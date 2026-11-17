JawaPos.com - Dalam tradisi primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan kepribadian, kebiasaan, hingga cara seseorang menjalani kehidupan. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran ini dipercaya menyimpan gambaran mengenai karakter serta perjalanan rezeki seseorang. Ada sejumlah weton yang digambarkan memiliki sifat istimewa, terutama dalam hal kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Mereka tidak menjadikan kekayaan sebagai bahan untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, sebagian rezeki yang diperoleh justru digunakan untuk membantu orang lain. Sikap sederhana, tidak haus pujian, dan senang berbagi menjadi ciri yang melekat pada sosok-sosok tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ketulusan semacam ini sering dihubungkan dengan datangnya keberkahan dan kemudahan dalam mencari nafkah. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai karakter dermawan, tidak gemar memamerkan kekayaan, serta dikenal tulus ketika memberikan pertolongan. Berikut ulasannya berdasarkan kepercayaan primbon Jawa. 1. Senin Pon, Memiliki Jiwa Penolong dan Tidak Pelit Berbagi Senin Pon dipercaya sebagai weton yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap keadaan orang lain. Pemilik weton ini umumnya digambarkan mudah merasa iba ketika menyaksikan seseorang mengalami kesulitan. Mereka tidak selalu menunggu kondisi keuangan berlebih untuk memberikan bantuan. Selama masih mampu, mereka akan berusaha meringankan beban orang di sekitarnya, sekalipun harus menyisihkan sebagian dari apa yang dimiliki. Dalam urusan kekayaan, Senin Pon bukan sosok yang senang mencari pengakuan. Mereka lebih nyaman menjalani kehidupan secara sederhana daripada memperlihatkan kemewahan kepada orang lain. Menurut gambaran primbon, kebiasaan berbuat baik tersebut dipercaya membawa berbagai kesempatan positif. Mulai dari datangnya peluang pekerjaan, hubungan yang menguntungkan, hingga pertolongan yang muncul pada saat dibutuhkan. 2. Rabu Wage, Pandai Bersyukur dan Menjalani Hidup dengan Sederhana Pemilik weton Rabu Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Mereka tidak mudah merasa kekurangan hanya karena melihat kehidupan orang lain yang lebih mewah. Bagi mereka, berapa pun penghasilan yang diperoleh patut disyukuri dan dikelola dengan bijaksana. Mereka juga cenderung mengutamakan kebutuhan penting daripada menghabiskan uang untuk mendapatkan pengakuan. Ketika memperoleh keuntungan atau rezeki lebih, Rabu Wage dipercaya tidak lupa menyisihkan sebagian untuk keluarga maupun orang yang membutuhkan. Kebahagiaan bagi mereka bukan semata-mata tentang banyaknya harta, tetapi juga kemampuan memberikan manfaat. Dalam kepercayaan primbon Jawa, sifat sederhana dan penuh rasa syukur ini sering dikaitkan dengan kehidupan yang dipenuhi keberkahan. 3. Jumat Kliwon, Gemar Membantu Tanpa Mengharapkan Balasan Jumat Kliwon dikenal dalam berbagai gambaran primbon sebagai weton yang mempunyai intuisi kuat dan pembawaan yang cukup menarik. Mereka sering digambarkan mampu memahami keadaan orang lain tanpa harus banyak mendapatkan penjelasan. Salah satu karakter yang menonjol adalah kebiasaan membantu secara diam-diam. Mereka tidak merasa perlu mengumumkan setiap kebaikan yang dilakukan, apalagi menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan pujian. Meski memiliki kemampuan dan kesempatan untuk hidup berkecukupan, Jumat Kliwon konon lebih memilih menjaga kesederhanaan. Mereka juga senang memberikan bantuan kepada orang terdekat tanpa mengungkitnya kembali. Sikap tulus tersebut membuat mereka dipercaya memiliki hubungan sosial yang baik. Dalam pandangan primbon, kebaikan yang diberikan tanpa pamrih diyakini dapat mendatangkan pertolongan dan membuka berbagai jalan rezeki. 4. Sabtu Legi, Sukses Berkat Kerja Keras tetapi Tetap Rendah Hati Sabtu Legi digambarkan sebagai sosok yang mempunyai semangat juang tinggi. Mereka dikenal tekun, disiplin, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Keberhasilan yang diperoleh biasanya dianggap sebagai hasil dari usaha dan ketekunan sendiri. Namun, pencapaian tersebut tidak lantas membuat mereka gemar membanggakan diri. Mereka lebih senang menikmati hasil kerja keras dengan sewajarnya. Bahkan, ketika mempunyai penghasilan yang cukup besar, ada kecenderungan untuk memikirkan kesejahteraan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan primbon Jawa, karakter pekerja keras yang dibarengi kerendahan hati menjadi salah satu kelebihan Sabtu Legi. Mereka dipercaya memiliki peluang untuk terus berkembang karena lebih mengutamakan tindakan nyata daripada sekadar mencari pengakuan. 5. Minggu Pahing, Berhati Luas dan Senang Membawa Kebahagiaan bagi Sesama Minggu Pahing kerap digambarkan mempunyai pemikiran dewasa serta hati yang lapang. Mereka tidak mudah menilai kebahagiaan seseorang hanya berdasarkan jumlah kekayaan atau kemewahan yang dimiliki. Bagi pemilik weton ini, keberhasilan hidup juga diukur dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Karena itu, mereka dipercaya senang berbagi dan tidak keberatan membantu ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Mereka pun cenderung menjaga sikap meskipun mempunyai kedudukan atau kondisi ekonomi yang baik. Kekayaan bukan sesuatu yang harus terus diperlihatkan, melainkan sesuatu yang perlu dimanfaatkan secara bijaksana. Menurut kepercayaan primbon Jawa, sifat murah hati dan kemampuan menjaga kepercayaan dapat mendatangkan banyak kesempatan baik. Tidak mengherankan apabila Minggu Pahing sering dikaitkan dengan peluang mendapatkan tanggung jawab besar maupun kemudahan dalam perjalanan hidup. Pada akhirnya, kelima weton tersebut memiliki satu gambaran karakter yang serupa, yakni tidak menjadikan harta sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kebiasaan bersyukur, bekerja keras, menjaga kerendahan hati, dan membantu sesama menjadi nilai utama yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat, penjelasan mengenai weton dan keberuntungan rezeki merupakan bagian dari kepercayaan serta tradisi primbon Jawa, bukan kepastian mengenai nasib atau kondisi ekonomi seseorang.