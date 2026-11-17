JawaPos.com – Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap menjadi bagian dari kepercayaan yang digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran rezeki seseorang.

Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah Balungan Sugih. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah tersebut merujuk pada weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan kemakmuran, kelancaran rezeki, dan kehidupan berkecukupan.

Tidak sedikit masyarakat yang penasaran dengan kombinasi hari dan pasaran yang masuk dalam kategori tersebut. Sebab, weton Balungan Sugih sering dihubungkan dengan peluang mendapatkan keberhasilan finansial serta kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan Balungan Sugih dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.

Berikut delapan weton yang dimaksud.

1. Kamis Legi: Sosok Dermawan dengan Semangat Kerja Tinggi Kelahiran Kamis Legi dipercaya memiliki karakter yang senang membantu sesama sekaligus mempunyai kemauan kuat untuk mencapai kehidupan lebih baik.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Selain itu, kemampuan menyusun rencana untuk masa depan membuat pemilik weton ini dianggap mempunyai potensi besar dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.

Kesabaran dan konsistensi menjadi dua hal yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidupnya.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perpaduan sifat tersebut menjadikan Kamis Legi sebagai salah satu weton yang diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberlimpahan rezeki.

2. Jumat Pon: Pandai Membangun Relasi dan Peluang Keuangan Jumat Pon termasuk weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan pekerjaan maupun keuangan.

Pemilik kelahiran ini memiliki jumlah neptu 13. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mudah menjalin hubungan dengan orang lain dan mempunyai kemampuan membangun komunikasi secara baik.

Keterampilan bersosialisasi tersebut dianggap dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan menjalankan bisnis.

Selain itu, karakter yang mudah diterima lingkungan membuat mereka dipercaya mempunyai jaringan pertemanan yang bisa memberikan manfaat dalam perjalanan menuju kesuksesan.

3. Sabtu Pahing: Ambisi Besar untuk Mencapai Kemakmuran Dalam perhitungan Primbon Jawa, Sabtu Pahing mempunyai jumlah neptu 18 dan dikenal sebagai salah satu kombinasi weton dengan nilai cukup tinggi.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai semangat besar dalam mengejar cita-cita. Mereka cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas dan tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi hambatan.

Sifat optimistis tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam bidang pekerjaan maupun usaha.

Tidak hanya itu, Sabtu Pahing juga dikaitkan dengan kemampuan mengatur keuangan serta memanfaatkan kesempatan yang datang.

Karena karakter tersebut, weton ini sering dimasukkan dalam daftar Balungan Sugih yang dipercaya membawa kemakmuran.

4. Sabtu Wage: Tekun Mencari Peluang Rezeki Sabtu Wage merupakan weton yang memiliki nilai neptu 13 dalam perhitungan kalender Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter pekerja keras dan ketekunan yang kuat ketika menjalankan sesuatu.

Mereka juga digambarkan cukup jeli dalam melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Dalam urusan finansial, sifat pantang menyerah menjadi keunggulan yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup Sabtu Wage.

Keinginan untuk terus berkembang dan keberanian menghadapi tantangan membuat weton ini dipercaya mempunyai peluang menikmati kehidupan ekonomi yang lebih baik.

5. Minggu Kliwon: Cerdas dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Minggu Kliwon dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter menonjol dalam hal kecerdasan dan kepemimpinan.

Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini digambarkan mampu memahami keadaan serta mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan potensi menduduki posisi penting dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial.

Selain mempunyai jiwa kepemimpinan, pemilik weton Minggu Kliwon juga dipercaya mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Sikap rendah hati dan kecakapan dalam berinteraksi dianggap menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera.

6. Senin Pahing: Dipercaya Memiliki Rezeki dan Kehidupan Keluarga yang Baik Senin Pahing termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan keharmonisan kehidupan.

Mereka yang lahir pada weton ini digambarkan mampu menjaga keseimbangan antara urusan pekerjaan dan keluarga.

Kemampuan mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga serta mengelola keuangan menjadi karakter yang menonjol dalam ramalan tersebut.

Selain itu, pemilik Senin Pahing dipercaya mempunyai intuisi yang cukup baik ketika menentukan pilihan penting.

Kehidupan yang harmonis dan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak dianggap dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan dalam jangka panjang.

7. Senin Wage: Konsisten dan Tidak Mudah Menyerah Weton Senin Wage dipercaya memiliki karakter tekun serta kesungguhan dalam menjalani berbagai tanggung jawab.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah meninggalkan pekerjaan sebelum mencapai hasil yang diinginkan.

Kedisiplinan dan etos kerja menjadi dua sifat yang sering dikaitkan dengan pemilik weton ini.

Menariknya, Senin Wage juga dipercaya mempunyai sisi spiritual dan kepedulian sosial yang cukup kuat.

Mereka dianggap memahami bahwa kemakmuran bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi juga bagaimana memanfaatkan rezeki untuk memberikan manfaat kepada orang lain.

Perpaduan antara kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan inilah yang membuat Senin Wage masuk dalam daftar weton Balungan Sugih.

8. Selasa Kliwon: Bermental Kuat dan Berani Mengembangkan Usaha Selasa Kliwon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai kaitan dengan Balungan Sugih menurut ramalan Primbon Jawa.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki tekad kuat dan keberanian menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Ketika menjalankan pekerjaan atau usaha, mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus melewati perjalanan yang panjang.

Keberanian mengambil keputusan dan kesediaan untuk terus belajar juga dianggap menjadi kelebihan pemilik weton Selasa Kliwon.

Dalam kepercayaan Jawa, karakter tersebut sering dihubungkan dengan peluang meraih keberhasilan finansial dan kehidupan yang lebih makmur.