JawaPos.com — Menjelang akhir 2026, masih ada banyak kemungkinan yang dapat mengubah perjalanan seseorang sebelum tahun berganti. Hubungan yang sempat mengecewakan bisa menemukan arah baru, kerja keras yang belum dihargai berpeluang membuahkan hasil, dan kesempatan yang dianggap telah hilang mungkin kembali terbuka.

Momentum tersebut bertepatan dengan salah satu fenomena langit yang menarik perhatian pada November, yakni hujan meteor Leonid. Fenomena tahunan ini mencapai puncaknya pada 17 hingga 18 November 2026. Dalam berbagai tradisi spiritual, meteor yang melintas di langit kerap dikaitkan dengan harapan, permohonan, dan datangnya keberuntungan tak terduga.

Selain itu, dalam astrologi, Merkurius dan Venus yang kembali bergerak langsung setelah periode retrograde turut dimaknai sebagai simbol kemajuan, khususnya dalam urusan komunikasi, percintaan, dan penentuan prioritas pribadi. Perubahan tersebut menjadi gambaran terbukanya peluang baru setelah seseorang melewati masa refleksi.

Dilansir dari Collective World, Selasa (17/11/2026), ada empat bulan kelahiran yang diramalkan memasuki periode penuh harapan, peluang tak terduga, dan keberuntungan setelah 17 November. Berikut ramalan untuk masing-masing bulan kelahiran.

1. Maret: Mendapat Kejutan dalam Percintaan

Orang yang lahir pada Maret telah menghabiskan sebagian besar 2026 untuk memahami perbedaan antara mencintai seseorang dan mendapatkan cinta yang benar-benar mendukung kebahagiaan. Mereka kerap memberikan kesempatan kepada orang lain, berusaha memahami hubungan yang membingungkan, bahkan mempertahankan koneksi karena berharap hubungan tersebut berkembang lebih baik.

Namun, pengalaman itu juga membuat mereka menyadari betapa melelahkannya terus mencari kepastian dalam hubungan yang seharusnya memberikan rasa aman.

Setelah 17 November, keberuntungan mereka diperkirakan datang melalui hubungan personal. Seseorang mungkin menunjukkan kejujuran yang tidak terduga, hubungan yang sudah terjalin bisa berkembang menjadi lebih sehat, atau mereka bertemu orang baru yang memperlihatkan arti perhatian sesungguhnya. Mereka juga semakin memahami bahwa hubungan yang baik harus memberikan ruang bagi kebutuhan kedua pihak.

2. Mei: Peluang Keuangan yang Tak Terduga

Kelahiran Mei telah bekerja keras membangun kestabilan sepanjang tahun, meskipun hasilnya belum selalu sesuai harapan. Mereka cenderung berhati-hati mengambil keputusan, memikirkan masa depan, dan melakukan berbagai pengorbanan yang mungkin tidak diketahui orang lain.

Setelah 17 November, keberuntungan diprediksi hadir melalui peluang finansial dan pekerjaan. Percakapan profesional, tawaran yang tidak diperkirakan, atau sumber pendapatan baru dapat membuka kemungkinan yang lebih baik. Mereka juga berpeluang kembali mengejar ambisi yang sempat ditinggalkan karena sebelumnya dianggap sulit diwujudkan.

Kesempatan tersebut dapat membantu mereka menikmati hasil kerja keras sekaligus membuat keputusan berdasarkan tujuan hidup, bukan hanya pertimbangan keamanan finansial.

3. Agustus: Akhirnya Mendapat Pengakuan

Orang yang lahir pada Agustus mungkin beberapa kali merasa kontribusinya kurang dihargai sepanjang 2026. Mereka telah bekerja keras, membantu orang lain, dan terus mengejar ambisi meskipun dukungan yang diharapkan tidak selalu datang.

Setelah 17 November, situasi tersebut diperkirakan mulai berubah. Pengakuan atas pekerjaan, kesempatan dari seseorang yang mempercayai kemampuan mereka, atau dukungan yang mengembalikan kepercayaan diri dapat hadir secara tidak terduga.

Periode ini juga mendorong mereka lebih berani mengejar ambisi. Pengalaman sepanjang tahun telah membentuk ketahanan dan kemampuan yang mungkin belum sepenuhnya mereka sadari. Mereka tidak perlu terus membuktikan diri kepada orang yang tidak menghargai potensinya.

4. Desember: Mendapat Kesempatan Kedua

Bagi kelahiran Desember, 2026 menjadi tahun yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Beberapa kesempatan mungkin hilang, sementara perubahan yang tidak terduga memaksa mereka menerima kenyataan bahwa sesuatu yang diinginkan tidak selalu terwujud dengan cara semula.

Setelah 17 November, mereka diprediksi memperoleh kesempatan kedua. Peluang yang sempat dianggap berlalu bisa muncul kembali dalam bentuk berbeda. Percakapan penting juga berpotensi menyelesaikan persoalan yang selama ini membebani pikiran, sementara pengalaman baru dapat menghidupkan kembali semangat mengejar masa depan.

Kesempatan kedua tersebut tidak selalu berarti kembali ke masa lalu. Justru, mereka mungkin menemukan jalan berbeda untuk memperoleh kebahagiaan yang selama ini dicari. Menjelang pergantian tahun, mereka didorong untuk berani mengubah rencana, meninggalkan hal yang tidak lagi sesuai, dan membuka diri terhadap pengalaman baru.

Secara keseluruhan, periode setelah 17 November 2026 membawa pesan tentang harapan dan peluang baru bagi keempat bulan kelahiran tersebut. Maret diprediksi mendapat perkembangan positif dalam percintaan, Mei berpeluang memperoleh keuntungan finansial, Agustus menerima pengakuan atas kerja keras, sedangkan Desember menemukan kesempatan kedua.