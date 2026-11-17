JawaPos.com – Menjelang pergantian tahun, berbagai ramalan mengenai keberuntungan dan kondisi finansial kembali menarik perhatian. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kemakmuran menjelang akhir tahun.

Peruntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan peningkatan penghasilan, tetapi juga terbukanya kesempatan baru dalam pekerjaan, perkembangan bisnis, hingga datangnya keuntungan dari sumber yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Beberapa shio bahkan diramalkan akan mengalami perubahan kondisi keuangan yang cukup menjanjikan. Kesempatan yang sebelumnya sulit diperoleh konon mulai terbuka, sehingga mereka berpeluang meningkatkan kesejahteraan sebelum memasuki tahun berikutnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya mempunyai peluang besar memperoleh keberuntungan finansial menjelang akhir tahun 2026. Mulai dari Babi hingga Kerbau, berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Babi, Berpeluang Mendapat Rezeki dari Berbagai Arah Shio Babi sering dihubungkan dengan simbol kemakmuran, keberuntungan, dan kehidupan yang berkecukupan. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini umumnya digambarkan memiliki sifat tulus, ramah, serta mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Dalam kepercayaan Fengshui, karakter positif tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya peluang keberuntungan. Mereka cenderung mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar sehingga kesempatan baru bisa muncul melalui hubungan sosial maupun pekerjaan.

Menjelang akhir 2026, Shio Babi diramalkan mempunyai peluang mengalami perkembangan finansial. Usaha yang dijalankan berpotensi menunjukkan hasil menggembirakan, sementara bisnis yang sebelumnya berjalan biasa saja bisa menemukan kesempatan untuk berkembang.

Tidak hanya dari pekerjaan utama, pemasukan tambahan juga dipercaya berpeluang datang melalui bonus, hadiah, atau kesempatan lain yang tidak terduga.

Selama mampu menjaga sikap rendah hati dan mengelola keuangan dengan baik, Shio Babi diyakini dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Shio Ayam, Ketelitian dan Strategi Membuka Jalan Menuju Kekayaan Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang disiplin, terorganisasi, dan mempunyai perhatian besar terhadap hal-hal terperinci. Mereka biasanya tidak suka menjalani sesuatu tanpa perencanaan karena lebih nyaman ketika setiap langkah sudah diperhitungkan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam mengembangkan karier maupun usaha. Kemampuan membaca peluang kecil yang sering luput dari perhatian orang lain membuat Shio Ayam dianggap mempunyai potensi untuk meraih keuntungan.

Dalam pandangan Fengshui, pergerakan energi yang dikaitkan dengan unsur logam dan air dipercaya memberikan dorongan positif terhadap perjalanan finansial shio ini.

Menjelang akhir tahun 2026, Shio Ayam diramalkan berpeluang mendapatkan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Kesempatan promosi jabatan, kerja sama bisnis, hingga proyek baru berpotensi menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan.

Bidang manajemen, teknologi, dan perdagangan juga disebut memiliki peluang menjanjikan bagi mereka.

Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Keberanian merealisasikan rencana, ketepatan mengambil keputusan, dan kemampuan membaca situasi menjadi hal penting agar kesempatan yang datang tidak terlewatkan.

3. Shio Ular, Intuisi Tajam Membantu Menemukan Peluang Finansial Shio Ular dikenal memiliki karakter cerdas, tenang, dan penuh perhitungan. Mereka bukan tipe pribadi yang terburu-buru dalam mengambil keputusan karena lebih suka mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pemilik shio ini juga sering dikaitkan dengan kebijaksanaan serta intuisi yang kuat. Mereka dipercaya mampu membaca situasi dan mengenali waktu yang tepat untuk memanfaatkan sebuah kesempatan.

Menjelang penghujung 2026, Shio Ular diramalkan memiliki peluang positif dalam urusan keuangan. Berbagai kesempatan yang sebelumnya belum terlihat berpotensi muncul seiring dengan perubahan keadaan.

Keuntungan finansial bisa diperoleh melalui keputusan bisnis, investasi yang telah dipertimbangkan, maupun pekerjaan yang memberikan prospek lebih baik.

Menariknya, keberhasilan Shio Ular tidak selalu digambarkan berasal dari tindakan besar. Keputusan sederhana yang diambil pada waktu tepat justru dipercaya mampu memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan ekonominya.

Oleh karena itu, menjaga ketenangan, memperluas wawasan, dan tidak gegabah dalam mengambil risiko menjadi hal yang perlu diperhatikan.

4. Shio Kerbau, Kerja Keras yang Mulai Menghasilkan Buah Manis Berbeda dengan shio lainnya, Shio Kerbau lebih sering dikaitkan dengan ketekunan, kesabaran, dan semangat bekerja yang tinggi. Mereka dikenal tidak menyukai jalan pintas serta lebih memilih membangun kehidupan melalui proses panjang.

Karakter tersebut membuat pemilik Shio Kerbau sering digambarkan sebagai pribadi yang konsisten dalam mengejar tujuan. Meskipun hasil yang diharapkan tidak langsung terlihat, mereka cenderung tetap berusaha hingga mendapatkan pencapaian yang diinginkan.

Dalam filosofi Fengshui, unsur tanah yang dikaitkan dengan Shio Kerbau melambangkan kestabilan dan fondasi yang kuat. Energi tersebut dipercaya mendukung kemampuan mereka dalam menjaga kondisi keuangan serta membangun kemakmuran secara bertahap.

Menjelang akhir tahun 2026, usaha yang selama ini dirintis Shio Kerbau diramalkan berpeluang menunjukkan perkembangan positif. Bisnis yang sebelumnya berjalan lambat bisa menemukan strategi baru, sementara pekerjaan yang ditekuni berpotensi memberikan hasil lebih baik.

Keberuntungan finansial bagi shio ini juga dikaitkan dengan konsistensi dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan.

Bagi Shio Kerbau, kemakmuran bukan sekadar hasil dari keberuntungan sesaat, melainkan sesuatu yang dibangun melalui kerja keras dan keteguhan dalam menjalani proses.