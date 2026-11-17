JawaPos.com - Hari ini, teman dan kerabat dekat akan dengan senang hati membantu jika zodiak aries meminta dukungan. Ini adalah salah satu momen dimana aries dapat memanfaatkan semua bantuan yang dari mereka. Beri tahu betapa berartinya mereka bagi aries.

Dukungan mereka telah membuat aries mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri. Jangan khawatir tentang apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Cobalah menyelesaikan rencana untuk pergi berlibur bersama teman atau keluarga.

Zodiak taurus mungkin mendambakan kedamaian. Jadi, hindari konfrontasi apa pun, terutama perselisihan dengan seseorang terdekat. Taurus cenderung kehilangan kendali diri dengan begitu banyak hal yang terjadi saat ini.

Taurus harus mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan bijak. Ketika mengamati bagaimana segala sesuatunya akhirnya seimbang dan berbalik menguntungkan, taurus akan senang telah melakukan apa yang dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 17 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena zodiak aries mungkin akan menerima hadiah tak terduga dari orang yang dicintai. Terkait karir, aries akan mendengar kabar dari teman atau kenalan tentang peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, jangan terlalu khawatir saat kesehatan orang yang dicintai mungkin sedang tidak baik. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Aries mungkin menerima hadiah tak terduga dari orang yang dicintai. Aries akan terkejut dan tersentuh oleh perhatiannya. Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama.

Jika berusaha keras dalam hubungan saat ini, pasangan juga akan peduli kepada aries sebagai balasannya.

Karir Aries

Jangan heran jika aries mendengar kabar dari teman lama atau kenalan tentang peluang kerja yang tepat. Jangan anggap remeh tawaran ini, karena bisa sangat bermanfaat.

Persiapkan diri dengan baik dan pastikan untuk mengeksplorasi kemungkinan ini. Mereka menginginkan yang terbaik untuk aries.

Kesehatan Aries

Kesehatan orang yang dicintai mungkin membuat aries merasa cemas hari ini. Namun jangan khawatir karena ini hanya sementara, asalkan aries mampu mengambil langkah-langkah yang memadai. Hanya dengan berada di sisinya, aries akan membuatnya merasa aman secara emosional.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus akan menerima hadiah yang istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. Terkait karir, jalinlah beberapa koneksi baru yang akan memberi manfaat secara jangka panjang.

Sementara itu, periksa kesehatan orang-orang di sekitar yang mungkin sedang sakit tanpa disadari. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Taurus dan pasangan ingin memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Jika merayakan suatu acara, taurus mungkin akan menerima hadiah yang sangat istimewa dan penuh perhatian dari pasangan.

Sambut hadiah ini dengan penuh apresiasi. Gunakan hari ini untuk memikirkan cara membalas kebaikan tersebut dan menunjukkan kepedulianmu kepada pasangan.

Karir Taurus

Hari ini, taurus perlu menjalin beberapa aliansi baru yang akan memberi manfaat dalam jangka panjang. Terbukalah untuk bertemu orang baru dan berbicara dengan kolega secara mendalam.

Jangan meremehkan atau mengesampingkan siapa pun hari ini. Taurus tidak pernah tahu siapa yang akan dibutuhkan di masa depan.

Kesehatan Taurus

Periksa kesehatan orang-orang di sekitar. Beberapa orang terdekatmu mungkin sedang sakit tanpa disadari. Perhatikan tanda-tanda jika mereka sedang tidak sehat. Pada akhirnya, mereka akan sangat senang setelah taurus melakukannya.

Keuangan Taurus