JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan mendapatkan hadiah dari seorang teman dekat. Mungkin, hadiah itu berupa sesuatu yang sudah lama libra inginkan. Sangat penting untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus dan membalas kebaikan tersebut secepat mungkin.

Hal ini tidak hanya akan menjaga persahabatan tetap hidup untuk, tetapi juga akan memberi libra rasa yang lebih baik sebagai teman yang baik.

Zodiak scorpio diliputi keinginan kuat untuk menggunakan imajinasi dengan baik. Hari ini adalah hari yang tepat untuk mengeluarkan kanvas, karena inspirasi sedang mengalir.

Hari ini adalah kesempatan scorpio untuk berkreasi, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nikmatilah, karena proses itu sendiri lebih penting daripada hasil akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 17 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menciptakan kenangan indah dalam kehidupan romantis dengan berkencan bersama pasangan. Terkait karir, libra akan meraih kesuksesan pada segala hal yang dimulai.

Sementara itu, periksa kesehatan orang-orang terkasih, karena mereka mungkin merasa kurang sehat. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Kesehatan Libra

Periksalah kesehatan orang-orang terkasih, karena salah satu dari mereka mungkin merasa sedikit kurang sehat.

Penyakitnya ringan dan sementara, jadi jangan terlalu memikirkannya. Cukup anjurkan mereka untuk beristirahat dan tenangkan pikiranmu sendiri. Tidak ada hal serius yang perlu dikhawatirkan.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus berani mengekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan. Terkait karir, scorpio akan mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari sakit seperti batuk dan pilek. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Kesehatan Scorpio

Lindungi diri sendiri dari penyakit ringan seperti batuk dan pilek. Pastikan untik mencuci tangan dengan bersih dan usahakan untuk tidak memasukkan benda apa pun ke dalam mulut, karena scorpio rentan terhadap sakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Penyakit apa pun akan berlalu dan relatif tidak berbahaya, namun tetap dapat mengganggu keseimbangan diri sendiri.

Keuangan Scorpio