JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga kekuatan spiritual. Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian adalah anggapan bahwa beberapa weton memiliki ucapan bertuah. Perkataan yang mereka sampaikan diyakini mengandung energi tertentu sehingga terkadang dianggap dapat menjadi kenyataan. Orang-orang dengan weton tersebut biasanya digambarkan mempunyai karakter kuat, karisma alami, serta kemampuan menyampaikan nasihat yang mampu memengaruhi orang lain. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa doa dan restu mereka memiliki makna khusus, terutama ketika diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi persoalan atau memulai perjalanan hidup baru. Kepercayaan mengenai kekuatan ucapan ini menjadi bagian dari cerita spiritual yang berkembang dalam budaya Jawa. Meski demikian, anggapan tersebut merupakan kepercayaan tradisional dan bukan sesuatu yang terbukti secara ilmiah. Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam perkataan. Berikut daftarnya. 1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan pribadi yang mempunyai intuisi kuat serta pancaran karisma tersendiri. Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai sosok yang tidak banyak bicara, cenderung tenang, dan mampu membuat orang lain merasa segan. Meski demikian, setiap perkataan yang disampaikan dipercaya memiliki makna mendalam. Dalam cerita yang berkembang, terdapat kisah seorang kiai desa yang pernah mengingatkan muridnya agar berhati-hati melewati sebuah jalan. Tidak lama kemudian, jalan tersebut dikabarkan mengalami longsor. Selain itu, doa dan restu dari seseorang yang lahir pada Jumat Kliwon juga dipercaya membawa keberkahan. Terutama bagi pasangan yang hendak menikah dan mengharapkan kehidupan rumah tangga harmonis. Namun, dalam kepercayaan tersebut, perkataan yang keluar ketika sedang marah juga dianggap perlu diwaspadai. 2. Selasa Wage Selasa Wage dipercaya mempunyai perpaduan karakter yang tegas, kuat, dan tidak suka berbelit-belit. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang berani menyampaikan pendapat secara langsung. Mereka tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata, tetapi perkataannya dianggap mempunyai pengaruh besar. Dalam cerita masyarakat, terdapat kisah seorang sesepuh yang pernah memperingatkan seorang pemuda agar tidak meremehkan bahaya sungai. Peringatan tersebut kemudian dikaitkan dengan peristiwa banjir yang menyeret pemuda itu. Di sisi lain, ucapan baik dari pemilik weton Selasa Wage juga dipercaya membawa keberuntungan. Misalnya, doa sederhana yang diberikan kepada seorang pedagang diyakini menjadi awal meningkatnya hasil usaha. Karakter yang keras dan lugas membuat mereka dianggap perlu berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika sedang diliputi emosi. 3. Rabu Pon Rabu Pon dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai perpaduan yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan. Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan mempunyai pembawaan tenang serta mampu mempertimbangkan sesuatu sebelum berbicara. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi nasihat yang disampaikan dipercaya mampu memberikan ketenangan dan membuka pikiran orang lain. Salah satu cerita yang berkembang adalah tentang seorang lelaki tua yang memberikan doa kepada pasangan pengantin agar rumah tangganya selalu rukun. Kisah tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan pasangan yang tetap harmonis hingga usia senja. Selain doa, peringatan dari pemilik weton Rabu Pon juga dipercaya mempunyai makna penting. Terutama ketika mereka mengingatkan seseorang agar tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Karena itulah, weton ini kerap digambarkan memiliki kemampuan menyampaikan perkataan yang menyejukkan sekaligus penuh pertimbangan. 4. Kamis Legi Kamis Legi merupakan weton yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, keramahan, serta kemudahan dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini umumnya digambarkan mempunyai sifat lembut, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perkataan mereka dianggap membawa energi positif. Tidak mengherankan jika doa restu dari pemilik Kamis Legi sering dicari ketika seseorang hendak memulai usaha, bepergian jauh, atau mengadakan acara penting. Ada pula cerita mengenai seorang pedagang keliling yang dagangannya laris setelah mendapatkan doa dari sesepuh yang memiliki weton Kamis Legi. Selain dipercaya membawa keberuntungan, mereka juga dianggap mampu meredakan perselisihan melalui nasihat yang menenangkan. Namun, perkataan yang disampaikan ketika sedang kecewa atau marah juga dipercaya dapat memberikan pengaruh kurang baik. 5. Minggu Pahing Minggu Pahing sering digambarkan sebagai weton dengan karakter kepemimpinan yang kuat. Perpaduan hari Minggu dan pasaran Pahing dipercaya menghadirkan pribadi yang penuh percaya diri, berwibawa, serta mempunyai kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Pemilik weton ini biasanya dikenal berani berbicara dan mampu membangkitkan semangat melalui kalimat-kalimat motivasi. Dalam sebuah kisah, seorang panglima diceritakan berhasil mengembalikan semangat pasukannya yang hampir menyerah melalui perkataan penuh keyakinan mengenai kemenangan. Doa dan restu dari pemilik Minggu Pahing juga dipercaya dapat menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang berjuang meraih cita-cita. Sebaliknya, ketika sedang marah, perkataan mereka digambarkan bisa terdengar sangat tajam dan sulit dilupakan oleh orang yang mendengarnya. 6. Senin Kliwon Senin Kliwon termasuk weton yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa kerap dihubungkan dengan kepekaan batin dan intuisi. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membaca keadaan serta merasakan sesuatu yang belum tentu disadari oleh orang lain. Karakter mereka biasanya digambarkan cukup tenang dan tidak sembarangan menyampaikan perkataan. Namun, nasihat yang diberikan sering dianggap memiliki pesan tersendiri. Salah satu cerita yang berkembang mengisahkan seorang nenek yang memperingatkan cucunya agar tidak bepergian karena kondisi jalan licin. Peringatan tersebut kemudian dikaitkan dengan kecelakaan yang dialami sang cucu. Di sisi lain, ucapan positif dari pemilik Senin Kliwon juga dipercaya mampu memberikan rasa aman dan keberanian bagi orang yang mendengarnya. Masyarakat yang mempercayai tradisi ini menganggap perkataan mereka sering kali menjadi pengingat agar seseorang lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. 7. Sabtu Pon Sabtu Pon disebut sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kuat dan pembawaan penuh wibawa. Perpaduan hari Sabtu dengan pasaran Pon dipercaya menghasilkan pribadi yang cenderung tenang, tidak banyak bicara, tetapi mempunyai pendirian yang kuat. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki karisma yang membuat orang lain memperhatikan setiap perkataannya. Dalam cerita yang berkembang, terdapat kisah seorang tetua yang hanya berpesan agar seorang pemuda berhati-hati ketika bepergian. Pemuda tersebut kemudian dikabarkan terhindar dari kecelakaan karena mengalami keterlambatan menaiki kendaraan. Selain peringatan, doa restu dari pemilik Sabtu Pon juga dipercaya mempunyai makna khusus dan dianggap sebagai bentuk dukungan yang membawa harapan baik. Namun, sebagaimana weton lainnya, perkataan yang disampaikan dalam keadaan emosi dipercaya dapat memberikan dampak kurang menyenangkan. Itulah tujuh weton yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa dikaitkan dengan kekuatan ucapan dan doa. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan tersebut, menjaga perkataan, memberikan nasihat baik, serta mendoakan sesama tetap menjadi hal positif dalam kehidupan sehari-hari.