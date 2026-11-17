JawaPos.com - Zodiak scorpio diliputi keinginan kuat untuk menggunakan imajinasi dengan baik. Hari ini adalah hari yang tepat untuk mengeluarkan kanvas, karena inspirasi sedang mengalir.

Hari ini adalah kesempatan scorpio untuk berkreasi, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nikmatilah, karena proses itu sendiri lebih penting daripada hasil akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 17 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus berani mengekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan. Terkait karir, scorpio akan mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari sakit seperti batuk dan pilek. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup scorpio. Manfaatkanlah dan tunjukkan kepada dunia pancaran kepercayaan diri yang scorpio miliki.

Ekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan, dan kejujuran dan cinta akan kembali kepada scorpio. Kemungkinan besar, scorpio akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasangan hari ini.

Karir Scorpio

Scorpio akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika merupakan siswa, inilah saatnya untuk tetap fokus. Jangan teralihkan dan gelisah, serta lawan keinginan untuk mengabaikan studi.

Waktu yang scorpio investasikan sekarang akan terbayar. Fokus dan raihlah hasilnya dalam waktu dekat.

Kesehatan Scorpio

Lindungi diri sendiri dari penyakit ringan seperti batuk dan pilek. Pastikan untik mencuci tangan dengan bersih dan usahakan untuk tidak memasukkan benda apa pun ke dalam mulut, karena scorpio rentan terhadap sakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Penyakit apa pun akan berlalu dan relatif tidak berbahaya, namun tetap dapat mengganggu keseimbangan diri sendiri.

Keuangan Scorpio