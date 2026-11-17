JawaPos.com – Menjelang pergantian tahun, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentu menjadi keinginan banyak orang. Terlebih dalam urusan keuangan, setiap orang tentu menginginkan pekerjaan yang lancar, usaha semakin berkembang, serta datangnya peluang yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dan ilmu Feng Shui, pergerakan energi dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal keberuntungan dan kelancaran rezeki.

Menariknya, ada beberapa shio yang disebut-sebut mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati perubahan positif menjelang penghujung tahun. Peruntungan tersebut digambarkan hadir melalui hasil kerja keras, kesempatan bisnis, peningkatan karier, hingga datangnya bantuan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga shio yang diramalkan berpeluang memperoleh keberuntungan dan rezeki besar di akhir tahun. Selain kemajuan materi, mereka juga dipercaya berkesempatan menikmati kehidupan yang lebih tenang dan harmonis.

Berikut tiga shio yang dimaksud.

1. Shio Naga: Kesempatan Besar Membuka Jalan Menuju Kemakmuran Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini kerap digambarkan mempunyai ambisi besar serta semangat pantang menyerah dalam mengejar tujuan hidup.

Mereka biasanya tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah dimiliki. Ketika menghadapi kegagalan, Shio Naga justru berusaha bangkit dan mencari cara baru untuk mencapai kesuksesan.

Menjelang akhir tahun, pemilik shio ini diramalkan memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan pekerjaan maupun keuangan.

Berbagai usaha yang selama ini dilakukan berpotensi mulai memperlihatkan hasil. Kesempatan mendapatkan proyek menguntungkan, kepercayaan dari atasan, hingga peluang mengembangkan bisnis bisa menjadi jalan menuju peningkatan penghasilan.

Keberuntungan yang digambarkan menghampiri Shio Naga juga dikaitkan dengan ketekunan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pesan bagi pemilik shio ini adalah tetap mempertahankan semangat, tidak mudah menyerah, dan selalu menghargai setiap kesempatan yang datang.

2. Shio Tikus: Pintar Membaca Peluang, Rezeki Berpotensi Bertambah Shio Tikus dikenal sebagai lambang kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan menyusun strategi. Orang yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan mampu menemukan kesempatan di tengah situasi yang sulit.

Mereka juga mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik sehingga tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi perubahan.

Menurut ramalan Feng Shui, menjelang akhir tahun menjadi periode yang cukup potensial bagi Shio Tikus untuk meningkatkan kondisi finansial.

Kesempatan tersebut bisa datang melalui perkembangan usaha, bertambahnya pelanggan, tawaran kerja sama, maupun peluang pekerjaan yang menawarkan penghasilan lebih baik.

Bahkan, persoalan keuangan yang sebelumnya terasa sulit diperkirakan mulai menemukan jalan keluar.

Shio Tikus juga dipercaya mempunyai kemampuan mengubah peluang sederhana menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Hal inilah yang membuat mereka digambarkan berpotensi mengalami peningkatan rezeki.

Meski demikian, pemilik shio ini tetap perlu mengendalikan keinginan dan menghindari sikap serakah. Mengelola penghasilan dengan bijaksana serta menjaga hubungan baik dengan orang lain menjadi hal penting agar kondisi keuangan tetap stabil.

3. Shio Kerbau: Kesabaran dan Ketekunan Berbuah Keberuntungan Besar Berbeda dengan Shio Naga yang identik dengan ambisi dan Shio Tikus yang dikenal cerdik, Shio Kerbau mempunyai karakter utama berupa kesabaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Mereka cenderung memilih proses panjang untuk mencapai keberhasilan daripada mengambil jalan pintas. Setiap pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Kerbau melambangkan kekuatan dan kestabilan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

Menjelang penghujung tahun, Shio Kerbau diramalkan berpeluang menikmati hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan selama ini.

Perkembangan karier, usaha yang semakin ramai, hingga pemasukan dari pekerjaan yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal menjadi beberapa gambaran keberuntungan mereka.

Tidak hanya berkaitan dengan uang, perubahan positif juga dipercaya bisa hadir melalui kehidupan keluarga yang semakin harmonis dan pikiran yang lebih tenang.

Bagi Shio Kerbau, kemakmuran bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi juga kemampuan menikmati hasil perjuangan tanpa kehilangan rasa syukur.

Konsistensi dan kesabaran yang selama ini dijaga menjadi bekal penting untuk menyambut berbagai kesempatan baru.