JawaPos.com – Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran memiliki tempat tersendiri karena dipercaya menyimpan makna yang berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan berdasarkan hari serta pasaran kelahiran ini sudah lama menjadi bagian dari tradisi Primbon Jawa.

Menurut kepercayaan tersebut, setiap kombinasi weton mempunyai gambaran watak dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan kepemimpinan, ketekunan, kemurahan hati, hingga keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Bahkan, beberapa weton dipercaya mempunyai peluang memperoleh rezeki berlimpah. Istilah dilabrak rezeki digunakan untuk menggambarkan datangnya keberuntungan atau kesempatan besar yang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan usaha pribadi, tetapi juga dipercaya membawa pengaruh positif bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan bagus dan berpeluang menikmati kehidupan makmur menurut ramalan Primbon Jawa. Berikut ulasannya.

1. Kamis Pahing, Sosok Bijaksana yang Dipercaya Punya Garis Rezeki Bagus Kamis Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, cerdas, serta mampu mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak.

Dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha, mereka dikenal mempunyai semangat tinggi untuk mencapai tujuan. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada langsung menyerah.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Kamis Pahing juga dikaitkan dengan energi spiritual dan peruntungan yang baik. Karakter tekun serta kemampuan mengambil keputusan secara matang dianggap menjadi modal penting untuk memperoleh keberhasilan.

Tidak heran jika weton ini sering disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki besar ketika memasuki usia dewasa. Kehidupan yang lebih mapan dipercaya bisa diraih melalui berbagai kesempatan yang datang seiring perjalanan hidupnya.

2. Rabu Pahing, Dipercaya Membawa Keberuntungan bagi Keluarga Berikutnya adalah Rabu Pahing, weton yang kerap digambarkan mempunyai pembawaan tenang, bertanggung jawab, dan mampu menjadi sosok yang diandalkan.

Orang dengan weton ini dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Mereka juga sering dianggap mampu memberikan rasa aman bagi keluarga karena sikapnya yang penuh pertimbangan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Rabu Pahing bahkan dikaitkan dengan keberuntungan yang dapat membawa pengaruh positif terhadap kehidupan keluarga.

Kehadiran seseorang dengan weton ini dipercaya menjadi simbol terbukanya peluang rezeki, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan rumah tangga.

Meski demikian, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab tetap menjadi nilai penting yang perlu dijaga agar kehidupan semakin baik.

3. Jumat Legi, Pribadi Dermawan yang Dipercaya Dikelilingi Rezeki Jumat Legi juga termasuk weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam memperoleh rezeki.

Dalam tradisi Jawa, Jumat dikenal sebagai hari yang memiliki makna baik, sedangkan pasaran Legi sering diasosiasikan dengan sesuatu yang manis dan membawa keseimbangan.

Perpaduan keduanya dipercaya menggambarkan pribadi yang ramah, penyabar, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Pemilik weton Jumat Legi juga sering digambarkan senang membantu sesama tanpa selalu mengharapkan balasan. Sikap dermawan tersebut menjadi salah satu karakter yang dianggap membawa kebaikan dalam kehidupan sosialnya.

Menurut ramalan Primbon Jawa, perjalanan rezeki Jumat Legi dipercaya semakin baik seiring bertambahnya usia. Kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan mencapai kehidupan lebih sejahtera disebut bisa datang melalui berbagai jalan.

Mereka juga dipercaya tidak mudah melupakan orang-orang yang pernah membantu ketika sedang berada dalam kesulitan.

4. Senin Pon, Memiliki Keteguhan Hati dan Jiwa Kepemimpinan Weton Senin Pon dikenal melalui gambaran karakter yang tegas, tangguh, tetapi tetap memiliki sisi kepedulian terhadap orang lain.

Mereka dipercaya mempunyai pendirian kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain ketika sudah menentukan tujuan. Sikap tersebut membuat Senin Pon sering digambarkan sebagai sosok yang mampu memimpin dan mengambil tanggung jawab.

Dalam kehidupan pekerjaan maupun usaha, keteguhan hati menjadi salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan weton ini. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tidak gampang menyerah ketika menemui kegagalan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, Senin Pon memiliki gambaran seperti gunung yang kokoh, yakni mampu menjadi tempat bersandar bagi orang-orang di sekitarnya.

Karena karakter tersebut, weton ini dipercaya mempunyai peluang mencapai kehidupan yang lebih mapan, terutama apabila mampu memanfaatkan kemampuan dan kesempatan dengan baik.

5. Selasa Wage, Gigih Menghadapi Tantangan dan Dipercaya Beruntung Terakhir, ada Selasa Wage yang juga dipercaya mempunyai peruntungan menarik dalam urusan kehidupan dan rezeki.

Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi pemberani, sabar, serta memiliki semangat kuat untuk memperbaiki keadaan.

Mereka tidak mudah merasa minder ketika harus memulai sesuatu dari bawah. Sebaliknya, pengalaman dan kesulitan justru dianggap sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai tujuan.

Dalam perlambangan Primbon Jawa, hari Selasa kerap dikaitkan dengan unsur api yang menggambarkan semangat, keberanian, dan energi besar.

Sementara itu, pemilik weton Selasa Wage dipercaya memiliki sifat amanah dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka membangun hubungan baik dalam pekerjaan maupun lingkungan usaha.

Ramalan Jawa juga menyebutkan bahwa weton ini berpotensi mendapatkan keberuntungan finansial setelah melewati berbagai proses kehidupan. Kegigihan dan kesabaran dipercaya menjadi bekal untuk membuka kesempatan memperoleh rezeki yang lebih besar.