JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa ditarik ke terlalu banyak arah. Kemungkinan, hal ini menyebabkan ketidakpastian dan konflik.

Gemini perlu memusatkan pikiran dan memprioritaskan kewajiban untuk menghindari melewatkan tenggat waktu penting. Cobalah menjaga keseimbangan yang tepat dan tidak membiarkan satu hal pun terlewatkan.

Zodiak cancer mungkin mudah marah hari ini. Sangat penting bagi cancer untuk mengendalikan kecenderungan argumentatif. Cancer mungkin menghadapi peristiwa yang membuat kesal, tetapi harus mengatasinya dengan dewasa.

Menurut horoskop harian, menyerah pada amarah hanya akan memperburuk masalah dan semakin mengisolasi dirimu sendiri dari orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 17 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan perlu meluangkan waktu bersama untuk menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terpendam. Terkait karir, pikirkan rencana dan langkah-langkah untuk memanfaatkan perubahan yang terjadi di tempat kerja.

Sementara itu, bersiaplah karena gemini mungkin akan terbebani oleh pengeluaran medis yang muncul. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Kesehatan Gemini

Gemini mungkin sedang terbebani oleh pengeluaran medis yang muncul. Bisa jadi, anggota keluarga jatuh sakit dan gemini harus menanggung biaya medisnya.

Kelola tagihan ini untuk sementara waktu, karema hal ini tidak akan berlangsung selamanya. Ini hanya akan menjadi hambatan keuangan sementara bagi gemini.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu menunjukkan sisi romantis kepada pasangan dengan berkencan. Terkait karir, proyek-proyek berjalan lancar dan atasan sangat senang kualitas kerja cancer.

Sementara itu, dukungan emosional adalah hal yang paling dibutuhkan oleh orang terkasih saat merasa kurang sehat. Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Kesehatan Cancer

Orang terkasih cancer mungkin sedang mengalami masalah kesehatan. Dukung dia selama masa sulit ini dan bantulah dengan cara yang memungkinkan.

Lebih dari segalanya, berikan dukungan emosional kepadanya. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi dukungan emosional adalah hal yang paling dibutuhkan dari cancer.

Keuangan Cancer