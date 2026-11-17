JawaPos.com - Menjadi seorang ayah bukan sekadar menjalankan tanggung jawab dalam keluarga. Sosok ayah juga diharapkan mampu memberikan kasih sayang, perlindungan, perhatian, serta dukungan emosional bagi anak-anaknya.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang dimilikinya. Bahkan, ada sejumlah zodiak pria yang dipercaya mempunyai karakter alami sebagai sosok ayah penyayang, sabar, dan bertanggung jawab.

Kepribadian tersebut membuat mereka dianggap memiliki potensi menjadi figur ayah yang hangat, mampu diandalkan, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak pria yang diyakini mempunyai karakter sebagai ayah terbaik. Mulai dari Cancer yang penuh perhatian hingga Pisces yang memiliki empati tinggi, berikut ulasannya.

1. Cancer Pria berzodiak Cancer dikenal mempunyai kepekaan emosional yang tinggi. Karakter ini membuat mereka cenderung memahami perasaan anak dan berusaha memberikan perhatian sesuai kebutuhan emosionalnya.

Sebagai seorang ayah, Cancer biasanya memiliki naluri melindungi yang kuat. Mereka senang terlibat dalam berbagai aktivitas anak, mulai dari menghadiri pertunjukan sekolah, menyiapkan makanan kesukaan, hingga menjadi tempat bercerita ketika anak sedang menghadapi masalah.

Bagi ayah Cancer, memberikan rasa nyaman dan memastikan anak merasa dicintai merupakan hal yang sangat penting. Bahkan ketika anak sudah beranjak dewasa, mereka tetap berusaha menjadi tempat pulang yang aman.

2. Taurus Taurus merupakan sosok yang mengutamakan kestabilan dan kenyamanan dalam kehidupan keluarga. Pria dengan zodiak ini dikenal sabar, konsisten, serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

Dalam menjalankan peran sebagai ayah, Taurus cenderung berusaha membangun keluarga yang harmonis dan penuh rasa aman. Mereka juga menyukai kebiasaan serta tradisi keluarga yang dapat mempererat hubungan dengan anak-anak.

Selain itu, etos kerja yang kuat membuat ayah Taurus berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan sebaik mungkin. Mereka ingin anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil sehingga dapat mengembangkan potensi diri secara optimal.

3. Capricorn Pria Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, pekerja keras, dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Karakter tersebut membuat mereka dinilai mampu menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya.

Walaupun tidak selalu menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata romantis atau ungkapan emosional, ayah Capricorn lebih sering membuktikannya lewat tindakan nyata.

Mereka cenderung memikirkan masa depan keluarga, termasuk pendidikan dan kehidupan anak-anak ketika dewasa nanti. Di samping itu, Capricorn juga berusaha menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat untuk mencapai cita-cita kepada buah hati mereka.

4. Leo Ayah Leo dikenal memiliki kepribadian hangat, ceria, dan penuh semangat. Kehadiran mereka sering kali membawa suasana menyenangkan di tengah keluarga.

Sebagai sosok yang senang menjadi pusat perhatian, Leo juga biasanya menikmati momen bermain dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Mereka tidak segan memberikan hadiah atau memanjakan buah hati sebagai bentuk kasih sayang.

Namun, perhatian ayah Leo bukan hanya tentang memberikan kesenangan. Mereka juga ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Sifat setia dan naluri melindungi yang kuat membuat pria Leo digambarkan sebagai ayah yang selalu berusaha berada di sisi keluarganya.

5. Pisces Pisces menjadi salah satu zodiak yang dikenal memiliki empati dan kepekaan perasaan tinggi. Pria dengan zodiak ini biasanya mempunyai sisi lembut serta imajinasi yang cukup kuat.

Karakter tersebut membuat ayah Pisces cenderung mudah membangun kedekatan emosional dengan anak-anak. Mereka senang menciptakan momen sederhana yang berkesan, seperti membacakan cerita sebelum tidur atau membuat dongeng sendiri untuk menghibur buah hati.

Selain itu, Pisces juga dikenal mampu menghargai kreativitas dan imajinasi anak. Mereka berusaha memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri tanpa kehilangan rasa aman.