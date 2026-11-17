JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya berbagai persoalan datang silih berganti, mulai dari masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu, hingga usaha yang belum memberikan hasil memuaskan.

Namun, dalam setiap kesulitan selalu ada harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Jawa sejak dahulu mengenal perhitungan weton sebagai salah satu tradisi untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran keberuntungan seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan watak serta perjalanan rezeki pemiliknya. Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai karakter kuat yang membantunya melewati berbagai tantangan hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai peluang untuk bangkit dari masa-masa sulit dan memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Berikut ulasannya.

1. Senin Kliwon – Kesabaran yang Mengantarkan pada Kesuksesan Pemilik weton Senin Kliwon dikenal sebagai pribadi yang mempunyai kesabaran tinggi ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus melewati perjalanan hidup yang penuh tantangan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut menjadi salah satu modal penting untuk membuka peluang keberhasilan. Mereka biasanya lebih memilih menyelesaikan masalah secara perlahan daripada mengambil keputusan terburu-buru.

Perjuangan yang dilakukan selama ini dipercaya akan memberikan hasil ketika mereka memasuki fase kehidupan yang lebih matang. Kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha berpotensi semakin terbuka sehingga kondisi keuangan perlahan membaik.

Senin Kliwon juga digambarkan mampu bertahan dalam keadaan sulit tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki kehidupannya.

2. Selasa Wage – Pantang Menyerah dan Selalu Mencari Peluang Selasa Wage termasuk weton yang dikenal memiliki semangat juang kuat. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah kehilangan harapan meskipun beberapa kali mengalami kegagalan.

Menurut gambaran primbon, pemilik weton ini mempunyai dorongan besar untuk terus berkembang. Ketika satu jalan tertutup, mereka cenderung berusaha menemukan alternatif lain agar tetap bisa mencapai tujuan.

Sikap pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Selasa Wage berpotensi mengalami perubahan nasib yang lebih baik.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka disebut mempunyai kesempatan untuk memperoleh perkembangan positif. Peluang yang sebelumnya belum terlihat bisa menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan.

Kunci keberhasilan Selasa Wage adalah mempertahankan semangat, meningkatkan kemampuan, dan tidak takut memulai kembali setelah mengalami kegagalan.

3. Sabtu Pon – Banyak Disukai dan Berpeluang Mendapat Pertolongan Weton Sabtu Pon dipercaya mempunyai karakter yang cukup istimewa, terutama dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Pemilik kelahiran ini sering digambarkan berhati lembut, mudah bersimpati, dan mempunyai kegigihan dalam menjalankan tanggung jawab. Sikap tersebut membuat mereka berpotensi memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam pandangan Primbon Jawa, hubungan sosial yang baik menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan bagi Sabtu Pon.

Ketika sedang menghadapi kesulitan, mereka dipercaya tidak selalu harus berjuang sendirian. Dukungan keluarga, teman, maupun rekan kerja bisa menjadi sumber bantuan yang membuka kesempatan baru.

Rezeki weton ini juga sering dikaitkan dengan peluang yang datang secara tidak terduga. Karena itu, menjaga hubungan baik dan membalas kebaikan orang lain menjadi hal penting bagi pemilik Sabtu Pon.

4. Kamis Legi – Bijaksana dalam Mengambil Keputusan dan Mengatur Rezeki Kamis Legi dikenal sebagai weton yang mempunyai pembawaan tenang dan cenderung mempertimbangkan sesuatu secara matang sebelum bertindak.

Karakter tersebut dipercaya menjadi kelebihan tersendiri ketika menghadapi persoalan kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Mereka tidak mudah mengambil keputusan hanya karena mengikuti keadaan. Sebaliknya, pemilik weton ini lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar tidak menimbulkan masalah baru.

Dalam urusan karier, Kamis Legi digambarkan sebagai sosok yang bisa diandalkan dan memiliki tanggung jawab tinggi. Tidak mengherankan jika weton ini sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kepercayaan maupun posisi yang lebih baik.

Menurut kepercayaan primbon, kestabilan dan kebijaksanaan menjadi faktor yang mendukung perjalanan rezeki Kamis Legi.

Jika mampu mempertahankan kebiasaan positif tersebut, kehidupan mereka dipercaya berpeluang mengalami perkembangan yang semakin baik.

5. Sabtu Legi – Masa Panen Setelah Bertahun-tahun Berjuang Sabtu Legi menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kemakmuran dalam tradisi Primbon Jawa.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan usaha dalam jangka panjang. Mereka tidak selalu mengharapkan hasil secara cepat karena memahami bahwa keberhasilan membutuhkan proses.

Kesabaran dan ketekunan tersebut dipercaya menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dalam ramalan primbon, Sabtu Legi disebut mempunyai peluang menikmati hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Usaha yang sempat mengalami hambatan berpotensi menemukan perkembangan baru, sementara kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan juga bisa terbuka.

Selain itu, mereka digambarkan cukup pandai dalam mengelola apa yang sudah dimiliki sehingga tidak mudah kehilangan hasil kerja kerasnya.

Bagi Sabtu Legi, masa kejayaan bukan hanya tentang mendapatkan banyak uang, tetapi juga kemampuan mempertahankan kestabilan hidup dan menikmati hasil perjuangan dengan rasa syukur.

6. Minggu Kliwon – Memiliki Daya Tarik dan Peluang Menjadi Sosok Sukses Minggu Kliwon dikenal sebagai weton yang dipercaya mempunyai perpaduan karakter kuat dan kemampuan bersosialisasi dengan baik.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri sehingga mudah mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan, mereka dipercaya memiliki potensi untuk berkembang menjadi sosok yang memegang tanggung jawab besar. Kemampuan membangun hubungan dan mengambil keputusan menjadi nilai tambah dalam perjalanan karier maupun usaha.

Tidak hanya berkaitan dengan materi, Minggu Kliwon juga sering digambarkan mempunyai peluang membangun kehidupan sosial dan keluarga yang harmonis.

Primbon Jawa mengaitkan weton ini dengan sosok yang berpotensi menjadi pemimpin atau pengelola usaha karena mempunyai karakter yang mendukung.

Apabila mampu menjaga konsistensi, mengembangkan kemampuan, dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia, pemilik Minggu Kliwon dipercaya dapat mencapai kehidupan yang lebih mapan.