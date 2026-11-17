JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dijadikan salah satu pedoman untuk mengenali karakter dan perjalanan hidup seseorang. Melalui perpaduan hari dan pasaran, primbon Jawa memberikan gambaran mengenai watak, keberuntungan, hingga potensi rezeki yang dipercaya menyertai setiap individu. Menariknya, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan finansial cukup istimewa. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah menemukan kesempatan, pandai memanfaatkan peluang, dan memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam kepercayaan tersebut, kekayaan tidak selalu datang melalui satu jalan. Ada yang memperoleh kemudahan berkat kecerdasan, kemampuan membangun relasi, ketekunan bekerja, hingga dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi keberlimpahan rezeki cukup kuat menurut primbon Jawa. Berikut daftar weton beserta karakter yang dikaitkan dengan keberuntungan finansial mereka. Baca Juga:Hidup Sederhana Meski Kaya Raya, 5 Weton Ini Konon Selalu Dikelilingi Keberuntungan Rezeki 1. Jumat Legi, Memiliki Pembawaan Berwibawa dan Pandai Mengelola Rezeki Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter tenang, berwibawa, dan mampu membawa diri dengan baik di lingkungan sosial. Pembawaannya membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam urusan keuangan, pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran secara bijaksana. Mereka tidak selalu mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi lebih menyukai kondisi finansial yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, Jumat Legi dipercaya mempunyai kepekaan dalam membaca kesempatan usaha. Peluang bisa muncul melalui pekerjaan utama, bisnis sampingan, maupun hubungan baik yang selama ini dibangun. Dalam pandangan primbon, keberuntungan weton ini lebih sering digambarkan datang secara bertahap. Selama mampu menjaga kepercayaan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta, mereka dipercaya berpeluang menikmati kehidupan yang berkecukupan. 2. Rabu Pahing, Cerdas Melihat Kesempatan dan Berani Mengambil Keputusan Pemilik weton Rabu Pahing dikenal memiliki pola pikir yang cepat dan kemampuan memahami keadaan dengan baik. Mereka cenderung tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengenali peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Salah satu kelebihannya adalah kemampuan menentukan langkah ketika berada dalam situasi penting. Saat orang lain masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Rabu Pahing sering digambarkan sudah mampu menyusun strategi untuk mengambil kesempatan. Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya menjadi modal untuk meraih kemajuan. Mereka juga mempunyai kecenderungan menyukai tantangan yang dapat mengembangkan kemampuan diri. Menurut gambaran primbon Jawa, keberuntungan Rabu Pahing berkaitan dengan ketepatan menentukan waktu dan keberanian bertindak. Kesempatan yang datang pada saat tepat diyakini dapat membawa perubahan positif dalam perjalanan finansial mereka. 3. Minggu Wage, Kerja Keras Menjadi Jalan Menuju Kemakmuran Minggu Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki semangat bekerja tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mempunyai pendirian kuat dalam mengejar sesuatu yang sudah menjadi tujuan. Perjalanan hidup pemilik weton ini dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Ada kalanya mereka harus melewati berbagai tantangan sebelum memperoleh hasil yang diharapkan. Namun, ketekunan menjadi salah satu keunggulan yang membuat Minggu Wage mampu bertahan. Ketika menghadapi kegagalan, mereka biasanya berusaha mencari cara lain daripada langsung meninggalkan pekerjaan atau usaha yang sedang dijalankan. Dalam kepercayaan primbon, keberuntungan finansial weton ini sering dikaitkan dengan hasil kerja keras yang mulai terlihat seiring bertambahnya usia. Semakin matang dalam mengambil keputusan dan mengelola penghasilan, semakin besar pula peluang mereka untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. 4. Selasa Kliwon, Punya Karisma yang Memudahkan Datangnya Peluang Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, berani, dan mempunyai daya tarik tersendiri. Mereka dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan sosial sehingga cukup mudah mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari orang lain. Karakter tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pekerjaan, misalnya, kemampuan berkomunikasi dan membawa diri bisa membantu membuka kesempatan baru. Sementara dalam bisnis, jaringan pertemanan dan relasi yang luas berpotensi menjadi jalan untuk mendapatkan pelanggan maupun mitra kerja. Menariknya, pemilik weton ini juga digambarkan tidak selalu menghadapi persoalan sendirian. Ketika mengalami kesulitan, terkadang ada orang yang bersedia memberikan bantuan atau menawarkan kesempatan. Menurut primbon Jawa, karisma dan hubungan baik menjadi salah satu faktor yang membuat Selasa Kliwon dipercaya memiliki jalan rezeki cukup terbuka. 5. Kamis Pon, Dipercaya Memiliki Potensi Kemakmuran yang Besar Kamis Pon termasuk weton yang dalam kepercayaan primbon sering dihubungkan dengan keberuntungan dalam urusan materi. Pemiliknya digambarkan memiliki peluang untuk mencapai kehidupan berkecukupan melalui berbagai kesempatan yang datang. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan menarik kepercayaan dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat memberikan keuntungan ketika menjalankan usaha, mengembangkan pekerjaan, maupun membangun kerja sama dengan orang lain. Selain itu, Kamis Pon juga sering dikaitkan dengan kesempatan mendapatkan peningkatan penghasilan dan kedudukan yang lebih baik. Ada pula gambaran bahwa rezeki mereka tidak selalu berasal dari usaha utama. Peluang tambahan bisa muncul melalui jaringan pertemanan, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak direncanakan. Dalam pandangan primbon, weton ini mempunyai potensi keberuntungan material yang kuat. Meski demikian, kemampuan mengelola kekayaan tetap menjadi hal penting agar hasil yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang. 6. Sabtu Legi, Dipercaya Mendapat Dukungan Rezeki dari Keluarga dan Lingkungan Sabtu Legi dikenal dalam gambaran primbon sebagai weton yang mempunyai hubungan kuat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka dipercaya memiliki kesempatan memperoleh dukungan dari orang-orang terdekat ketika menjalani kehidupan. Keberuntungan finansial weton ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang diwariskan atau dibangun secara turun-temurun. Bentuknya bisa berupa usaha keluarga, aset, tanah, maupun jaringan sosial yang memberikan manfaat. Namun, bukan berarti semua pemilik Sabtu Legi pasti mendapatkan warisan kekayaan. Dalam penafsiran tradisional, hal tersebut lebih menggambarkan adanya potensi dukungan dan kemudahan yang berasal dari lingkungan keluarga. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan mengembangkan sesuatu yang sudah dimiliki. Ketika mendapatkan kepercayaan untuk mengelola usaha atau aset, hasilnya berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, menjaga hubungan keluarga dan mengelola kepercayaan dengan baik menjadi nilai penting yang melekat pada weton Sabtu Legi. 7. Senin Pahing, Punya Pemikiran Visioner dan Pandai Mengembangkan Peluang Senin Pahing digambarkan sebagai weton yang mempunyai pemikiran luas serta kemampuan melihat peluang dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya berfokus pada penghasilan saat ini, tetapi juga memikirkan cara membangun kestabilan finansial di masa mendatang. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai banyak ide dan cukup kreatif dalam mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Mereka juga cenderung belajar dari pengalaman, termasuk ketika pernah mengalami kegagalan. Dalam urusan bisnis, Senin Pahing digambarkan mampu mengembangkan gagasan sederhana menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kemampuan menyusun rencana dan mempertimbangkan risiko menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan karakter mereka. Menurut kepercayaan primbon Jawa, Senin Pahing memiliki potensi menjadi sosok yang mampu membangun kekayaan melalui pemikiran dan strategi. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, semakin matang pula kemampuan mereka dalam memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketujuh weton tersebut memiliki gambaran keistimewaan yang berbeda dalam tradisi primbon Jawa. Ada yang dipercaya unggul dalam mengelola keuangan, membaca peluang, membangun relasi, hingga mengembangkan usaha melalui ketekunan dan pemikiran jangka panjang. Pada akhirnya, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai nasib seseorang. Rezeki dan kesuksesan tetap dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk usaha, keterampilan, kedisiplinan, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana.