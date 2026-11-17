JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio mempunyai karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda-beda. Kombinasi energi serta unsur yang dipercaya menaungi tahun kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, karier, hingga kondisi keuangan.

Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menikmati hasil dari perjuangan panjangnya. Namun, dalam ramalan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif dalam urusan finansial.

Keberuntungan tersebut digambarkan melalui datangnya kesempatan bisnis, peningkatan penghasilan, tawaran pekerjaan menjanjikan, hingga peluang mendapatkan keuntungan dari sumber yang tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan finansial. Mereka diramalkan berpeluang menikmati kemakmuran dan memperoleh kejutan rezeki dari berbagai arah.

Berikut tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam urusan kekayaan.

1. Shio Naga – Peluang Besar Membuka Jalan Kemakmuran

Dalam budaya Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan serta rasa percaya diri yang tinggi.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, shio Naga berpeluang mengalami perkembangan positif dalam bidang pekerjaan maupun usaha.

Berbagai rencana yang sebelumnya belum berjalan sesuai harapan dipercaya mulai menemukan titik terang. Proyek yang sempat tertunda bisa kembali dilanjutkan, sementara peluang kerja sama dengan pihak lain berpotensi memberikan keuntungan.

Tidak hanya itu, kesempatan memperoleh jabatan lebih tinggi atau mencoba bidang usaha baru juga menjadi bagian dari gambaran peruntungan shio Naga.

Kemampuan melihat peluang dan keberanian mengambil keputusan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan keberhasilan mereka.

Meski demikian, pemilik shio Naga sebaiknya tetap menjaga sikap rendah hati. Keberhasilan akan lebih bermakna apabila digunakan untuk hal-hal positif dan membantu orang di sekitarnya.

2. Shio Kerbau – Kesabaran Berbuah Hasil yang Menguntungkan

Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan semangat bekerja keras. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai tantangan.

Karakter tersebut membuat shio Kerbau sering dikaitkan dengan keberhasilan yang diperoleh melalui proses panjang.

Dalam ramalan kali ini, pemilik shio Kerbau dipercaya berpeluang menikmati hasil dari usaha yang selama ini mereka perjuangkan.

Bisnis yang dirintis perlahan-lahan berpotensi berkembang, sementara pekerjaan yang ditekuni dapat membuka kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar.

Tidak menutup kemungkinan muncul tawaran kerja sama maupun peluang usaha baru yang sebelumnya belum pernah terpikirkan.

Perpaduan antara kedisiplinan dan ketekunan menjadi modal penting bagi shio Kerbau untuk membangun kehidupan finansial yang lebih stabil.

Pesannya, jangan mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh. Tetaplah konsisten dan manfaatkan setiap kesempatan dengan perhitungan matang.

3. Shio Ular – Kecerdikan Membuka Peluang Mendapatkan Kekayaan

Shio Ular dikenal sebagai lambang kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan menyusun strategi dalam astrologi Tiongkok.

Orang yang lahir pada tahun Ular sering digambarkan mempunyai pemikiran tajam serta tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Kemampuan tersebut dipercaya membantu mereka menemukan kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dalam urusan finansial, shio Ular diramalkan mempunyai peluang memperoleh keuntungan melalui bisnis, investasi, maupun hubungan kerja sama baru.

Bahkan, usaha yang sebelumnya mengalami kemunduran dipercaya berpotensi kembali berkembang apabila dikelola dengan strategi yang tepat.

Salah satu keunggulan shio ini adalah kemampuannya menjaga ketenangan ketika menghadapi situasi sulit.

Namun, mereka tetap perlu mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan besar. Jangan sampai keinginan mendapatkan keuntungan cepat justru mengabaikan perencanaan keuangan.

4. Shio Kuda – Semangat Tinggi Mengantarkan pada Kesuksesan

Kuda merupakan simbol kebebasan, keberanian, dan energi yang terus bergerak. Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi aktif, penuh semangat, dan menyukai tantangan baru.

Mereka tidak mudah merasa puas dengan keadaan yang monoton. Sebaliknya, shio Kuda cenderung senang mencoba berbagai hal untuk mengembangkan kemampuan diri.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, shio Kuda berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam karier dan dunia usaha.

Kesempatan promosi jabatan, peningkatan penjualan, hingga peluang mengembangkan bisnis dipercaya dapat menghampiri mereka.

Bidang perdagangan, teknologi, dan industri kreatif juga disebut-sebut menjadi area yang menarik untuk dikembangkan oleh pemilik shio ini.

Ide-ide baru yang sebelumnya hanya menjadi rencana berpotensi diwujudkan menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan.

Walaupun demikian, karakter yang penuh semangat terkadang membuat shio Kuda ingin bergerak terlalu cepat. Karena itu, setiap keputusan penting tetap perlu disertai pertimbangan yang matang.

5. Shio Ayam – Ketelitian Menjadi Kunci Datangnya Rezeki

Shio Ayam dikenal memiliki karakter teliti, disiplin, dan menyukai keteraturan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang memperhatikan detail serta mampu menyusun rencana dengan baik.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan dalam mengelola pekerjaan maupun bisnis.

Dalam ramalan peruntungan, shio Ayam disebut mempunyai kesempatan memperoleh kemajuan finansial melalui kerja cerdas dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Pekerjaan sederhana yang selama ini dijalankan bisa berkembang menjadi peluang lebih besar apabila ditekuni dengan serius.

Selain itu, dukungan dari orang-orang berpengaruh juga dipercaya dapat membuka jalan menuju kesempatan baru.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan shio Ayam sering dikaitkan dengan pengakuan atas kemampuan serta hasil kerja yang dilakukan secara konsisten.

Karena itu, pemilik shio ini disarankan untuk tidak meremehkan kesempatan kecil. Bisa jadi, peluang sederhana justru menjadi awal dari pencapaian yang lebih besar.

6. Shio Babi – Kejutan Rezeki dari Berbagai Arah

Shio Babi sering dihubungkan dengan simbol keberlimpahan, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam kepercayaan Tionghoa.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang santai, tulus, dan mampu menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur.

Dalam ramalan finansial, shio Babi dipercaya mempunyai peluang mendapatkan rezeki melalui berbagai sumber yang tidak selalu terduga.

Kesempatan tersebut bisa datang dalam bentuk bonus pekerjaan, perkembangan bisnis, bantuan keluarga, maupun peluang usaha yang muncul secara tiba-tiba.

Energi keberuntungan yang dikaitkan dengan shio Babi juga digambarkan dapat membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih nyaman.

Namun, mendapatkan uang dalam jumlah besar bukan berarti semuanya harus langsung dihabiskan.

Pemilik shio Babi sebaiknya menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, kebutuhan masa depan, dan investasi yang telah dipertimbangkan risikonya.

Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, hasil kerja keras dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

7. Shio Anjing – Kejujuran Mengundang Kesempatan Baik

Shio Anjing dikenal sebagai simbol kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Orang yang lahir pada tahun ini sering digambarkan mempunyai prinsip kuat serta mampu menjaga kepercayaan orang lain.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam membangun hubungan sosial maupun profesional.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, shio Anjing berpeluang mendapatkan kemajuan finansial melalui hubungan baik dan kerja sama dengan orang-orang di sekitarnya.

Kesempatan bisnis baru, proyek bersama, hingga pekerjaan yang lebih menjanjikan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan.

Usaha yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab juga dipercaya berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.

Selain itu, sifat setia dan dapat dipercaya membuat shio Anjing sering dikaitkan dengan hubungan kerja yang bertahan dalam jangka panjang.

Pemilik shio ini sebaiknya terus menjaga integritas dan tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas demi mendapatkan keuntungan.