JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya mempunyai kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran diyakini menyimpan makna tersendiri yang dapat menggambarkan potensi kehidupan seseorang.

Tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan perhitungan weton untuk melihat gambaran rezeki dan keberuntungan. Ada kepercayaan bahwa seseorang mungkin harus melewati berbagai kesulitan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati hasil dari perjuangan panjangnya.

Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan menghadapi kegagalan juga sering dikaitkan dengan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Sanis One, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki cukup baik dan diramalkan berpeluang mencapai kemakmuran. Mereka digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter positif sehingga diyakini mampu mengembangkan potensi untuk meraih keberhasilan finansial.

Berikut lima weton yang dimaksud menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage

Sabtu Wage merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Berdasarkan perhitungan neptu, weton ini memiliki jumlah 13, berasal dari Sabtu dengan nilai 9 dan Wage bernilai 4.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton Sabtu Wage berada di bawah naungan Lintang Puuh Ataru yang melambangkan keteguhan serta kegigihan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mereka dikenal tidak mudah kehilangan semangat meskipun pernah mengalami kegagalan. Sikap mandiri membuat pemilik weton ini terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan maupun menghadapi tantangan hidup.

Selain itu, Sabtu Wage dipercaya mempunyai kemampuan mengelola keuangan dengan cukup baik. Kebiasaan hidup hemat dan tidak mudah tergoda menghamburkan uang dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung kestabilan ekonominya.

Menurut ramalan tradisional, hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan pemilik weton Sabtu Wage berpotensi membawa perubahan kondisi keuangan menjadi lebih baik.

2. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon mempunyai jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Weton ini dipercaya berada di bawah pengaruh Lintang Laweyan yang dalam penafsiran tradisional dikaitkan dengan karakter lembut, tenang, dan mempunyai hati yang mudah memaafkan.

Orang yang lahir pada Minggu Kliwon biasanya digambarkan tidak menyukai konflik dan lebih memilih menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga dipercaya mempunyai pola pikir positif serta tidak mudah menyimpan dendam kepada orang lain. Sikap tersebut membuatnya cenderung disenangi dalam lingkungan pergaulan.

Dalam urusan rezeki, pemilik Minggu Kliwon diramalkan mempunyai peluang menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan berkat ketekunan dan fokus dalam mencapai tujuan.

Kesederhanaan yang dimiliki juga dianggap sebagai salah satu kelebihan. Mereka tidak selalu mengejar kemewahan, tetapi mampu menghargai setiap hasil yang diperoleh dari perjuangannya.

3. Selasa Pahing

Selasa Pahing merupakan weton dengan jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Lintang Yuyu yang melambangkan ketenangan dan keberuntungan.

Pemilik Selasa Pahing dikenal memiliki karakter kreatif, cekatan, serta mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan balasan.

Di samping itu, kemampuan untuk bekerja secara mandiri menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya melekat pada weton ini.

Ketika menghadapi pekerjaan sulit, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja. Sikap tersebut dianggap dapat membantu mereka menemukan berbagai kesempatan baru.

Menurut ramalan Primbon Jawa, ketekunan dan kemampuan mengembangkan potensi diri membuat Selasa Pahing dipercaya berpeluang memperoleh peningkatan rezeki serta kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Rabu Pon

Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, yang berasal dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon dengan nilai 7.

Weton ini berada di bawah naungan Lintang Lumbung yang dalam kepercayaan Jawa melambangkan kemakmuran, keteraturan, dan kecukupan hidup.

Orang yang lahir pada Rabu Pon umumnya digambarkan sebagai sosok disiplin, terorganisasi, dan mampu mengatur berbagai hal dengan baik.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan bersosialisasi yang bagus sehingga relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Karakter rajin dan terencana menjadi kelebihan yang sering dikaitkan dengan pemilik weton ini. Dalam menjalankan pekerjaan maupun usaha, mereka cenderung memperhatikan perencanaan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Tidak hanya itu, Rabu Pon juga dipercaya cukup jeli melihat kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.

Berkat perpaduan karakter tersebut, weton ini diramalkan mempunyai peluang mengembangkan usaha dan meningkatkan kondisi finansial secara bertahap.

5. Minggu Pahing

Minggu Pahing menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar ini. Jumlah neptunya adalah 14, berasal dari hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Pahing bernilai 9.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton Minggu Pahing berada di bawah naungan Lintang Gajah yang melambangkan kekuatan, tanggung jawab, serta kemakmuran.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi cerdas, kreatif, dan mempunyai kemampuan untuk mengemban tanggung jawab besar.

Pemilik Minggu Pahing juga dipercaya mempunyai pemikiran terbuka dan tidak terlalu bergantung pada orang lain ketika menghadapi persoalan.

Kemampuan tersebut dianggap menjadi modal penting untuk mengembangkan karier maupun membangun usaha sendiri.

Dalam urusan finansial, Minggu Pahing disebut mempunyai peruntungan yang cukup kuat. Rezekinya dipercaya dapat berkembang seiring dengan usaha, kemampuan, dan ketekunan yang dimiliki.

Bahkan, dalam ramalan tradisional, weton ini termasuk salah satu yang berpotensi menikmati kehidupan berkecukupan hingga mencapai kemakmuran.