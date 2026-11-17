JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa kurang sehat hari ini. Jika tidak mengetahui penyebab kegelisahan ini, aquarius bisa mengembangkan pola terlalu memanjakan diri dalam hal-hal lain.

Aquarius harus memahami bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. Menerima segala sesuatu apa adanya akan membawa kebahagiaan. Cobalah mempercayai diri sendiri dan mendekati situasi dengan jujur.

Kreativitas zodiak pisces mengalir bebas. Beberapa hari terakhir, posces mungkin merasa monoton bosan. Namun, energi positif dari posisi planet hari ini akan membantu pisces mengekspresikan diri secara kreatif.

Tujuannya adalah mengikuti insting. Jangan terbawa suasana dan jagalah keseimbangan yang sehat dengan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 17 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius memanfaatkan sepenuhnya aspek romantis yang sangat menguntungkan hari ini. Terkait karir, aquarius akan meraih kesuksesan di bidang yang digeluti saat ini.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari batuk atau pilek. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Kesehatan Aquarius

Aquarius mungkin rentan terkena batuk atau pilek, jadi lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit.

Hal terpenting yang dapat aquarius lakukan adalah menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara teratur. Beristirahat juga akan sangat bermanfaat dalam melawan penyakit yang mungkin menyerang.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Sekarang adalah waktu yang tepat bagi zodiak pisces untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Terkait karir, pisces akan melihat kemajuan pada proyek yang sudah dikerjakan dengan keras.

Sementara itu, pulihkan kesehatan dengan berolahraga dan melakukan diet sehat agar. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Kesehatan Pisces

Kesehatan pisces mungkin sedikit di bawah tingkat yang diinginkan saat ini. Flu yang pisces derita, mungkin masih berlanjut hingga saat ini. Pisces berharap segera bernapas lega kembali.

Berusahalah untuk memulihkan kesehatan dengan berolahraga secara teratur dan melakukan diet sehat agar segera sehat kembali.

Keuangan Pisces