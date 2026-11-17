JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki makna tersendiri karena dipercaya dapat menggambarkan kepribadian, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Perhitungan weton yang menggabungkan hari lahir dan pasaran Jawa juga kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki. Menurut kepercayaan tersebut, setiap kombinasi weton mempunyai karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda-beda.

Ada weton yang diyakini memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan, ada pula yang dipercaya mempunyai sifat pantang menyerah sehingga mampu membangun kesuksesan secara bertahap.

Dalam ramalan Primbon Jawa, beberapa weton bahkan disebut berpeluang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Usaha yang sebelumnya belum menunjukkan hasil maksimal dipercaya dapat berkembang dan membuka kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan usaha dan kekayaan. Berikut daftar weton beserta gambaran karakter dan pesan kehidupan yang menyertainya.

1. Kamis Legi, dipercaya memiliki daya tarik rezeki

Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dalam Primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan memperoleh penghasilan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai semangat kerja yang tinggi serta kemampuan melihat kesempatan di tengah berbagai situasi. Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13.

Dalam ramalan tradisional, mereka disebut berpeluang mendapatkan perkembangan ekonomi melalui berbagai sumber. Kesempatan tersebut bisa berasal dari pekerjaan utama, usaha sampingan, proyek baru, maupun ide bisnis yang sebelumnya belum terlalu diperhitungkan.

Peluang yang terlihat sederhana pun dipercaya dapat berkembang menjadi sumber pemasukan apabila dikelola dengan baik.

Pesan yang melekat pada weton ini adalah pentingnya menjaga ketulusan dan kepedulian terhadap sesama. Membantu orang lain serta tidak hanya berorientasi pada keuntungan dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga keberkahan rezeki.

2. Rabu Pahing, dikenal cermat dalam mengatur keuangan

Orang yang lahir pada Rabu Pahing sering digambarkan mempunyai pemikiran matang dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu keunggulan mereka ketika menghadapi persoalan pekerjaan maupun menjalankan bisnis.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Rabu Pahing disebut mempunyai peluang menikmati hasil dari perjuangan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Sumber keberuntungan yang dikaitkan dengan weton ini cukup beragam, mulai dari perkembangan investasi, transaksi jual beli aset, hingga kesempatan usaha yang datang di luar perkiraan.

Meski demikian, keberhasilan tetap perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola uang secara bijaksana.

Nasihat untuk pemilik weton ini adalah mengutamakan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan serta tidak melupakan rasa syukur ketika memperoleh keberhasilan.

3. Sabtu Wage, sosok pekerja keras yang pantang menyerah

Sabtu Wage dipercaya mempunyai karakter kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam filosofi Primbon Jawa, weton ini sering diibaratkan seperti api kecil yang tetap menyala meskipun diterpa angin. Gambaran tersebut mencerminkan semangat untuk terus berjuang meski keadaan belum berpihak.

Pemilik Sabtu Wage diramalkan berpeluang mengalami perkembangan ekonomi setelah melewati berbagai tantangan.

Usaha yang sebelumnya berjalan lambat, misalnya, dipercaya dapat menemukan momentum untuk berkembang. Bahkan, bisnis kecil yang dikelola secara konsisten berpotensi menjadi sumber penghasilan yang lebih besar.

Ada pepatah Jawa yang sesuai dengan gambaran weton ini, yakni "Sopo nandur bakal ngunduh", yang berarti siapa yang menanam akan memetik hasilnya.

Maknanya, setiap perjuangan membutuhkan proses. Karena itu, pemilik Sabtu Wage diingatkan untuk tidak mudah menyerah dan tetap menjaga semangat dalam bekerja.

4. Selasa Kliwon, dipercaya memiliki potensi besar dalam bisnis

Selasa Kliwon dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai weton yang memiliki pembawaan berwibawa dan kemampuan menarik kepercayaan orang lain.

Sifat tersebut dianggap dapat menjadi modal penting ketika membangun hubungan kerja maupun menjalankan usaha.

Berdasarkan perhitungan neptu, Selasa mempunyai nilai 3 dan Kliwon bernilai 8 sehingga totalnya adalah 11.

Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan karakter yang kuat dan mempunyai potensi untuk meraih keberhasilan melalui kerja keras.

Peluang usaha yang dianggap cocok antara lain bidang perdagangan, komunikasi, dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menjalin relasi dengan banyak orang.

Pemilik weton Selasa Kliwon juga diingatkan agar tidak mudah terlena ketika berhasil mencapai sesuatu. Sikap rendah hati dan kemampuan menjaga kepercayaan orang lain tetap menjadi hal penting.

5. Minggu Pon, dipercaya memiliki banyak jalan menuju rezeki

Minggu Pon sering dihubungkan dengan simbol matahari yang menggambarkan semangat, kehangatan, dan energi kehidupan.

Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan mempunyai kepercayaan diri, ide kreatif, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Minggu Pon termasuk weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh keberuntungan dari berbagai arah.

Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, usaha mandiri, maupun hubungan dengan orang-orang yang membuka jalan menuju peluang baru.

Hambatan yang sebelumnya terasa sulit dihadapi diyakini dapat teratasi seiring dengan bertambahnya pengalaman dan ketekunan.

Salah satu pesan spiritual yang dikaitkan dengan weton ini adalah membiasakan diri bersedekah dan berbagi kepada sesama. Tindakan tersebut dipercaya menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan antara usaha, rasa syukur, dan kepedulian sosial.

6. Jumat Kliwon, memiliki peruntungan yang dikaitkan dengan kejutan rezeki

Jumat Kliwon merupakan weton yang cukup dikenal dalam tradisi masyarakat Jawa karena sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan kepekaan batin.

Namun, selain unsur spiritual, weton ini juga dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan materi.

Dalam ramalan yang berkembang, pemilik Jumat Kliwon disebut berpeluang memperoleh kesempatan yang tidak selalu datang melalui jalur biasa.

Misalnya, mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik, memperoleh proyek bernilai besar, mengalami peningkatan jabatan, atau menerima peluang ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Meski begitu, keberuntungan tersebut dalam kepercayaan Primbon Jawa digambarkan tidak datang begitu saja. Kesabaran dan keteguhan menghadapi berbagai ujian dianggap menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

Wejangan Jawa yang sering dikaitkan dengan weton ini berbunyi, "Rezeki iku ora mung saka keringet, nanging saka keikhlasan ati."

Artinya, rezeki bukan hanya tentang hasil kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan.

7. Senin Wage, kesederhanaan yang dipercaya membawa kemakmuran

Senin Wage menjadi weton terakhir dalam daftar ini. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi sederhana, sabar, dan tidak terlalu mengutamakan kemewahan.

Mereka dipercaya lebih menyukai proses yang stabil dibandingkan mengejar keuntungan besar dengan cara terburu-buru.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan ekonomi secara perlahan tetapi berkelanjutan.

Peluang mendapatkan penghasilan tambahan juga dipercaya bisa datang dari berbagai kegiatan sederhana. Mulai dari usaha rumahan, pekerjaan sampingan, hingga hobi yang dikembangkan menjadi kegiatan produktif.

Kunci keberhasilan yang dikaitkan dengan weton Senin Wage adalah menjaga kejujuran, konsistensi, dan tidak meremehkan usaha kecil.

Setiap langkah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh diyakini dapat menjadi awal terbukanya kesempatan yang lebih besar.