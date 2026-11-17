JawaPos.com - Zodiak leo akan merasakan getaran positif yang memengaruhi. Kemurahan hati leo tidak mengenal batas, karena leo mengabdikan diri untuk keluarga dan teman-teman, sehingga mereka akan mendapatkan banyak apresiasi.

Ungkapan kasih sayang kepada orang-orang terkasih akan memperkuat ikatan dengan mereka. Perbuatan baik yang leo lakukan juga akan menguntungkan.

Hari ini, zodiak virgo mungkin akan mengalami hari yang menyenangkan dengan kabar baik dari seorang teman atau rekan kerja. Virgo berada dalam suasana hati yang baik, dan kemungkinan akan tetap seperti itu sepanjang hari.

Secara umum, virgo memiliki perasaan tertentu yang ingin diungkapkan, tetapi belum dapat melakukannya karena kurangnya saluran kreatif. Nikmatilah karena prosesnya lebih penting daripada hasil akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 17 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu menunjukkan kepedulian pada pasangan agar ia merasa dihargai. Terkait karir, ambisi yang telah lama leo dambakan akan terwujud hari ini.

Sementara itu, Perhatikan kesehatan orang terdekatmu, karena ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Cinta Leo

Leo mungkin akan menerima hadiah dari orang yang dicintai. Ucapkan terima kasih kepadanya, karena hadiah itu diberikan dengan niat yang baik dan hati yang tulus.

Hari ini, leo harus merencanakan bagaimana akan membalasnya. Pasangan akan merasa dihargai jika leo menunjukkan kepedulian padanya. Manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang didapatkan hari ini.

Karir Leo

Ambisi yang telah lama leo dambakan, akan terwujud hari ini. Tujuan jangka panjang leo akan tercapai hari ini. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri karena leo telah bekerja keras untuk meraihnya.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu menikmati aliran emosi yang positif dan cinta yang stabil dalam hubungan saat ini. Mengenai karir, virgo mampu membuat kemajuan yang signifikan pada proyek besar yang harus diselesaikan.

Sementara itu, perhatikan tingkat kelelahan dan stres agar kesehatanmu tidak menurun. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Jika menjalin hubungan serius, hari ini virgo dan pasangan akan merasa sejalan. Hari ini normal, tanpa peristiwa besar yang mengejutkan. Terdapat aliran emosi positif dan cinta yang stabil dalam hubunganmu, jadi nikmatilah.

Karir Virgo