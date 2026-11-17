JawaPos.com – Shio punya ramalan menarik besok, Rabu, 18 November 2026, karena hari Monyet membawa pengaruh khusus tersendiri.

Hari Monyet dipercaya tidak menawarkan ketenangan penuh, sehingga kesabaran dan sikap bijak menjadi bekal utama kita.

Energi api hangat memengaruhi urusan cinta, pekerjaan, kesehatan, dan keuangan dengan cara berbeda pada tiap kelahiran.

Berikut enam sorotan yang disusun dari sumber asing dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami semua pembaca.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Selasa (17/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Rabu 18 November 2026.

1. Tikus

Hari Monyet tidak menjanjikan suasana yang tenang, jadi kamu perlu bersabar dan bersikap bijaksana sepanjang hari.

Meski banyak rintangan menghadang, keberhasilan akan segera datang dan harapanmu tidak akan mengecewakan kamu sama sekali.

Hubunganmu perlu disegarkan, dan energi api yang hangat memberimu semangat untuk mengubah suasana serta memperjuangkan cinta.

Gantilah kebiasaan buruk dengan yang baik, hindari alkohol, konsumsi vitamin serta suplemen seperti madu dan ginseng.

Soal keuangan, waspadai belanja tanpa pikir panjang karena kekayaan berawal dari hal kecil yang kamu jaga.

2. Sapi

Hari Monyet tidak menjanjikan ketenangan, jadi bersabarlah dan bersikap bijaksana karena nasib tidak akan mengecewakan harapanmu.

Dalam waktu dekat kamu pasti berhasil, meskipun berbagai kesulitan dan hambatan masih akan muncul di perjalananmu.

Minat lawan jenis akan meningkat, bahkan persahabatan bisa bernuansa romantis berkat energi api yang sangat kuat.

Nikmati cinta dan berikan dirimu hari penuh kebahagiaan, lalu jalani waktu sebelum makan malam dengan santai.

Latihan pernapasan memberi hasil nyata, dan kebiasaan menilai peristiwa dengan tepat serta berpikir luas memperkaya hidupmu.

3. Macan

Saat tepat membangun hubungan dengan rekan kerja, sebab hari Monyet mendukung komunikasi dan presentasi yang lancar.

Kamu tampil manis dan memikat sehingga konflik kantor terhindar, jangan takut berbagi ide karena rekan menyambutnya.

Kencan dan godaan menantimu karena energi api memunculkan perasaan, jadi meski gairah bergejolak, pilihlah dengan tepat.

Pada hari lunar kesembilan, sauna bermanfaat, dan pijat madu efektif mengatasi kulit kering akibat unsur api.

Abaikan kritik tidak adil karena pencibir segera menjauh, sebab bila pohon tumbang, para monyet pun bubar.

4. Kelinci

Waktu yang baik untuk mempererat hubungan dengan rekan kerja karena hari Monyet mendukung komunikasi dan pidato.

Kamu tampil manis dan memikat sehingga konflik kantor terhindar, jadi berani sampaikan idemu karena rekan menerimanya.

Bagi yang sudah menikah, jagalah penilaianmu karena energi api yang liar membantu mengatasi krisis hubungan pribadi.

Buang sifat egois, akui kesalahan, dan segera manfaatkan hari lunar kesembilan untuk sauna serta pijat madu.

Jangan sedih bila hartamu belum banyak, mintalah bantuan orang tersayang karena sahabat tepercaya adalah harta berharga.

5. Naga

Waktu baik untuk berkomunikasi, menurut para bijak kuno hari Monyet memberi warna positif pada setiap peristiwa.

Kamu jadi pusat perhatian, jangan lewatkan peluang mencari kenalan berguna, meski sikap rendah hati tetap perlu.

Kehidupan pribadi membaik, dan energi api membantu mengatasi kesulitan komunikasi sekaligus membuka peluang hubungan romantis untukmu.

Tampillah dengan rambut rapi dan pakaian baru, tetapi waspadai kesehatan karena tangan dan kaki bisa kebas.

Hindari latihan berat karena energi jam Macan terlalu impulsif, latih kelenturan, dan seimbangkan kerja dengan istirahat.

6. Ular

Hari Monyet mendukung komunikasi, jadi kamu tampil manis, terhindar dari konflik kantor, dan berani menyampaikan ide.

Belum waktunya menjalin hubungan serius, jadi jangan tergesa memilih pasangan hidup dan jangan hanya mengandalkan perasaanmu.

Energi api memunculkan keinginan berubah, padahal cinta sejatimu belum datang, jagalah jantung dan tidur tepat waktu.

Jam Sapi cenderung membawa rasa rileks, dan bila sulit tidur, jangan cemas, lakukan latihan menormalkan pernapasan.