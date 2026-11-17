JawaPos.com – Setiap pasangan tentu menginginkan hubungan asmara yang langgeng dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan karakter dan cara pandang terkadang menjadi sumber pertengkaran.

Dalam astrologi, kecocokan zodiak kerap digunakan untuk menggambarkan dinamika hubungan antara dua orang. Ada sejumlah kombinasi zodiak yang dipercaya mempunyai karakter bertolak belakang sehingga membutuhkan usaha lebih besar untuk mempertahankan keharmonisan.

Perbedaan dalam menyikapi masalah, mengungkapkan perasaan, hingga menentukan prioritas hidup bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan tersebut.

Dilansir dari Astrotalk, terdapat lima pasangan zodiak yang konon memiliki tingkat kecocokan cukup menantang jika melangkah ke jenjang pernikahan. Berikut ulasannya.

1. Aries dan Cancer – Berbeda dalam Menghadapi Masalah Aries dikenal sebagai pribadi yang berani, spontan, dan cenderung mengambil tindakan tanpa terlalu lama berpikir. Sebaliknya, Cancer lebih mengutamakan perasaan, kenyamanan, serta kepastian emosional dalam sebuah hubungan.

Perbedaan tersebut berpotensi memunculkan kesalahpahaman. Aries mungkin menganggap Cancer terlalu sensitif, sedangkan Cancer bisa merasa Aries kurang memahami kebutuhan emosionalnya.

Jika tidak saling mengerti, perbedaan cara menyelesaikan persoalan dapat memicu pertengkaran berulang.

2. Taurus dan Aquarius – Satu Menginginkan Stabilitas, Lainnya Kebebasan Taurus merupakan zodiak yang menyukai keteraturan, kenyamanan, dan kehidupan yang stabil. Mereka cenderung mempertahankan sesuatu yang sudah dianggap baik.

Sementara itu, Aquarius justru dikenal menyukai kebebasan, perubahan, serta berbagai pengalaman baru. Mereka tidak terlalu menyukai aturan yang dianggap membatasi ruang geraknya.

Ketika menjalani kehidupan rumah tangga, Taurus mungkin menginginkan rutinitas yang terencana, sedangkan Aquarius membutuhkan keleluasaan untuk mengeksplorasi banyak hal.

Apabila keduanya tidak menemukan kesepakatan, hubungan bisa diwarnai perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan.

3. Gemini dan Virgo – Berbeda dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari Gemini dikenal mudah bergaul, komunikatif, dan menyukai suasana yang dinamis. Mereka senang mencoba sesuatu yang berbeda agar kehidupan tidak terasa membosankan.

Berbeda dengan Gemini, Virgo cenderung teliti, terorganisasi, dan memperhatikan berbagai detail kecil. Mereka lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana.

Kebiasaan Gemini yang spontan terkadang membuat Virgo merasa kurang nyaman. Sebaliknya, sikap Virgo yang terlalu kritis bisa membuat Gemini merasa terkekang.

Walaupun sama-sama memiliki kemampuan komunikasi yang baik, keduanya perlu belajar menerima perbedaan agar tidak terus terjebak dalam perdebatan.

4. Leo dan Scorpio – Sama-sama Memiliki Keinginan Kuat Leo dikenal percaya diri dan senang mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang yang dicintainya. Mereka ingin keberadaannya dihargai dan mendapatkan kasih sayang secara terbuka.

Di sisi lain, Scorpio mempunyai karakter intens, emosional, dan cenderung menjaga privasi. Mereka menginginkan hubungan yang mendalam serta membutuhkan kepercayaan penuh dari pasangan.

Keduanya sama-sama memiliki pendirian kuat sehingga persoalan kecil bisa berkembang menjadi perebutan kendali apabila tidak ada yang bersedia mengalah.

Leo ingin mendapatkan pengakuan, sementara Scorpio lebih menyukai hubungan yang intim dan tidak terlalu terbuka kepada orang lain.

5. Capricorn dan Libra – Prioritas Hidup yang Tidak Selalu Sama Capricorn dikenal ambisius, disiplin, dan mempunyai orientasi kuat terhadap pekerjaan serta pencapaian masa depan. Mereka cenderung menunjukkan kasih sayang melalui tanggung jawab dan tindakan nyata.

Sementara itu, Libra lebih menyukai kehidupan sosial yang aktif, suasana romantis, serta hubungan yang dipenuhi perhatian dan keseimbangan.

Perbedaan prioritas tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika keduanya sudah berumah tangga. Capricorn mungkin terlalu sibuk mengejar target pekerjaan, sedangkan Libra membutuhkan lebih banyak waktu berkualitas bersama pasangan.

Jika kebutuhan masing-masing tidak terpenuhi, rasa kecewa dan kesepian bisa perlahan muncul dalam hubungan mereka.