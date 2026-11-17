JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menghadapi hinaan dan komentar negatif dengan kepala dingin. Ada yang mudah kehilangan semangat, tetapi ada pula yang justru menjadikan perlakuan tersebut sebagai dorongan untuk membuktikan kemampuan dirinya.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Beberapa shio dipercaya mempunyai mental kuat, keberanian, serta keteguhan dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan.

Menariknya, karakter tersebut juga dikaitkan dengan peluang meraih keberhasilan dalam pekerjaan maupun urusan keuangan. Mereka digambarkan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain karena lebih memilih berkonsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai.

Menjelang akhir 2026, lima shio bahkan diramalkan memiliki peluang keberuntungan finansial yang besar. Keteguhan hati dan kemampuan mengubah tekanan menjadi motivasi dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diramalkan semakin bersinar dan berpotensi meraih kemakmuran meskipun sering diremehkan.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka juga identik dengan jiwa kepemimpinan serta keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang diimpikan.

Ketika mendapatkan hinaan atau diremehkan orang lain, pemilik shio ini justru digambarkan semakin termotivasi untuk menunjukkan kemampuannya.

Dalam filosofi feng shui, Macan dikaitkan dengan unsur kayu yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Simbol tersebut menggambarkan kemampuan untuk terus bangkit meskipun menghadapi berbagai tekanan.

Mereka juga cenderung lebih memilih membuktikan kualitas diri melalui pencapaian daripada menghabiskan waktu untuk berdebat.

Karakter berani mengambil keputusan dan pantang menyerah membuat Macan dipercaya memiliki peluang berkembang dalam bidang bisnis, pekerjaan, maupun kepemimpinan.

2. Shio Naga Naga merupakan simbol kekuatan, kejayaan, dan kewibawaan dalam astrologi Tiongkok. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan mempunyai ambisi besar serta keyakinan kuat terhadap kemampuan dirinya.

Mereka tidak mudah kehilangan arah hanya karena mendapatkan kritik atau komentar yang merendahkan.

Alih-alih membalas perkataan orang lain, pemilik shio Naga lebih suka berkonsentrasi pada rencana dan target yang sedang diperjuangkan.

Dalam kepercayaan feng shui, Naga sering dikaitkan dengan unsur tanah dan air yang melambangkan kestabilan serta kemampuan beradaptasi.

Kombinasi karakter tersebut membuat mereka digambarkan mampu berpikir strategis ketika menghadapi persoalan. Mereka juga tidak mudah mengambil keputusan hanya karena terbawa emosi.

Menjelang akhir tahun 2026, shio Naga dipercaya memiliki peluang untuk meningkatkan pencapaian finansial melalui ketekunan dan keberanian memanfaatkan kesempatan.

3. Shio Kerbau Berbicara tentang keteguhan dan kerja keras, Kerbau menjadi salah satu shio yang sering dikaitkan dengan karakter tersebut.

Pemilik shio ini dikenal sabar, tekun, serta mempunyai daya tahan tinggi ketika menghadapi kesulitan. Mereka tidak mudah menyerah hanya karena mendapatkan ejekan atau pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

Bagi Kerbau, keberhasilan membutuhkan proses panjang yang harus dijalani dengan kesungguhan. Mereka lebih percaya pada hasil kerja nyata daripada sekadar ucapan atau janji.

Dalam filosofi feng shui, Kerbau erat kaitannya dengan elemen tanah yang melambangkan kestabilan, kekuatan, dan keteguhan.

Karakter inilah yang dipercaya membantu mereka tetap konsisten meskipun perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus.

Dalam urusan keuangan, Kerbau digambarkan lebih menyukai proses membangun kekayaan secara bertahap. Mereka berpotensi memperoleh kestabilan melalui kedisiplinan dan kebiasaan bekerja keras.

4. Shio Ular Di balik pembawaannya yang cenderung tenang, shio Ular dipercaya mempunyai kecerdasan dan kemampuan membaca situasi dengan baik.

Mereka bukan tipe orang yang mudah terpancing ketika mendapatkan perkataan menyakitkan. Sebaliknya, pemilik shio ini lebih memilih mengamati keadaan sebelum menentukan tindakan.

Dalam astrologi Tiongkok, Ular sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, kecermatan, dan strategi. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting.

Ketika diremehkan, mereka tidak selalu merasa harus memberikan pembelaan secara langsung. Mereka lebih memilih memperbaiki kemampuan dan menyusun langkah agar dapat mencapai tujuan.

Dalam bidang finansial, shio Ular dipercaya mempunyai potensi mengembangkan bisnis maupun investasi karena kecenderungannya berpikir panjang.

Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, semakin matang pula pertimbangan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

5. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, kebebasan, dan keberanian mencoba berbagai hal baru.

Orang yang berada di bawah naungan shio ini biasanya digambarkan memiliki energi besar untuk mengejar impian. Mereka juga tidak suka terlalu lama terjebak dalam komentar negatif yang justru menghambat langkahnya.

Ketika mendapatkan cibiran, Kuda lebih memilih mengalihkan perhatian pada pekerjaan dan target yang ingin dicapai.

Dalam kepercayaan feng shui, Kuda dikaitkan dengan elemen api yang melambangkan gairah, ambisi, dan semangat kehidupan.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi persaingan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, shio Kuda digambarkan berani mengambil kesempatan dan terus mencari peluang baru untuk meningkatkan penghasilan.