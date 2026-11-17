JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, Fengshui merupakan ilmu tradisional yang membahas keseimbangan energi dalam kehidupan manusia. Ajaran ini juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, keharmonisan, hingga kelancaran dalam urusan finansial. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan unsur energi yang berbeda. Perbedaan tersebut diyakini dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan, memanfaatkan kesempatan, serta membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Ada beberapa shio yang dianggap mempunyai kecenderungan energi keberlimpahan lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang, baik melalui kecerdikan, keberanian, intuisi, maupun hubungan sosial yang baik. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai arah energi kemakmuran cukup kuat menurut pandangan Fengshui. Berikut karakter dan keistimewaan masing-masing shio. 1. Shio Tikus, Cerdas Membaca Peluang dan Pandai Mengelola Keuangan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan berpikir strategis ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan karena cenderung mempertimbangkan keuntungan dan risiko terlebih dahulu. Salah satu kelebihan yang menonjol adalah kemampuannya dalam mengatur keuangan. Mereka biasanya cukup teliti dalam menggunakan uang, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta tidak mudah tergoda menghabiskan penghasilan untuk hal yang kurang penting. Ketika menghadapi situasi sulit, pemilik shio Tikus sering digambarkan mampu menemukan alternatif yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mereka juga memiliki kepekaan dalam melihat peluang usaha maupun kemungkinan mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam filosofi Fengshui, unsur air yang dikaitkan dengan shio Tikus melambangkan kelancaran dan kemampuan beradaptasi. Selama tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan serta tidak terlena dengan keberhasilan, karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan finansial yang lebih baik. 2. Shio Naga, Memiliki Karisma Kuat dan Berani Mengejar Kesuksesan Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan besar dalam kebudayaan Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dalam lingkungan pekerjaan, mereka cenderung berani mengambil tanggung jawab dan tidak ragu mengejar posisi yang lebih tinggi. Sementara dalam dunia bisnis, kemampuan membangun relasi dan meyakinkan orang lain menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan usaha. Shio Naga juga dikenal mempunyai ambisi besar. Mereka tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih dan selalu berusaha menemukan kesempatan baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut kepercayaan Fengshui, energi Naga melambangkan kekuatan dan kemakmuran. Karakter kepemimpinan serta keberanian yang dimiliki shio ini dipercaya dapat membuka jalan menuju berbagai peluang finansial. Namun, keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan sikap rendah hati agar kepercayaan orang lain tetap terjaga. 3. Shio Ular, Penuh Perhitungan dan Memiliki Intuisi Tajam Berbeda dengan Naga yang dikenal penuh karisma, shio Ular lebih sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Kebiasaan tersebut membuat pemilik shio Ular sering dianggap mempunyai kemampuan membaca situasi dengan baik. Dalam urusan keuangan, mereka biasanya lebih menyukai keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Mereka tidak mudah tergoda keuntungan instan dan lebih memilih peluang yang memiliki prospek menjanjikan. Ketika orang lain merasa panik menghadapi perubahan keadaan, shio Ular dipercaya mampu menjaga ketenangan sehingga dapat melihat pilihan yang masih tersedia. Dalam filosofi Fengshui, shio ini sering dihubungkan dengan kebijaksanaan dan kecermatan. Kedua karakter tersebut dianggap menjadi modal penting dalam menjaga kestabilan finansial sekaligus mengembangkan kekayaan secara bertahap. 4. Shio Kuda, Pekerja Keras dan Berani Mengambil Kesempatan Shio Kuda dikenal mempunyai semangat tinggi, jiwa petualang, serta keinginan kuat untuk terus berkembang. Mereka biasanya tidak betah berada dalam situasi yang monoton dan lebih menyukai tantangan baru. Karakter aktif tersebut membuat pemilik shio Kuda sering digambarkan mudah menemukan kesempatan dalam berbagai bidang. Mereka tidak segan mencoba pekerjaan baru, membangun usaha, atau memperluas jaringan pertemanan demi mendapatkan pengalaman dan peluang yang lebih besar. Dalam mencari penghasilan, shio Kuda cenderung mengandalkan kerja keras serta keberanian mengambil langkah. Mereka juga mempunyai kemampuan beradaptasi ketika harus menghadapi lingkungan yang berbeda. Bidang perdagangan, seni, perjalanan, hingga usaha mandiri sering dikaitkan dengan karakter dinamis yang dimiliki shio ini. Menurut kepercayaan Fengshui, energi yang melekat pada shio Kuda melambangkan semangat, pergerakan, dan kemajuan. Selama mampu mengendalikan keputusan agar tidak terlalu terburu-buru, karakter tersebut dipercaya dapat membantu membuka berbagai jalan menuju kemakmuran. 5. Shio Babi, Berhati Dermawan dan Dipercaya Dikelilingi Keberuntungan Shio Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang tulus, ramah, dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka cenderung mudah menjalin hubungan baik karena tidak suka mempersulit keadaan. Sifat murah hati menjadi salah satu karakter yang paling menonjol. Pemilik shio ini biasanya tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan senang memberikan bantuan ketika orang lain membutuhkan. Kebiasaan tersebut membuat mereka dipercaya memiliki lingkungan sosial yang positif. Hubungan baik dengan banyak orang juga berpotensi menghadirkan berbagai kesempatan, mulai dari tawaran pekerjaan, kerja sama bisnis, hingga bantuan ketika menghadapi kesulitan. Dalam pandangan Fengshui, shio Babi sering dihubungkan dengan simbol kemakmuran, kelimpahan, dan kehidupan yang berkecukupan. Energi positif yang dikaitkan dengan shio ini dipercaya semakin kuat ketika pemiliknya mampu menjaga ketulusan, kerendahan hati, serta hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, kelima shio tersebut mempunyai karakter yang berbeda dalam menggambarkan potensi keberlimpahan rezeki. Ada yang mengandalkan kecerdikan, kepemimpinan, ketajaman intuisi, semangat bekerja, hingga kemurahan hati. Terlepas dari kepercayaan Fengshui mengenai keberuntungan setiap shio, kemakmuran dalam kehidupan tetap membutuhkan usaha, kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, dan keputusan yang bijaksana. Shio dapat menjadi bagian dari tradisi dan filosofi kehidupan, tetapi bukan penentu pasti kondisi ekonomi seseorang.