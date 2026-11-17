JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih dipercaya memiliki kaitan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dikenal sebagai salah satu bagian dari warisan Primbon Jawa. Berdasarkan kepercayaan yang berkembang, setiap weton mempunyai perhitungan neptu serta naungan tertentu yang dipercaya menggambarkan potensi kehidupan pemiliknya. Beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan kelancaran usaha, kemudahan mencari penghasilan, hingga datangnya rezeki dalam jumlah besar. Menariknya, terdapat sejumlah weton yang diyakini berpeluang memperoleh keberuntungan finansial secara tidak terduga. Rezeki tersebut dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai uang kaget atau pemasukan besar yang datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki peruntungan bagus dalam urusan rezeki dan keuangan menurut ramalan Primbon Jawa. Berikut ulasannya. Baca Juga:Tak Selamanya Hidup Susah, 6 Weton Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Kejayaan Menurut Primbon Jawa 1. Minggu Wage, Dipercaya Memiliki Rezeki dari Berbagai Arah Orang yang lahir pada Minggu Wage dikenal memiliki semangat tinggi dan kemauan kuat ketika mengejar sesuatu yang diinginkan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai tantangan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu mempunyai nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika dijumlahkan, weton ini memiliki neptu sembilan. Minggu Wage juga dikaitkan dengan naungan Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Kedua istilah tersebut dipercaya melambangkan kemakmuran, kewibawaan, serta keberuntungan dalam perjalanan hidup. Berdasarkan ramalan tersebut, pemilik weton Minggu Wage diyakini mempunyai peluang mendapatkan rezeki dari berbagai jalan. Hasil kerja keras yang dilakukan secara konsisten juga dipercaya dapat membawa kehidupan finansial yang lebih baik, termasuk kemungkinan memperoleh pemasukan tak terduga. 2. Selasa Pon, Sosok Pantang Menyerah yang Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki Selanjutnya ada weton Selasa Pon yang sering digambarkan sebagai pribadi cekatan, aktif, dan mempunyai semangat tinggi dalam bekerja. Mereka dikenal tidak mudah berhenti ketika menghadapi kesulitan. Meski terkadang cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan, tekad yang kuat menjadi salah satu karakter yang melekat pada weton ini. Dalam perhitungan neptu, Selasa memiliki nilai tiga, sementara Pon bernilai tujuh. Dengan demikian, jumlah neptunya adalah sepuluh. Selasa Pon dipercaya berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang dalam tradisi Primbon Jawa menjadi simbol tumbuhnya kembali keberuntungan dan keberlanjutan rezeki. Karena perlambang tersebut, weton ini kerap dikaitkan dengan kehidupan yang memiliki peluang untuk terus berkembang. Bahkan, mereka dipercaya bisa memperoleh keuntungan atau uang dalam jumlah besar ketika menghadapi situasi yang tidak terduga. 3. Rabu Pahing, Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki Besar Rabu Pahing menjadi weton berikutnya yang masuk dalam daftar pemilik peruntungan finansial menurut kepercayaan Primbon Jawa. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai pendirian kuat, tekun, dan tidak gampang menyerah saat menghadapi persoalan. Mereka juga dikenal memiliki kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan maupun mencapai target hidup. Berdasarkan perhitungan weton, Rabu memiliki nilai tujuh dan Pahing bernilai sembilan. Jika digabungkan, jumlah neptunya mencapai 16. Weton Rabu Pahing disebut berada di bawah naungan Gulus Banyu dan Tunggak Semi. Naungan tersebut dipercaya berkaitan dengan kelancaran kehidupan serta datangnya keberuntungan. Tidak mengherankan jika Rabu Pahing sering dikaitkan dengan ramalan rezeki yang terus berkembang. Ketekunan dan konsistensi pemilik weton ini juga dianggap sebagai gambaran karakter yang mendukung keberhasilan dalam pekerjaan maupun usaha. Dalam kepercayaan tersebut, pemasukan tambahan bahkan bisa datang melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. 4. Kamis Kliwon, Rezeki Dipercaya Mengalir Berkat Ketekunan Terakhir, ada Kamis Kliwon yang juga dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan materi. Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, bijaksana, dan memiliki kesungguhan dalam menjalani tanggung jawab. Dalam hitungan Primbon Jawa, Kamis mempunyai nilai delapan, sedangkan Kliwon bernilai delapan. Dengan demikian, total neptu Kamis Kliwon adalah 16. Weton ini dikaitkan dengan sejumlah naungan, yakni Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi. Masing-masing dipercaya mengandung makna yang berkaitan dengan kebijaksanaan, ketulusan, serta keberlanjutan rezeki. Karakter pekerja keras dan konsisten yang dilekatkan pada Kamis Kliwon membuat weton ini sering diasosiasikan dengan kehidupan yang penuh peluang. Mereka diyakini berpotensi memperoleh kemudahan dalam mencari penghasilan dan mengembangkan usaha. Bahkan, dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton Kamis Kliwon disebut berpeluang mendapatkan rezeki nomplok atau uang kaget dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itulah empat weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki besar menurut Primbon Jawa. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya yang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Usaha, kerja keras, dan pengelolaan keuangan tetap menjadi hal penting dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.