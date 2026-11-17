JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan kepribadian, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini sudah lama menjadi bagian dari tradisi primbon Jawa.

Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa kombinasi weton tertentu mempunyai karakter istimewa dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan. Ada yang dipercaya memiliki kecerdasan mengelola harta, pandai membangun hubungan, hingga mampu melihat peluang yang tidak disadari orang lain.

Menariknya, beberapa weton bahkan sering mendapatkan julukan sebagai calon orang kaya atau sosok sultan karena dipercaya mempunyai potensi kemakmuran yang besar. Meski begitu, keberhasilan finansial dalam kehidupan nyata tetap membutuhkan usaha, perencanaan, dan pengelolaan keuangan yang bijak.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut gambaran primbon Jawa memiliki karakter dan potensi kuat dalam urusan mencari rezeki serta membangun kekayaan. Berikut daftar lengkapnya.

1. Jumat Legi – Karisma Kuat dan Pandai Membuka Peluang Rezeki Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik sosial cukup besar. Pemilik kelahiran ini sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul, memiliki pembawaan menyenangkan, serta mampu membuat orang lain merasa nyaman.

Kemampuan membangun hubungan tersebut menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan keberuntungan finansial mereka. Tidak jarang peluang pekerjaan maupun bisnis datang melalui pertemanan dan jaringan yang sudah dibangun sebelumnya.

Selain itu, Jumat Legi juga digambarkan mempunyai kemampuan menganalisis keadaan dengan baik. Mereka cenderung mampu melihat kesempatan di tengah situasi yang belum tentu disadari orang lain.

Dalam gambaran primbon, perjalanan rezeki weton ini semakin menjanjikan ketika memasuki usia dewasa. Mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi secara bertahap.

Kunci keberhasilannya adalah menjaga hubungan baik, memanfaatkan peluang secara bijak, serta tidak mudah berpuas diri ketika sudah mencapai kesuksesan.

2. Rabu Kliwon – Berjiwa Pemimpin dan Pandai Menjaga Kekayaan Weton Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan karakter tegas, penuh pertimbangan, dan mempunyai kemampuan mengatur sesuatu secara terstruktur.

Mereka dipercaya memiliki naluri yang cukup baik dalam mengelola keuangan maupun menentukan keputusan penting. Tidak hanya berorientasi pada penghasilan, pemilik weton ini juga digambarkan lebih memperhatikan bagaimana kekayaan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dalam urusan pekerjaan, Rabu Kliwon memiliki kecenderungan menyukai tanggung jawab besar. Mereka juga dianggap cocok berada dalam lingkungan yang membutuhkan kemampuan memimpin dan mengatur sumber daya.

Salah satu keistimewaan yang sering dilekatkan pada weton ini adalah kemampuannya mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Karena itu, mereka digambarkan tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan.

Menurut kepercayaan primbon, kekayaan Rabu Kliwon berpotensi berkembang melalui kepemilikan aset, usaha, maupun investasi jangka panjang.

Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya membangun kekayaan secara terencana dan tidak gegabah dalam menggunakan uang.

3. Minggu Pahing – Pekerja Keras dengan Ambisi Meraih Kemakmuran Minggu Pahing dikenal sebagai weton yang mempunyai semangat tinggi dalam mengejar cita-cita. Mereka digambarkan memiliki tekad kuat dan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai hambatan.

Ketika sudah menentukan tujuan, pemilik weton ini biasanya berusaha mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapainya. Sifat pantang menyerah tersebut menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, Minggu Pahing dianggap mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha pribadi. Mereka lebih menyukai hasil yang diperoleh dari perjuangan sendiri dibandingkan hanya mengandalkan keberuntungan.

Primbon Jawa juga menggambarkan weton ini mempunyai peluang memperoleh kemakmuran ketika mampu menjaga konsistensi dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki.

Bidang usaha, pekerjaan profesional, maupun kegiatan yang membutuhkan keberanian mengambil inisiatif dipercaya cocok dengan karakter mereka.

Pesan penting bagi Minggu Pahing adalah menjaga fokus. Terlalu sering berpindah tujuan justru bisa membuat tenaga dan kesempatan yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara maksimal.

4. Selasa Wage – Cerdas Menyusun Strategi dan Jeli Melihat Kesempatan Selasa Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai pola pikir cukup tajam dan kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi sering kali memiliki pemikiran yang matang ketika menghadapi persoalan. Karakter tersebut membuat Selasa Wage dipercaya mampu menyusun strategi untuk mencapai tujuan finansial.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka digambarkan cukup berhati-hati menggunakan uang. Kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi.

Selain itu, pemilik weton Selasa Wage dipercaya mempunyai intuisi yang baik ketika menemukan peluang baru. Kesempatan yang datang melalui pekerjaan, kerja sama, maupun kegiatan usaha dapat menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Dalam pandangan primbon, keberuntungan mereka cenderung berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan kedewasaan.

Kuncinya adalah berani mencoba kesempatan yang masuk akal, tetapi tetap mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

5. Kamis Pon – Memiliki Karakter Tekun dan Dipercaya Membawa Kemakmuran Kamis Pon menjadi weton terakhir yang sering dikaitkan dengan kehidupan berkecukupan dan keberuntungan finansial.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai perpaduan karakter pekerja keras, sabar, dan mampu menjaga kepercayaan orang lain. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan serta cenderung menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

Dalam lingkungan sosial, Kamis Pon dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan yang baik. Sifat tersebut membuat mereka berpotensi mendapatkan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab penting, termasuk dalam pekerjaan maupun pengelolaan usaha.

Menurut gambaran primbon Jawa, aliran rezeki weton ini cenderung stabil karena didukung ketekunan dan kemampuan menjaga apa yang sudah dimiliki.

Bahkan, keberhasilan yang diperoleh dipercaya dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan generasi berikutnya apabila dikelola dengan baik.

Namun, pemilik Kamis Pon tetap perlu menjaga sikap rendah hati dan tidak terlena dengan pencapaian materi.