada Tuhan menjadi pegangan dalam menghadapi perjalanan hidup.

Mereka percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil sesuai dengan waktu terbaiknya.