Uang Cepat Habis! 5 Zodiak Ini Paling Suka Belanja Barang yang Tidak Terlalu Dibutuhkan

JawaPos.com – Kebiasaan mengatur keuangan setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang selalu mempertimbangkan kebutuhan sebelum membeli sesuatu, tetapi ada pula yang mudah tergoda untuk mengeluarkan uang demi memenuhi keinginan sesaat.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan kebiasaan mereka dalam menggunakan uang. Beberapa zodiak bahkan dipercaya memiliki kecenderungan lebih konsumtif karena mudah tertarik pada barang baru, gemar memanjakan orang lain, atau sulit menahan keinginan berbelanja.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat pengeluaran membengkak tanpa disadari. Bahkan, uang yang seharusnya bisa disimpan justru habis untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan boros dan kurang mempertimbangkan pengeluaran ketika berbelanja.

Penasaran apakah zodiak Anda termasuk? Berikut ulasannya.

1. Gemini Gemini dikenal mempunyai karakter yang dinamis dan mudah mengalami perubahan suasana hati. Sifat tersebut konon turut memengaruhi cara mereka mengelola keuangan.

Pada satu waktu, Gemini bisa sangat berhati-hati ketika mengeluarkan uang, terutama untuk kebutuhan penting. Namun, ketika merasa bosan atau ingin mencari hiburan, mereka bisa tiba-tiba tertarik membeli berbagai barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Ketertarikan terhadap sesuatu yang baru membuat Gemini mudah tergoda mengikuti tren atau membeli produk yang sedang menarik perhatian.

Akibatnya, pengeluaran mereka terkadang sulit diprediksi. Tanpa perencanaan yang jelas, uang bisa habis untuk memenuhi keinginan sesaat.

2. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki hati lembut dan mudah tersentuh oleh keadaan orang lain.

Mereka sering kali lebih mengutamakan kebutuhan orang-orang terdekat dibandingkan kepentingan pribadi. Tidak jarang, Pisces rela mengeluarkan uang untuk membantu teman, keluarga, atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

Selain itu, suasana hati juga dipercaya memengaruhi kebiasaan belanja mereka.

Ketika sedang sedih atau mengalami tekanan, Pisces bisa mencari kesenangan dengan membeli sesuatu yang disukai.

Sifat dermawan memang menjadi kelebihan tersendiri, tetapi jika tidak disertai batasan yang jelas, kebiasaan tersebut berpotensi membuat kondisi keuangan sulit dikendalikan.

3. Libra Libra menyukai segala sesuatu yang terlihat menarik, indah, dan memiliki nilai estetika.

Karena itu, mereka sering tertarik pada barang-barang yang menunjang penampilan maupun kenyamanan hidup.

Bagi Libra, harga terkadang bukan menjadi pertimbangan utama selama barang yang diinginkan dianggap sesuai dengan selera.

Mereka juga cenderung menyukai pengalaman menyenangkan, termasuk berbelanja di tempat favorit atau membeli produk berkualitas.

Menariknya, Libra sebenarnya bisa menyadari kebiasaan boros tersebut. Namun, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang disukai terkadang membuat mereka kesulitan mengerem pengeluaran.

4. Sagitarius Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang menyukai kebebasan dan pengalaman baru.

Mereka cenderung tidak ingin terlalu membatasi diri ketika ingin menikmati kehidupan. Selama memiliki kesempatan, zodiak ini biasanya berusaha memenuhi berbagai keinginan yang dianggap dapat memberikan kebahagiaan.

Pengeluaran Sagitarius bisa banyak terserap untuk membeli makanan, pakaian, hingga aksesori yang menarik perhatian.

Mereka juga terkadang lebih memilih menikmati sesuatu sekarang dibandingkan terlalu lama memikirkan pengeluaran di masa mendatang.

Meski begitu, kebiasaan tersebut bukan berarti Sagitarius tidak peduli terhadap keuangan. Mereka hanya perlu lebih memperhatikan prioritas agar kesenangan sesaat tidak mengganggu kebutuhan jangka panjang.

5. Aries Aries termasuk zodiak yang dikenal spontan dan penuh semangat ketika menginginkan sesuatu.

Saat melihat barang yang menarik, mereka bisa langsung tertarik untuk membelinya tanpa mempertimbangkan terlalu banyak hal.

Rasa penasaran dan keinginan mencoba sesuatu yang baru sering menjadi alasan Aries melakukan pembelian secara mendadak.

Masalahnya, mereka terkadang sulit membedakan antara barang yang benar-benar dibutuhkan dan sesuatu yang hanya diinginkan.

Akibatnya, pengeluaran bisa menumpuk dalam waktu singkat, terutama jika kebiasaan belanja impulsif tidak dikendalikan.