JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan ketika memasuki usia senja. Setelah bertahun-tahun bekerja dan menghadapi berbagai tantangan, masa tua diharapkan menjadi waktu untuk menikmati hasil perjuangan tanpa harus terus memikirkan kesulitan ekonomi.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Melalui perhitungan hari dan pasaran, Primbon Jawa mengenal berbagai ramalan yang dipercaya menggambarkan kehidupan seseorang sejak muda hingga memasuki usia lanjut.

Menariknya, ada sejumlah weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup penuh perjuangan pada awalnya, tetapi berpeluang menikmati kemakmuran ketika sudah berusia matang.

Kesabaran, ketekunan, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan kelompok weton tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut enam weton yang dipercaya memiliki ramalan kehidupan makmur dan berkecukupan saat memasuki masa tua menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Kliwon: Keteguhan Hati yang Berbuah Kemakmuran Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal memiliki kemauan kuat dalam memperjuangkan sesuatu. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak gampang menyerah meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan hidup.

Ketika masih muda, mereka dipercaya harus melewati sejumlah pengalaman yang menguji kesabaran dan ketahanan mental. Namun, berbagai kesulitan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam ramalan Primbon Jawa, keberuntungan Selasa Kliwon disebut mulai mengalami perubahan positif setelah melewati usia 35 tahun.

Berkat ketekunan dan sikap pantang menyerah, weton ini dipercaya berpeluang menikmati kehidupan yang lebih stabil, nyaman, dan berkecukupan ketika memasuki usia senja.

2. Jumat Legi: Kesabaran yang Dipercaya Mengundang Banyak Rezeki Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan kehidupan dan keuangan.

Menurut perhitungan Primbon Jawa, weton ini mempunyai neptu berjumlah 11. Angka tersebut dikaitkan dengan karakter yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kehidupan spiritual.

Orang yang lahir pada Jumat Legi digambarkan sebagai sosok penyabar, tulus, dan tidak mudah kehilangan harapan ketika menghadapi kesulitan.

Meskipun perjalanan hidup pada masa muda tidak selalu berjalan mulus, mereka diyakini mampu melewati berbagai cobaan dengan keteguhan hati.

Seiring bertambahnya usia, usaha dan kesabaran tersebut dipercaya akan membawa kehidupan yang semakin baik. Masa tua mereka pun diramalkan dipenuhi kecukupan, ketenangan, serta kebahagiaan bersama orang-orang terdekat.

3. Rabu Pon: Cerdas Mengatur Keuangan dan Memikirkan Masa Depan Weton Rabu Pon dikenal memiliki karakter yang penuh pertimbangan ketika mengambil keputusan. Mereka digambarkan tidak mudah terbawa keinginan sesaat karena lebih mengutamakan manfaat jangka panjang.

Dalam urusan keuangan, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kecenderungan untuk mengelola pendapatan secara bijaksana.

Mereka lebih senang menyisihkan sebagian penghasilan daripada menghabiskannya untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Kebiasaan tersebut dianggap menjadi salah satu alasan mengapa Rabu Pon diramalkan mampu membangun kehidupan yang mapan ketika memasuki usia lanjut.

Walaupun harus memulai perjalanan hidup dari kondisi sederhana, mereka dipercaya dapat menikmati hasil perjuangan melalui pengelolaan keuangan yang cermat dan konsisten.

4. Sabtu Wage: Pantang Menyerah Menghadapi Kesulitan Ekonomi Orang yang lahir pada Sabtu Wage dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, terutama dalam urusan keuangan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton ini memiliki jumlah neptu 13. Angka tersebut sering dikaitkan dengan perjalanan hidup yang penuh tantangan sebelum akhirnya menemukan keberuntungan.

Pemilik Sabtu Wage digambarkan sebagai pribadi pekerja keras, gigih, dan memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya.

Mereka tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Sebaliknya, berbagai pengalaman sulit justru dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kehidupan.

Karena sifat tersebut, Sabtu Wage dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perubahan kondisi ekonomi ketika memasuki usia matang.

Masa tua mereka diramalkan lebih sejahtera dibandingkan masa-masa sebelumnya, dengan kehidupan yang semakin nyaman dan kebutuhan yang lebih tercukupi.

5. Senin Legi: Hidup Sederhana yang Berujung Kebahagiaan Senin Legi dipercaya sebagai weton yang memiliki karakter bersahaja, jujur, dan mudah bersyukur.

Mereka tidak selalu mengejar kemewahan dalam menjalani kehidupan. Hal-hal sederhana justru sering dianggap cukup untuk menghadirkan kebahagiaan.

Meski begitu, bukan berarti mereka tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Pemilik weton ini digambarkan tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik tanpa menghalalkan segala cara.

Ketulusan dan kesabaran menjadi dua sifat yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup mereka.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, berbagai usaha yang dilakukan secara konsisten dipercaya akan membawa keberuntungan pada masa mendatang.

Ketika memasuki usia senja, Senin Legi diramalkan dapat menikmati kehidupan yang lebih tenang, berkecukupan, dan jauh dari banyak tuntutan.

6. Kamis Pahing: Jiwa Kepemimpinan dan Peluang Menuju Kesuksesan Weton Kamis Pahing menjadi urutan terakhir dalam daftar enam weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik saat memasuki usia tua.

Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, Kamis Pahing memiliki jumlah neptu 17. Angka ini sering dikaitkan dengan karakter kuat, kemampuan memimpin, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Orang yang lahir pada weton tersebut digambarkan mempunyai cita-cita besar dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya mampu melihat peluang dan berani menghadapi tantangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Walaupun masa muda terkadang diwarnai berbagai kesulitan, semangat untuk terus berkembang dianggap menjadi modal penting dalam perjalanan hidupnya.