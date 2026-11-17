JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Menjadi wiraswasta tidak secara otomatis berarti gemini akan memiliki lebih banyak kebebasan.

Tentu saja, gemini akan menjadi bos bagi diri sendiri, tetapi juga akan memikul semua tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan usaha yang dipimpin. Jika berhenti, semuanya akan runtuh. Pikirkan baik-baik dan ambillah keputusan berdasarkan kenyataan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 17 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan perlu meluangkan waktu bersama untuk menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terpendam. Terkait karir, pikirkan rencana dan langkah-langkah untuk memanfaatkan perubahan yang terjadi di tempat kerja.

Sementara itu, bersiaplah karena gemini mungkin akan terbebani oleh pengeluaran medis yang muncul. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Romansa mungkin tidak sedang dalam kondisi terbaiknya, jadi gemini perlu berusaha untuk memperbaikinya.

Gemini dan pasangan harus meluangkan waktu bersama untuk menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terpendam oleh rutinitas sehari-hari. Setelah fokus hanya pada satu sama lain untuk sementara waktu, hubungan gemini terasa lebih segar.

Karir Gemini

Gemini harus memikirkan beberapa perubahan yang telah terjadi di tempat kerja, dan merencanakan langkah-langkah untuk memanfaatkannya. Jangan berkecil hati jika keadaan belum tampak sempurna saat ini.

Tetaplah fokus pada tujuan akhir dan bekerjalah dengan tekun dalam meraih tujuan tersebut. Tidak ada yang menghentikan gemini untuk mencapai tujuan Anda.

Kesehatan Gemini

Gemini mungkin sedang terbebani oleh pengeluaran medis yang muncul. Bisa jadi, anggota keluarga jatuh sakit dan gemini harus menanggung biaya medisnya.

Kelola tagihan ini untuk sementara waktu, karema hal ini tidak akan berlangsung selamanya. Ini hanya akan menjadi hambatan keuangan sementara bagi gemini.

Keuangan Gemini