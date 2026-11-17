JawaPos.com - Zodiak capricorn mampu unggul dari yang lain karena didukung oleh pendekatan yang tajam dan kompetitif. Capricorn juga akan mampu mencapai tujuan dengan akal sehat, kecerdasan, dan komunikasi yang efektif.

Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan keterampilan dalam mempertahankan kehidupan yang kuat dan sukses. Cobalah mengambil keputusan penting;serta tindaklanjuti proyek-proyek yang tertunda. Capricorn memiliki pendekatan yang berbeda dan positif hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 17 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus mengekspresikan diri secara jujur kepada pasangan ​​untuk memperkuat ikatan yang ada. Terkait karir, jadikan perkembangan positif di bidang pekerjaan sebagai landasan kesuksesan.

Sementara itu, bantu tubuh melawan flu atau virus dengan makan dengan baik serta beristirahat. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Perhatikan kualitas waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Pastikan untuk mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur ​​untuk memperkuat ikatan yang ada. Pastikan dia tahu betapa berartinya dia bagi capricorn. Setelahnya, capricorn akan melihat hasil dari usaha selama ini dilakukan.

Karir Capricorn

Capricorn mungkin melihat perkembangan positif di bidang pekerjaan dan mengharapkan perkembangan ini akan menjadi landasan sebagai kesuksesan.

Capricorn mungkin akan mendapati kabar yang diharapkan datang dari jauh hari ini. Siswa yang fokus pada studi akademis, akan terus meraih kesuksesan dalam upaya ini.

Kesehatan Capricorn

Kesehatan capricorn mungkin sedikit terganggu saat terserang flu atau virus. Bantu tubuh melawan penyakit ini dengan makan dengan baik serta beristirahat. Hindari alkohol dan makanan manis agar capricorn segera merasa lebih baik. Membiarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan ringan ini.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.