JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kurang sehat hari ini. Jika tidak mengetahui penyebab kegelisahan ini, aquarius bisa mengembangkan pola terlalu memanjakan diri dalam hal-hal lain.

Aquarius harus memahami bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. Menerima segala sesuatu apa adanya akan membawa kebahagiaan. Cobalah mempercayai diri sendiri dan mendekati situasi dengan jujur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 17 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius memanfaatkan sepenuhnya aspek romantis yang sangat menguntungkan hari ini. Terkait karir, aquarius akan meraih kesuksesan di bidang yang digeluti saat ini.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari batuk atau pilek. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius merasakan kekuatan cinta dan ingin berbagi hal yang sama dengan pasangan. Pasangan akan memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual aquarius. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya.

Karir Aquarius

Hari ini, aquarius merasa senang karena mendapatkan indikasi bahwa akan berhasil dalam bekerja. Aquarius meraih kesuksesan di bidang yang digeluti saat ini. Manfaatkanlah masa-masa produktif ini sebaik-baiknya.

Kesehatan Aquarius

Aquarius mungkin rentan terkena batuk atau pilek, jadi lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit.

Hal terpenting yang dapat aquarius lakukan adalah menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara teratur. Beristirahat juga akan sangat bermanfaat dalam melawan penyakit yang mungkin menyerang.

Keuangan Aquarius