JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat tenang memiliki kepribadian yang lemah. Ada sosok yang lebih memilih diam, menghindari perdebatan, dan tidak suka menunjukkan emosinya kepada orang lain. Namun, di balik sikap kalem tersebut, tersimpan keteguhan hati serta prinsip hidup yang sulit digoyahkan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa kombinasi hari dan pasaran dipercaya menggambarkan pribadi yang pendiam, penuh pertimbangan, tetapi mempunyai kekuatan karakter yang tidak boleh diremehkan.

Mereka sering diibaratkan seperti air tenang yang menghanyutkan. Dari luar terlihat sederhana dan tidak banyak tingkah, tetapi sebenarnya memiliki pendirian kuat ketika menghadapi persoalan.

Dilansir dari kanal YouTube Sanis One, terdapat sembilan weton yang menurut Primbon Jawa kuno dikenal memiliki pembawaan tenang dan pendiam, tetapi menyimpan karakter kuat di balik sikapnya.

Berikut sembilan weton yang menarik untuk diketahui.

1. Weton Minggu Wage

Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan sederhana, tidak banyak bicara, serta cenderung menyimpan keinginan dan perasaannya sendiri.

Meski terlihat lembut, mereka dikenal memiliki pendirian yang kuat. Ketika sudah menentukan tujuan, Minggu Wage biasanya tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.

Dalam menghadapi masalah, mereka lebih memilih mengamati keadaan sebelum mengambil tindakan. Sikap tenang tersebut membuatnya sering dianggap sebagai pribadi yang sulit ditebak.

Diamnya bukan berarti tidak mempunyai keberanian. Justru, mereka dipercaya mampu menunjukkan keteguhan ketika berada dalam situasi yang menuntut kekuatan mental.

2. Weton Senin Legi

Senin Legi juga mempunyai neptu 9, hasil perpaduan hari Senin dengan nilai 4 dan pasaran Legi dengan nilai 5.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki sifat kalem, penuh pertimbangan, dan tidak gemar mencari perhatian.

Mereka cenderung memikirkan sesuatu secara matang sebelum berbicara maupun mengambil keputusan. Karena itulah, tidak semua hal yang ada dalam pikirannya mudah diketahui orang lain.

Dalam pergaulan, Senin Legi biasanya lebih nyaman menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah dipercaya.

Namun, ketika merasa diremehkan atau diperlakukan tidak adil, mereka dipercaya mampu menunjukkan sikap tegas. Mereka tidak selalu meluapkan kemarahan secara langsung, tetapi lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan.

3. Weton Minggu Kliwon

Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13, berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Weton ini dikenal mempunyai karakter ramah, suka membantu, dan mudah memberikan perhatian kepada orang lain.

Sikapnya yang bersahabat membuat mereka sering dianggap sebagai sosok yang menyenangkan untuk diajak berbicara. Meski demikian, mereka juga dipercaya memiliki perasaan yang cukup sensitif.

Ketika menghadapi perselisihan, pemilik weton Minggu Kliwon bisa menunjukkan ketegasan melalui perkataan yang lugas dan mengena.

Mereka cenderung tidak menyukai perlakuan yang merendahkan atau mengabaikan perasaannya.

Di balik sifat lembutnya, Minggu Kliwon dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang kuat sehingga mampu menyampaikan pendapat dengan cara yang sulit dilupakan orang lain.

4. Weton Senin Pahing

Senin Pahing mempunyai neptu 13, yang berasal dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, sabar, dan tidak mudah memperlihatkan perasaan sebenarnya.

Mereka biasanya mampu menahan diri ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Daripada memperbesar persoalan, Senin Pahing lebih suka menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Akan tetapi, kesabaran tersebut dipercaya mempunyai batas. Ketika prinsip atau harga dirinya terusik, mereka bisa menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas dibandingkan biasanya.

Karakter pantang menyerah juga menjadi salah satu sifat yang sering dilekatkan pada weton ini. Sekali mempunyai tujuan, mereka akan berusaha mempertahankannya sampai berhasil.

5. Weton Kamis Legi

Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13, berasal dari hari Kamis dengan nilai 8 dan pasaran Legi dengan nilai 5.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai pembawaan ramah, lembut, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman.

Mereka bukan tipe pribadi yang senang berbicara berlebihan. Sebaliknya, Kamis Legi lebih suka memperhatikan keadaan dan memahami karakter orang-orang di sekitarnya.

Kepekaan dalam membaca situasi membuat mereka sering digambarkan mempunyai intuisi yang tajam.

Meski dikenal sabar dan bijaksana, mereka juga bisa menunjukkan ketegasan ketika menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, sisi emosional Kamis Legi terkadang sulit diprediksi apabila sudah merasa sangat kecewa.

6. Weton Jumat Pon

Jumat Pon mempunyai neptu 13, yang merupakan hasil penjumlahan hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Pon bernilai 7.

Weton ini sering digambarkan sebagai pribadi pendiam, selektif dalam pergaulan, dan tidak mudah membuka diri kepada sembarang orang.

Mereka cenderung membutuhkan waktu untuk benar-benar mempercayai seseorang. Karena itu, Jumat Pon terkadang terlihat misterius di mata orang yang belum mengenalnya dekat.

Ketika merasa tidak cocok dengan seseorang, mereka lebih memilih menjaga jarak daripada terlibat dalam perdebatan panjang.

Sifat penuh pertimbangan juga membuat pemilik weton ini tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain.

Dalam tradisi Primbon Jawa, sikap tenang dan kemampuan menjaga prinsip tersebut dianggap sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki Jumat Pon.

7. Weton Sabtu Wage

Sabtu Wage memiliki jumlah neptu 13, berasal dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Wage bernilai 4.

Pemilik weton ini dikenal berhati-hati dalam bertindak serta tidak mudah memperlihatkan isi pikirannya kepada orang lain.

Mereka sering digambarkan mempunyai mental yang kuat dan mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tekanan kehidupan.

Dalam mengambil keputusan, Sabtu Wage biasanya tidak suka terburu-buru. Mereka lebih memilih mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar tidak menyesal di kemudian hari.

Walaupun terkadang dianggap keras kepala, mereka juga dipercaya memiliki hati yang mudah luluh setelah emosinya mereda.

Dalam kepercayaan spiritual masyarakat Jawa, weton Sabtu Wage bahkan kerap dikaitkan dengan perlindungan batin yang kuat.

8. Weton Kamis Pahing

Kamis Pahing mempunyai jumlah neptu 17, berasal dari hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Weton ini dipercaya memiliki pembawaan berwibawa dan karakter yang kuat. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan, tetapi tetap mempunyai batasan yang tidak boleh dilanggar.

Dalam kehidupan sehari-hari, Kamis Pahing cenderung mampu menempatkan diri sesuai keadaan. Mereka bisa bersikap ramah ketika berhadapan dengan orang lain, tetapi tetap tegas ketika menyangkut prinsip pribadi.

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah keteguhan dalam menjaga kepercayaan.

Apabila mengalami pengkhianatan, mereka dipercaya membutuhkan waktu lama untuk kembali memberikan kepercayaan kepada orang yang sama.

Tidak heran jika Kamis Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, tetapi mempunyai wibawa yang membuat orang lain segan.

9. Weton Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17, hasil perpaduan hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Orang yang lahir pada weton ini dikenal mempunyai karakter sabar, teliti, dan penuh pertimbangan.

Mereka biasanya tidak suka memperlihatkan emosi secara berlebihan. Ketika menghadapi masalah, Sabtu Kliwon lebih memilih mengamati keadaan sebelum menentukan sikap.

Namun, bukan berarti mereka selalu mengalah dalam setiap persoalan. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pendirian kuat dan tidak mudah mengubah keputusan apabila sudah merasa yakin.

Jika kesabarannya terus diuji, mereka dapat menunjukkan sikap yang jauh lebih keras dan tegas.

Dalam Primbon Jawa, ketenangan Sabtu Kliwon sering dikaitkan dengan kekuatan batin serta kewaspadaan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.