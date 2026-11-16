Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 7 Shio Ini Diramal Hidup Makmur hingga Usia Senja

JawaPos.com – Keberuntungan finansial sering kali menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Dalam tradisi tersebut, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan rezeki serta kemakmuran.

Salah satu sosok yang dikenal dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok adalah Cai Shen atau Dewa Uang. Sosok ini dianggap sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kelancaran dalam memperoleh rezeki.

Ada beberapa shio yang konon memiliki keberuntungan finansial lebih menonjol. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari kecerdikan melihat peluang, ketekunan bekerja, hingga kemampuan membangun hubungan yang menguntungkan.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan masa muda. Sejumlah shio dipercaya mampu mempertahankan kemapanan bahkan ketika memasuki usia matang dan masa pensiun.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki aura kemakmuran dan peluang rezeki sepanjang perjalanan hidupnya.

Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang Bisnis Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi berbagai situasi.

Karakter tersebut membuat mereka sering dianggap pandai melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini dipercaya mampu menemukan berbagai sumber penghasilan melalui pekerjaan, usaha sampingan, maupun investasi.

Mereka juga dikenal mudah membangun jaringan pertemanan dan relasi profesional. Hubungan tersebut berpotensi membuka kesempatan baru yang memberikan keuntungan dalam perjalanan karier.

Ketika memasuki usia lebih matang, pengalaman yang dimiliki membuat Tikus semakin bijak dalam mengatur keuangan dan mengembangkan aset.

2. Shio Kerbau – Kerja Keras yang Berbuah Kemapanan Berbeda dengan shio yang mengandalkan kecepatan, Kerbau dikenal sebagai sosok yang mengutamakan kesabaran dan konsistensi.

Mereka tidak selalu mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat. Namun, ketekunan dalam menjalankan pekerjaan dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kekayaan secara bertahap.

Pemilik shio Kerbau cenderung menyukai perencanaan keuangan yang teratur. Mereka lebih nyaman mengumpulkan tabungan, mengembangkan usaha, dan memiliki aset yang bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Ketika memasuki usia senja, hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun dipercaya mulai terlihat. Kehidupan yang stabil dan kepemilikan aset menjadi gambaran kemakmuran yang identik dengan shio ini.

3. Shio Naga – Karisma yang Mengundang Kesempatan Besar Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran.

Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karisma yang membuat orang lain mudah tertarik dengan ide dan kemampuan mereka.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, karakter kepemimpinan menjadi salah satu keunggulan Naga. Mereka berani mengambil keputusan, memiliki visi besar, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Kepercayaan dari orang lain juga dapat membuka jalan menuju proyek besar, kemitraan, hingga peluang usaha yang menjanjikan.

Bahkan ketika usia semakin bertambah, pengalaman dan kemampuan mengambil keputusan strategis dipercaya membuat Naga tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan kekayaannya.

4. Shio Ular – Pandai Mengatur Strategi Keuangan Shio Ular dikenal memiliki karakter tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam hal keuangan, mereka lebih suka mempelajari situasi sebelum menentukan langkah. Kebiasaan tersebut membuat Ular dipercaya mampu menghindari keputusan finansial yang hanya didasarkan pada tren sesaat.

Mereka cenderung mempertimbangkan risiko, mempelajari peluang investasi, dan memilih mitra bisnis secara selektif.

Kemampuan menyusun strategi menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan potensi kemapanan finansial mereka.

Ketika memasuki masa tua, Ular dipercaya dapat menikmati hasil dari keputusan-keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang sejak usia muda.

5. Shio Kambing – Rezeki Datang melalui Hubungan Baik Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, bersahabat, dan mudah menjalin kedekatan dengan orang lain.

Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mempunyai lingkungan sosial yang mendukung perjalanan hidupnya. Tidak jarang, peluang pekerjaan maupun bisnis datang melalui rekomendasi teman, bantuan mentor, atau kerja sama dengan orang-orang terpercaya.

Selain itu, Kambing sering dikaitkan dengan kreativitas dan kepekaan terhadap keindahan.

Karakter ini membuat mereka dianggap cocok mengembangkan usaha di bidang seni, desain, kuliner, hingga industri kreatif.

Memasuki usia matang, pemilik shio Kambing dipercaya tetap mampu menjaga produktivitas dan menikmati kehidupan yang berkecukupan sambil berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat.

6. Shio Ayam – Disiplin Mengelola Uang dan Aset Ayam merupakan salah satu shio yang dikenal teliti, teratur, dan memiliki perhatian besar terhadap detail.

Dalam urusan keuangan, sifat tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kemakmuran.

Mereka cenderung menyukai pencatatan pengeluaran, memantau pemasukan, serta membuat perencanaan sebelum menggunakan uang.

Pemilik shio Ayam juga tidak selalu tertarik pada keuntungan besar dalam waktu singkat. Mereka lebih memilih strategi yang terukur dan memiliki risiko yang sudah diperhitungkan.

Kedisiplinan tersebut diyakini membantu mereka mengembangkan aset secara konsisten.

Saat memasuki usia lanjut, Ayam dipercaya dapat menikmati hasil dari kebiasaan mengelola keuangan yang sudah dibangun sejak lama.

7. Shio Babi – Kebaikan Hati yang Membuka Pintu Rezeki Dalam tradisi astrologi Tiongkok, Babi sering menjadi simbol kelimpahan, kebahagiaan, dan keberuntungan.

Pemilik shio ini dikenal mempunyai karakter ramah, tulus, dan senang membantu orang lain.

Sikap tersebut dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Hubungan baik yang terjalin dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari kerja sama bisnis hingga bantuan yang datang secara tidak terduga.

Meskipun terlihat santai, Babi juga digambarkan mampu menjaga hubungan profesional dan memilih orang yang tepat untuk diajak bekerja sama.

Ketika memasuki usia senja, mereka dipercaya tetap menikmati kehidupan yang nyaman berkat hubungan sosial yang terjaga serta kesempatan finansial yang terus terbuka.

Pada akhirnya, tujuh shio tersebut dipercaya memiliki karakter yang berkaitan dengan kemakmuran menurut astrologi Tiongkok. Ada yang mengandalkan kecerdikan, ketekunan, strategi, hingga kemampuan membangun hubungan baik.