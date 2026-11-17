JawaPos.com – Akhir pekan biasanya menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas selama beberapa hari. Namun, berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok, periode ini juga diperkirakan membawa sejumlah tantangan bagi beberapa pemilik shio.

Mulai dari persoalan emosional, pekerjaan yang menumpuk, hingga kondisi keuangan yang perlu diperhatikan bisa menjadi hal yang membutuhkan perhatian lebih.

Situasi tersebut membuat lima shio disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mengendalikan emosi, mengatur pengeluaran, serta memberikan waktu bagi diri sendiri menjadi langkah yang patut dipertimbangkan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang diprediksi perlu meningkatkan kewaspadaan sepanjang akhir pekan ini. Berikut ramalan lengkapnya.

1. Shio Macan Pemilik shio Macan diperkirakan menghadapi suasana hati yang kurang stabil selama akhir pekan. Berbagai persoalan kecil berpotensi membuat mereka lebih mudah tersinggung dibandingkan biasanya.

Dalam hubungan sosial maupun pekerjaan, sebaiknya jangan terburu-buru memberikan tanggapan ketika sedang merasa kesal. Sikap terlalu keras dalam menyampaikan pendapat justru bisa memicu kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dihindari.

Cobalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum mengambil kesimpulan.

Sementara dalam urusan keuangan, bekerja sama dengan orang yang dapat dipercaya dinilai lebih menguntungkan daripada memaksakan semua pekerjaan dilakukan sendiri.

2. Shio Monyet Akhir pekan menjadi momen bagi shio Monyet untuk mengevaluasi kembali aktivitas yang sedang dijalani. Terlalu banyak mengambil pekerjaan sekaligus berpotensi membuat pikiran menjadi tidak fokus.

Keinginan untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat justru bisa menyebabkan kelelahan. Karena itu, penting bagi mereka untuk menentukan prioritas dan tidak selalu menerima setiap permintaan tambahan.

Pilihlah pekerjaan yang benar-benar membutuhkan perhatian terlebih dahulu. Sisanya dapat diselesaikan secara bertahap ketika kondisi sudah lebih memungkinkan.

Dari sisi finansial, keadaan diperkirakan relatif stabil. Meski demikian, tetaplah memperhatikan peluang yang muncul dan jangan mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan sesaat.

3. Shio Babi Bagi shio Babi, akhir pekan ini diperkirakan menjadi waktu yang cukup emosional. Mereka mungkin lebih banyak memikirkan berbagai persoalan pribadi sehingga membutuhkan suasana yang nyaman untuk menenangkan pikiran.

Berada di dekat keluarga atau teman yang mampu memberikan dukungan bisa membantu memperbaiki suasana hati. Tidak perlu memaksakan diri mengikuti semua kegiatan jika tubuh dan pikiran memang membutuhkan istirahat.

Dalam hal keuangan, pemilik shio Babi sebaiknya lebih berhati-hati terhadap keinginan berbelanja secara spontan. Pembelian barang bernilai besar juga sebaiknya dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu kondisi keuangan.

Daripada menghabiskan uang untuk hal yang belum terlalu dibutuhkan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

4. Shio Kambing Ramalan akhir pekan menunjukkan bahwa shio Kambing perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisik dan mentalnya.

Kesibukan serta kebiasaan terlalu sering mengutamakan kebutuhan orang lain berpotensi membuat mereka merasa kehabisan energi. Jika terus dipaksakan, kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Cobalah mengurangi kegiatan yang tidak terlalu mendesak dan jangan merasa bersalah ketika harus menolak tanggung jawab tambahan.

Dalam urusan asmara maupun hubungan sosial, perbedaan pendapat mungkin saja muncul. Namun, persoalan tersebut tidak harus berkembang menjadi pertengkaran besar.

Komunikasi yang terbuka, disertai kesediaan untuk saling memahami, dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

5. Shio Anjing Shio Anjing diperkirakan menghadapi situasi yang menguji keteguhan prinsip dan kemampuan menjaga batasan pribadi.

Keinginan untuk membantu banyak orang memang merupakan sifat positif. Namun, terlalu sering mengesampingkan kebutuhan sendiri demi kepentingan orang lain justru bisa membuat mereka merasa terbebani.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kapan harus membantu dan kapan perlu mengambil waktu untuk diri sendiri.

Kejujuran juga menjadi hal yang perlu dijaga, terutama ketika berhadapan dengan persoalan yang melibatkan kepercayaan orang lain. Hindari memberikan janji yang sulit dipenuhi hanya demi menyenangkan pihak tertentu.

Sementara dalam urusan finansial, shio Anjing disarankan lebih mengutamakan keamanan. Hindari keputusan investasi atau transaksi berisiko tinggi yang belum dipahami dengan baik.